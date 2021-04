Kraje mají připomínky k vodnímu zákonu kvůli vyšetřování kauzy Bečva

Havárie zasáhla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku ve Zlínském kraji až po Přerov v Olomouckém kraji. Jedovaté kyanidy do vody unikly loni 20. září a zdevastovaly vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.



Ministerstvem životního prostředí předložený návrh vodního zákona obsahuje podle obou krajů řadu chyb a potřebuje korekci. Právě nejasná legislativa vedla podle nich ke zmatkům a průtahům ve vyšetřování havárie.

„Nejdůležitější změna se týká paragrafu, kde ministerstvo navrhuje, aby šetření příčin a řízení prací při zneškodňování havárií příslušelo vodoprávnímu úřadu podle místa vzniku havárie,“ popsal radní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí Martin Šmída.

„Spolu se Zlínským krajem navrhujeme, aby tato role byla jednoznačně definovaná Českou inspekcí životního prostředí, která musí postupovat v součinnosti s příslušným vodoprávním úřadem a správcem toku,“ vysvětlil radní.

Oba kraje také navrhují, aby nová legislativa například přesněji určovala místo vzniku havárie, místo jejího zjištění a následný postup při likvidaci. Zcela nesystémový je podle Šmídy požadavek ministerstva, aby kraje pro podobné účely vytvářely rezervy ve výši 20 milionů korun.

„Pevně věřím, že finální zákon po úpravách zabrání opakování zmatků a chyb, které provázejí vyšetřování této události na řece Bečvě,“ podotkl hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Dlouhá lhůta, zatajená havárie, sebevražda

Při řešení ekologické havárie se kritika snesla hlavně na pomalé vyšetřování. Soudní znalec například opětovně žádá o prodloužení lhůty pro vypracování klíčového posudku. Předchozí termíny uplynuly loni v prosinci a letos v únoru.



Ačkoliv znalec oznámil, že za havárii nemůže místní chemička DEZA z holdingu Agrofert, později vyšlo najevo, jak napsal internetový Deník Referendum, že v den masivní otravy ryb v řece Bečvě se v chemičce DEZA stala havárie.

„Jsme si stoprocentně jistí, že tato provozní událost v našem podniku nebyla a ani nemohla být příčinou otravy ryb. Do řeky Bečvy se v souvislosti s touto událostí nemohly dostat žádné dešťové ani odpadní vody, které by byly kontaminovány jakoukoli toxickou látkou,“ reagoval na to mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

Opozice ve Sněmovně zase poukazovala na to, že ministr životního prostředí Richard Brabec byl v minulosti ředitelem chemičky Lovochemie patřící do holdingu Agrofert, stejně jako DEZA z Valašského Meziříčí. Brabec jakékoliv zásahy do vyšetřování kategoricky odmítl.

Neznámé látky do Bečvy několikrát unikly i po ekologické havárii. Na sklonku loňského roku vedoucí provozu čistírny odpadních vod v Rožnově pod Radhoštěm spáchal sebevraždu.