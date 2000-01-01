náhledy
Krásné fotky smutné události. Hasič-fotograf Petr Andráško loni svým objektivem dokumentoval hasičský zásah u jedno z největších požárů v zemi - při mimořádné nehodě vlakové soupravy a následném úniku benzenu v Hustopečích nad Bečvou. Za soubor svých snímků s názvem „Černý dech benzenu“ byl Andráško oceněn v prestižní soutěži Czech Press Photo 2025. Server iDNES.cz přináší galerii jeho fotografií.
Autor: Petr Andráško, HZS
Andráškovy fotografie zachycují dramatické a autentické okamžiky hasičské práce při nebývalém požáru a likvidaci úniku nebezpečného benzenu. Zásah bych extrémně náročný a riskantní.
Autor: Petr Andráško, HZS
Andráško ovládl v soutěži Czech Press Photo kategorii Akutalita.
Autor: Petr Andráško, HZS
K nehodě došlo v březnu 2025. Vlak, který vykolejil, převážel v sedmnácti cisternách více než tisíc tun toxického benzenu, patnáct vozů po vykolejení vzplálo.
Autor: Petr Andráško, HZS
Porota soutěže Czech Press Photo ocenila u Andráškových fotografií zejména výraznou dokumentární hodnotu, vysokou profesionální úroveň snímků a jejich schopnost citlivě, ale zároveň syrově přiblížit veřejnosti realitu zásahu při mimořádné události s nebezpečnými látkami.
Autor: Petr Andráško, HZS
Fotografie vznikly přímo v místě zásahu a během následné dokumentace události, často za podmínek s omezenou viditelností a zvýšeným ohrožením.
Autor: Petr Andráško, HZS
Hasiči zasahovali ve speciálních chemických oblecích kvůli nebezpečným podmínkám, které na požářišti panovaly. Využívali také veškerou dostupnou technologii včetně speciálního robota ze Slovenska.
Autor: Petr Andráško, HZS
Hasiči na místě pracovali několik dní v kuse, uniklý benzen ohrozil i okolní přírodu a vodní toky.
Autor: Petr Andráško, HZS
Požár zachvátil prakticky celou vlakovou soupravu. Jako zázrakem nikdo nebyl zraněn.
Autor: Petr Andráško, HZS
Škoda na životním prostředí byla odhadnuta na sto milionů korun, dalších přibližně 125 milionů korun je škoda na infrastruktuře a vlaku. Chemička DEZA, ze které benzen cisternový vlak vezl k odběratelům, odhadla újmu na několik desítek milionů korun.
Autor: Petr Andráško, HZS
Petr Andráško během předávání cen na ceremoniálu Czech Press Photo. Fotografii z hasičského prostředí se věnuje již dlouhé roky, díky čemuž se stal populárním i na Instagramu, kde jeho snímky pravidelně sleduje téměř třicet tisíc zájemců.
Autor: Petr Andráško, HZS
„Vždycky se na místě události snažím zachytit co nejlepší snímky a k nim vytvořit i video, které divákovi předá všechno podstatné a zároveň ho zaujme. Často to stojí spoustu energie a stejně si cestou domů říkám, že to mohlo být ještě lepší,“ říká Andráško.
Autor: HZS