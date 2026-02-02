|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
OBRAZEM: Černý dech benzenu. Za snímky obří havárie získal hasič prestižní cenu
Minus 40, mrtvá zvířata, třímetrové závěje. Haná zažila v roce 1929 arktický únor
Letos sice Čechy i Moravu zasáhly silné mrazy, ovšem vůbec se nedají srovnat s tím, co Haná zažila v roce 1929. Teploty tehdy klesaly až k minus 40 stupňům, zamrzaly vodovody, hynula zvěř a umíraly...
Lesy na Šumpersku jsou plné vlků, farmáři počítají ztráty. Útočí smečka a chodí ke vsi
Jako když liška vběhne do kurníku a pozabíjí všechno, co se hýbe. Tak si počínala vlčí smečka, která tento měsíc zaútočila na ovce v Maršíkově na Šumpersku. Po běsnění šelmy zůstalo přes deset...
„Těžko říct, čeho se bál.“ Ředitel přivolal do školy policii, žáci žádali jeho rezignaci
Policejní hlídka musela ve čtvrtek vyjíždět do Bohuslavic na Prostějovsku kvůli protestu části žáků. Přivolal ji ředitel tamní základní školy. Žáci požadovali kvůli údajně neřešeným problémům na...
Modrá krev: Panství Žerotínů se stalo kulisou temné kapitole českých dějin
Moravští páni ze Žerotína patřili k nejvzdělanější elitě své doby. Přesto se jejich panství stalo dějištěm nejhoršího justičního masakru v našich dějinách. Proč humanisté dopustili řádění inkvizitora...
Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...
Průmyslová zóna v Zábřehu je patnáct let zablokovaná, spor s Wanemi trvá dál
Dvacet let společnost Wanemi marně prosazuje svůj plán postavit v Zábřehu na Šumpersku papírnu na výrobu kartonů ze sběrového papíru. Tamní zastupitelstvo sice v roce 2006 s projektem souhlasilo,...
Zubří samice z Moravy míří na Kavkaz, posílí tamní volně žijící populaci
Zubr evropský patří mezi největší savce žijící v Evropě. Celkem dvanáct jedinců druhu, který se lidstvu podařilo zachránit před vyhynutím, nyní posílí populaci na Velkém Kavkazu v Ázerbajdžánu. Ve...
OBRAZEM: Nevšední pohled. Skvosty Olomouce z nejvyšší kostelní věže Moravy
Unikátní příležitost fotografovat z nejvyšší kostelní věže na Moravě využila reportérka iDNES.cz Eliška Ošťádalová. Správa katedrály svatého Václava v Olomouci jí dovolila pořizovat snímky v jinak...
Jedna z nejstarších galerií v Česku končí. Bere čas i energii, ví kurátor. Zájemce není
Už víc než před rokem Miroslav Schubert začal uvažovat, že galerii Caesar v přízemí olomoucké radnice svěří mladším následovníkům. Provoz by přitom dál podporovala sousední restaurace. Nepodařilo se...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
OBRAZEM: Černý dech benzenu. Za snímky obří havárie získal hasič prestižní cenu
Krásné fotky smutné události. Hasič-fotograf Petr Andráško loni svým objektivem dokumentoval hasičský zásah u jedno z největších požárů v zemi - při mimořádné nehodě vlakové soupravy a následném...
Na jedoucí auto spadl strom, nevydržel nápor sněhu
Štěstí v neštěstí měl v sobotu padesátiletý muž na Jesenicku. Během jeho večerní jízdy mu na auto spadl strom. Nehoda se jako zázrakem obešla bez vážnějšího zranění. Dechová zkouška vyloučila, že by...
Unie ztěžuje rozmnožování ohroženého siky, varují zoologové. Bojují za jeho přežití
Na světě žije už jen posledních 430 jedinců, evropská legislativa navíc podle zoologů přispívá k jejich vyhubení. Olomoucká zoo se snaží zajistit přežití siků vietnamských, velmi vzácného druhu...
Harvestor vzplál na lesní cestě. Hasiči museli mít kvůli hustému dýmu masky
Profesionální i dobrovolní hasiči zasahovali v neděli večer u požáru lesního stroje harvestoru ve Šternberku u Dolního Žlebu. Jen díky rychlému zásahu se požár nerozšířil na okolní stromy. Škoda je...
Starý dědek na ledě, cesta k titulu. Olomoučtí parahokejisté slaví po 21 letech
Parahokejisté Olomouce v polovině ledna podruhé v historii ovládli Českou parahokejovou ligu. V superfinále porazili SKV Sharks Karlovy Vary 4:1. Finále se odehrálo na jeden vítězný zápas právě na...
Rodinný dům v Kojetíně
Růžová, Kojetín, okres Přerov
5 500 000 Kč
Minus 40, mrtvá zvířata, třímetrové závěje. Haná zažila v roce 1929 arktický únor
Letos sice Čechy i Moravu zasáhly silné mrazy, ovšem vůbec se nedají srovnat s tím, co Haná zažila v roce 1929. Teploty tehdy klesaly až k minus 40 stupňům, zamrzaly vodovody, hynula zvěř a umíraly...
Olomouc - Hradec Kr. 1:0, vítězný vstup do jara, jediný gól dal po pauze Kliment
Olomoučtí fotbalisté v prvním jarním utkání přerušili sérii pěti soutěžních porážek, kterými zakončili podzimní část. Ve 20. kole Chance Ligy porazili doma Hradec Králové díky brance útočníka Jana...