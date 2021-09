Hasiči při projíždění sídlišť opět narazili. Řidiči ale nemají kde parkovat

„Často narážíme na překážky, jelikož řidiči parkují tam, kde nemají. Tím se příjezd výrazně zpožďuje. Sice jsou to řádově jednotky minut, ale i to hraje roli,“ uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Lucie Balážová.

Například na konci loňského roku se hasiči téměř nestihli dostat včas k seniorce po mrtvici kvůli nevhodně zaparkovanému automobilu.

„Bylo to o vánočních svátcích. Paní bydlela v pečovatelském domě a dlouho se neozývala. Šlo o sekundy. Naše cisterna ale nebyla schopná zajet k domu, jelikož nějaké vozidlo stálo na žlutém pozemním značení a v zatáčce. Řidič tak musel odstavit cisternu dál a hasiči museli k domu doběhnout. Naštěstí stihli paní poskytnout první pomoc,“ sdělila Balážová.

Nedodržování předpisů

Příčinou podobných situací je, že řidiči neznají nebo nedodržují předpisy a stojí i na místech, kde parkovat nesmí.

„Neměli by parkovat na nástupních plochách pro požární techniku, ty jsou označeny značkou, také na podzemních hydrantech ani u nadzemních hydrantů nebo u žlutého pozemního značení. Zároveň by neměli parkovat v zatáčkách, křižovatkách a na ostrůvcích,“ zdůrazňuje Balážová.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích navíc říká, že „při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně tři metry pro každý směr jízdy.

Kritické ulice pro hasiče Olomouc

Zelená, Stiborova, Družební, Dvořákova, Mozartova, Trnkova

Přerov

Želatovská, Bajákova, B. Němce, Budovatelů, Dvořákova, Kosmákova, Pod Skalkou

Jeseník

Klicperova, Zeyerova, Slunná, U Kasáren

Zábřeh

L. Fily, Sídliště Krumpach, Závořická

Šternberk

Pod Mýtem, Pod lesem, Oblouková ulice

Lipník nad Bečvou

Na Horecku, Zahradní ulice

Prostějov

Jana Zrzavého, Antonína Slavíčka

Šumperk

Bratrušovská

„Dohromady tedy musí zůstat mezi automobily stojícími na obou krajích vozovky šest metrů široký volný pruh pro průjezd vozidel v obou směrech. Řidičům, kteří předpisy nedodrží, může hrozit několikatisícová pokuta. „Na místě až dva tisíce korun, a pokud se to řeší dál, může být i vyšší,“ řekl mluvčí Městské policie Olomouc Petr Čunderle.

Řidiči nemají jinou možnost...

Řidičům hrozí odtah vozidla, pokud je automobil významnou překážkou. Podle Marka Černého z odboru dopravy a územního rozvoje města Olomouc ale řidiči nemají častokrát jinou možnost než zaparkovat bez patřičného rozestupu či na nevhodných místech.

„Ta auta není kam dát. Sídliště byla vybudována v 80. letech, kdy se počítalo s tím, že jedna rodina má jedno auto, dnes má rodina i tři auta. Zároveň nevznikají náhradní plochy,“ uvedl.

Od pěti do šesti je vždy plno

Olomouc už má plány na zlepšení situace na sídlištích. „V prosinci by mělo zastupitelstvo schválit novou parkovací politiku, díky tomu by vznikl Fond mobility a z toho by se financovalo budování parkovacích míst. Druhou možností je, že jednáme se soukromými investory, kterým by město poskytlo pozemky a investor by vybudoval parkoviště. Buď by se rozšířila stávající parkoviště, nebo by se mohla vytvořit i patrová, tak jak to udělali i v Německu, kde měli podobný problém,“ říká hlavní architekt a člen odboru strategie a řízení města Olomouc Martin Luňáček.

V Olomouci je se špatně zaparkovanými auty největší problém. „Nejhorší je to na sídlištích v Nových Sadech, na Tabulovém vrchu a blízko centra,“ řekla Balážová.

S tím souhlasí i mluvčí Městské policie Čunderle: „Na sídlištích je případů opravdu hodně.“

Na průjezdnost má v těchto oblastech vliv především konkrétní den a hodina.

„Mezi pátou a šestou odpoledne v pracovní dny je téměř vždy plno a ulicemi nejde projet. Je to už pravidlo. Hasiči s tím už počítají, jsou na to připravení a vybírají si jiné cesty,“ podotkla Balážová. Počítat však musejí hasiči také s objížďkami a uzavírkami ve městě.

Na řešení nejsou peníze

Problematická je situace i v Přerově. Na velké změny a řešení ale město nemá peníze.

„Uliční profil se nedá nafouknout, aby se tam vešlo více aut, a peníze na stavbu nových míst nejsou,“ řekl vedoucí oddělení dopravy města Přerova Alexandr Salaba.

V Přerově tak pracují alespoň na menších projektech. „Chystáme projektovou dokumentaci, aby se do města přidaly alespoň desítky nových parkovacích míst. Vím, že se také chystá první a druhá etapa revitalizace lokalit ulice Dvořákova,“ dodal Salaba.

Horší průjezdnost je také v Jeseníku, konkrétně v ulici U Kasáren, Klicperově, Zeyerově a ve Slunné ulici.

Tam už ale situaci aktivně řeší. „Začínáme pracovat na Plánu udržitelnosti městské mobility. Chceme to mít co nejdříve. V ulici U Kasáren jsme v květnu dokončili 3. etapu revitalizace sídliště“ uvedl místostarosta Jeseníku Václav Urban.

„Co se týče ulice Klicperova, tam budeme revitalizovat příští rok. Budou se upravovat parkovací místa. Další vytipovaná je ulice Zeyerova, tam chystáme revitalizaci sídliště, první etapa by měla začít příští rok. Slunná ulice je historicky zúžená, ale tam jsem osobně problém nezaznamenal,“ dodal.