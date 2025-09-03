Nácvik pohybu i zátěže. Hasiči trénují na moderním polygonu za osm milionů

Autor:
  16:43
Nový moderní výcvikový polygon, který i s vybavením přišel na osm a půl milionu korun, slavnostně spustili do ostrého provozu hasiči v Hamrech na Prostějovsku. Multifunkční zařízení umožní profesionálním i dobrovolným hasičům špičkový trénink v podmínkách věrně simulujících skutečné zásahy.

Kromě taktiky zásahu a orientace v neznámém zakouřeném prostředí pomůže zařízení mimo jiné i k tréninku používání dýchacího přístroje. Výcvik s důrazem na fyzicky velmi náročný pohyb v členitých a zúžených prostorách s mnoha překážkami zároveň hasiče neohrozí úrazem ani intoxikací, protože budou pod neustálým dohledem kamerového systému.

„Polygon byl vybudován v roce 2024, v první polovině letošního roku byl ve zkušebním provozu a nyní jej můžeme otevřít do ostrého. Je to velice důležitá součást odborné přípravy všech hasičských jednotek, jež nosí dýchací techniku,“ uvedl krajský ředitel Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Karel Kolářík.

V Hamrech na Prostějovsku byl do ostrého provozu spuštěn moderní výcvikový polygon, jehož vybudování stálo 8,5 milionu korun. Hasiči si zde mohou mimo jiné vyzkoušet pohyb v dýchací technice v úzkém prostoru.
V Hamrech na Prostějovsku byl do ostrého provozu spuštěn moderní výcvikový polygon, jehož vybudování stálo 8,5 milionu korun. Hasiči si zde mohou mimo jiné vyzkoušet pohyb v dýchací technice v úzkém prostoru.
V Hamrech na Prostějovsku byl do ostrého provozu spuštěn moderní výcvikový polygon, jehož vybudování stálo 8,5 milionu korun. Hasiči si zde mohou mimo jiné vyzkoušet pohyb v dýchací technice v úzkém prostoru.
V Hamrech na Prostějovsku byl do ostrého provozu spuštěn moderní výcvikový polygon, jehož vybudování stálo 8,5 milionu korun. Hasiči si zde mohou mimo jiné vyzkoušet fyzickou námahu v dýchací technice.
8 fotografií

Stavbu i montáž polygonu plně financoval Olomoucký kraj. Podle hejtmana Ladislava Oklešťka (ANO) je klíčová především spolupráce profesionálních hasičů s dobrovolnými výjezdovými jednotkami.

„Hasiči jsou významná jednotka integrovaného záchranného systému a při každé vypjaté situaci, jako byl covid či povodně, se ukázalo, že zapojení dobrovolných hasičů bylo klíčové, protože se na pomoci a zásazích podíleli ze zhruba padesáti procent,“ podotkl hejtman.

„Je to simulátor reálných podmínek u zásahů, hasič si může za pomoci ochranných pomůcek a dýchací techniky vyzkoušet pohyb ve stísněném prostředí a zároveň zde má možnost omylu. V reálné situaci mu totiž při omylu půjde o život,“ vyzdvihl Kolářík.

Starý polygon si hasiči postavili svépomocí

Moderní zařízení nahradilo původní polygon z osmdesátých let, jenž si prostějovští hasiči vyrobili svépomocí. „Vydržel dodnes, za tuto náhradu jsme ovšem rádi,“ dodal šéf krajského hasičského sboru.

Zařízení je kvůli omezené kapacitě při jednotlivých trénincích určeno primárně pro hasiče z regionu, na speciální výcviky do Hamer ale jezdí i krajští policisté a vojáci. Krajský hasičský sbor rozšířil i mezinárodní spolupráci, výcvik v areálu absolvují třeba profesionálové z Polska, Slovenska či Moldavska.

Zraněný speleolog i vysílený turista. Hasiči trénovali záchranu v jeskyních

Ve výcvikovém zařízení mají hasiči nově pět pracovišť, kromě polygonu mohou trénovat na speciálně zajištěných dveřích násilný vstup při zásahu, v silové místnosti zase fyzickou odolnost na nekonečném žebříku a nárazovém zařízení.

Samotný polygon tvoří komplikovaná kovová konstrukce, v níž je variabilně možné měnit překážky, doplněná je speciálním osvětlením, vyvíječem kouře a soustavou reproduktorů pro imitaci ruchu u zásahu. Lokalizovat a kontrolovat cvičící hasiče pomáhají kombinované termo a infra kamery obsluhované z velící místnosti.

„Trénink je to poměrně náročný, jsou tu ale kamery, takže bezpečnost je zajištěná. Nejsložitější z překážek je asi pohyb ve výstroji tunelem,“ přiblížil člen prostějovské výjezdové jednotky Radim Hejdušek. Kapacitu má dýchací přístroj na zhruba 45 minut, na náročnosti tréninku dodává plná výstroj, která váží přibližně deset kilogramů.

Reálný nácvik požáru nabízí speciální kontejner

Kromě polygonu slouží v Hamrech k intenzivnímu nácviku vypjatých situací i takzvaný flashover kontejner, který v roce 2007 uvedl sbor do provozu jako první v Česku.

„Za necelých dvacet let se v něm vystřídalo téměř sedm tisíc hasičů, což je opravdu úctyhodné číslo, když vezmeme v potaz, že v kraji máme momentálně zhruba 420 profesionálních a 1 300 dobrovolných hasičů zařazených ve výjezdových jednotkách,“ popsal vedoucí hasičské stanice v Prostějově Ivo Jahn.

Jaképak bentley, my máme novou cisternu! Hasiči ze Zábřehu videem baví internet

V kontejneru trénují hasiči ve dvanáctičlenných skupinách jak strategie pohybu, tak rozpoznávání nebezpečných jevů, které by je při reálných zásazích mohly ohrozit na životě.

Nasimulovat v něm lze ostré podmínky požáru díky peci na dřevěné palety. Ty rychle vzplanou a v peci vytvoří žár o teplotě přes tisíc stupňů Celsia, hasiči se přímo v kontejneru pohybují v teplotách v rozmezí od 100 do 200 stupňů.

„V polygonu si situaci vyzkoušíte teoreticko-prakticky, ale tady je to naprosto praktické, přesně jako při požáru. Tady to teplo a kouř jen tak vypnout nejdou. Za roky provozu tu naštěstí nebylo žádné vážnější zranění, ošetřovali jsme hlavně puchýře a popáleniny, u nich je nejdůležitější včasný zásah,“ nastínil Jahn.

„Stává se ovšem, že u hasičů může vlivem extrémních teplot dojít k přehřátí celého organismu. O obsluhu kontejneru se stará hned šest lidí, takže při nebezpečných situacích mohou ihned zasáhnout,“ doplnil.

Středisko praktického výcviku Hamry je součástí rozsáhlého komplexu Areál Hamry, kde se nacházejí také sklady humanitární pomoci a garáže pro speciální techniku, jako je například velkokapacitní čerpadlo či poloautomatická pytlovačka na pytle s pískem, jež se poprvé naplno osvědčila při loňských zářijových povodních na severu kraje.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Spartu prověří dva týmy z Polska i z Ostrovů, Sigma do Florencie či na Gibraltar

Sparťanští fotbalisté se v základní fázi Konferenční ligy utkají doma se Shamrockem Rovers, Aberdeenem a Čenstochovou, venku je čeká Legia Varšava, Rijeka a Universitatea Craiova. Sigma Olomouc...

Záhadu slavného sloupu prozkoumají experti. Zjišťují, proč je dutý

Nejmodernější technologie má odpovědět na otázku, k čemu sloužil tajuplný prostor uvnitř sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. Barokní perlu budou v příštích týdnech zkoumat archeologičtí experti....

Unikát na Hané. Díky modernizaci železnice našli obdobu Věstonické venuše

Při přípravách na modernizaci železnice vydává země na Hané nevídané poklady. Unikátem je zachovalá plastika ženy, kterou lze přirovnat ke slavné Věstonické venuši a která se našla u Měrovic na...

Šternberská porodnice je nejmodernější v zemi, nabízí i rodinné pokoje

Porodnice Nemocnice AGEL Šternberk, pod kterou spadají porodní sály, šestinedělí a novorozenecké oddělení, prošla proměnou za více než 30 milionů korun. Nyní patří mezi nejmodernější pracoviště v...

Olomouc - Baník 1:0, domácí slaví díky Vašulínovi, hosté se dál trápí

Fotbalisté Sigmy Olomouc slaví domácí výhru v 7. kole nejvyšší domácí ligy nad Baníkem Ostrava. Vítězný gól zařídil už ve 13. minutě Daniel Vašulín. Šance hostů na srovnání bezpečně likvidoval domácí...

Nácvik pohybu i zátěže. Hasiči trénují na moderním polygonu za osm milionů

Nový moderní výcvikový polygon, který i s vybavením přišel na osm a půl milionu korun, slavnostně spustili do ostrého provozu hasiči v Hamrech na Prostějovsku. Multifunkční zařízení umožní...

3. září 2025  16:43

Požár luxusní vily byl pojistný podvod. A důmyslně naplánovaný, míní obžaloba

Za požár luxusní vily v Moravičanech na Šumpersku z roku 2023 se škodou 20 milionů korun, který byl podle kriminalistů pojistným podvodem, státní zástupce obžaloval majitele domu a jeho manželku....

3. září 2025  15:58

Přejíždění motorkářů do protisměru má na Červenohorském sedle omezit nové značení

Na frekventované silnici I/44 nedaleko Červenohorského sedla na pomezí Jesenicka a Šumperska odborníci nově testují vodorovné dopravní značení určené motocyklistům. Elipsy namalované podél středové...

3. září 2025  13:12

Zpět pod stát. První dvě nemocnice přešly ze soukromých rukou pod veřejnou správu

Nemocnice v Bruntále a Rýmařově jsou ze soukromých rukou zpět pod veřejnou správou. Od 1. září je jejich provozovatelem Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace kraje. Příprava...

3. září 2025  12:11

Unikát na Hané. Díky modernizaci železnice našli obdobu Věstonické venuše

Při přípravách na modernizaci železnice vydává země na Hané nevídané poklady. Unikátem je zachovalá plastika ženy, kterou lze přirovnat ke slavné Věstonické venuši a která se našla u Měrovic na...

3. září 2025  4:57

Návrat vlaků. Zbývající povodněmi poničené tratě na Jesenicku zprovozní v prosinci

V závěru letošního roku se vlaky vrátí na poslední dva úseky železničních tratí na Jesenicku, které loni v polovině září poškodily ničivé povodně. Od té doby tam náhradní dopravu cestujících...

2. září 2025  17:54

Při požáru rodinného domu hrozilo vznícení hořlavin i tlakových lahví

Krušnou noc zažili z pondělí na úterý obyvatelé rodinného domu se stodolou v Řimicích na Litovelsku. Okolo půl desáté začal jejich dům hořet, plameny se rozšířily v přízemí i v patře budovy. Na místě...

2. září 2025  16:09

Napadení Babiše je akt současné vlády, prohlásil Metnar na mítinku v Hranicích

Členové hnutí ANO dnes absolvovali první mítink po pondělním napadení svého lídra Andreje Babiše na Frýdecko-Místecku. Sám předseda se dopoledního setkání v Hranicích na Přerovsku nezúčastnil - po...

2. září 2025  12:27

Šternberská porodnice je nejmodernější v zemi, nabízí i rodinné pokoje

Porodnice Nemocnice AGEL Šternberk, pod kterou spadají porodní sály, šestinedělí a novorozenecké oddělení, prošla proměnou za více než 30 milionů korun. Nyní patří mezi nejmodernější pracoviště v...

2. září 2025  5:47

Při nočních směnách ukradli světlomety za dva miliony. V podniku to nebyl první případ

Škodu ve výši téměř dvou milionů korun způsobili podle policie dva zaměstnanci svému podniku v Mohelnici na Šumpersku, který patří k předním tuzemským výrobcům světlometů pro auta. Ze skladů po...

1. září 2025  14:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

ŘSD finišuje s přípravou stavby D55 na Přerovsku, vybralo i archeology

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce příští rok začít se stavbou další části dálnice D55. Pro šest kilometrů dlouhý úsek mezi Kokory a Přerovem má již vykoupeno 95 procent pozemků a běží první...

1. září 2025  13:29

Senior s elektrovozíkem zabloudil na dálnici do protisměru, pomohli mu celníci

Seniora s elektrickým vozíkem na dálnici D35 v protisměru si všimla hlídka celníků na Olomoucku. Byla to scéna jako vystřižená z akční komedie, přiblížil okolnosti jejich mluvčí David Kubenz. Celníci...

1. září 2025  12:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.