Těžce zraněný hasič přiznal vinu za nehodu cisterny, smrti kolegy lituje

Matějíček je obžalován z usmrcení z nedbalosti a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, hrozí mu až šest let vězení. Nehoda a její následky vyvolaly loni ohlas v celé republice, lidé přispěli na konta hasičů zhruba dva a půl milionu korun.

Tragédie se stala v srpnu u Libivé, hasiči v osudnou chvíli jeli k dopravní nehodě ve Studené Loučce. Cisterna se zapnutými majáky dostala v zatáčce na mokré silnici smyk. Podle žalobce Jaroslava Horáka měl řidič vzhledem k podmínkám, které panovaly, situaci předvídat.

Policie označila za příčinu nehody nepřiměřenou rychlost. Smyk dostal ve zhruba osmdesátikilometrové rychlosti.

„Vjel do protisměru, kde se střetl bokem s osobním autem. Vozidlo se poté přetočilo na bok, sjelo do koryta potoka a nakonec narazilo do stromu,“ popsal žalobce.

Obžalovaného Petra Matějíčka přišli k soudu podpořit jeho kolegové v uniformách. Muž, který je u hasičů jedenáct let, je stále v pracovní neschopnosti.

„Dopravní nehodu jsem očividně způsobil, je mi to líto, co se stalo, hlavně kamaráda, který tam zůstal, bohužel z nehody si nic nepamatuju. Moc mě to mrzí, nemělo se to stát,“ popsal Matějíček. Doplnil, že nyní se učí chodit s protézou.

„Vše se seběhlo rychle“

Podle jeho kolegů se nehoda seběhla velmi rychle. „Během cesty nám operační hlásil, že ta nehoda není tak vážná, atmosféra se uvolnila, řidič zvolnil, nic nenasvědčovalo tomu, že by se mohlo něco stát. Připadalo mi to jako běžná jízda. Hodně pršelo,“ vypověděl jeden z hasičů.

Když cisterna vjela do zatáčky, měl pocit, že vůz jede jako na ledě.

„Péťa se snažil rychle reagovat, točil volantem, ale to už jsme jeli do protisměru. Pak už to bylo rychlé, auto šlo na bok a velmi rychle jsme se zastavili,“ doplnil svědek.

Podle řidiče osobního auta, se kterým se cisterna střetla, jel vůz poměrně rychle.

„Když jsem viděl cisternu před zatáčkou, už jsem viděl, že budeme ve špatné situaci. Zbrzdil jsem na 40 kilometrů v hodině. Lízlo nás to po levé straně. Jejich rychlost mi připadala velmi vysoká,“ vypověděl.

Po tragické nehodě vyhlásili odboráři hasičů na podporu rodiny zemřelého a těžce zraněného hasiče veřejnou sbírku, lidé přispívali na dva transparentní účty. Sbírka byla ukončena na konci listopadu. Na každý z obou účtů lidé poslali více než 1,2 milionu korun.

Velitel hasičů Jiří Rýznar, který kolizi nepřežil, byl vyznamenán in memoriam medailí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

