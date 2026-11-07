Požár na Přerovsku zachvátil garáž a dřevník, škodu vyčíslili na 2,5 milionu

Příčinu požáru zjišťuje vyšetřovatel hasičů, uvedl na sociální síti mluvčí krajských hasičů Josef Koláček.
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Další požár na Olomoucku. Vzplál dřevník i rodinné domy, zasahovalo devět jednotek
„Při našem příjezdu byl požár garáže zcela rozvinut. Vlivem silného větru jsme měli velmi ztížené podmínky pro zásah. Oheň se postupně rozšířil na přilehlý dřevník. Postupně jsme nasadili šest útočných proudů a oheň zlikvidovali,“ sdělil mluvčí.
„Zřídili jsme čerpací stanoviště v Lipníku nad Bečvou. Zásah probíhal v dýchací technice,“ popsali dále hasiči a uvedli, že zásahem zachránili přilehlý rodinný dům.