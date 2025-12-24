Hasiči likvidovali požár chat v Přerově. Explodovala obvyklá, leč nebezpečná věc

Hasiči ve středu dopoledne likvidovali požár dvou chat v lokalitě Přerov - Markrabiny. Při požáru explodovala propan-butanová láhev, naštěstí bez zranění, uvedl na síti X mluvčí hasičů Radek Buryánek.
Hasiči ve středu dopoledne likvidovali požár dvou chat v lokalitě Přerov - Markrabiny. (24. prosince 2025) | foto: HZS Olomouckého kraje

Požár hasiči likvidovali za využití dýchací techniky: Po jeho lokalizaci rozebrali konstrukci chatek. Při požáru vybouchla propan-butanová láhev, naštěstí si to nevyžádalo zranění. „Při zásahu jsme vytáhli následně další tlakové láhve různých velikostí,“ uvedl mluvčí.

Požár likvidovaly tři jednotky hasičů. „Hašení nám komplikoval silný vítr, který oblast Moravské brány zasáhl v brzkých ranních hodinách,“ uvedl mluvčí. Okolnosti požáru hasiči zjišťují.

Hasiči v Olomouckém kraji zasahují také kvůli následkům větru. Jde například o spadené stromy a uvolněné plechy na střeše v Přerově. Většina zásahů je na Přerovsku a Olomoucku, uvedl mluvčí.

