Hasiči likvidovali požár chat v Přerově. Explodovala obvyklá, leč nebezpečná věc

Požár hasiči likvidovali za využití dýchací techniky: Po jeho lokalizaci rozebrali konstrukci chatek. Při požáru vybouchla propan-butanová láhev, naštěstí si to nevyžádalo zranění. „Při zásahu jsme vytáhli následně další tlakové láhve různých velikostí,“ uvedl mluvčí.
Požár likvidovaly tři jednotky hasičů. „Hašení nám komplikoval silný vítr, který oblast Moravské brány zasáhl v brzkých ranních hodinách,“ uvedl mluvčí. Okolnosti požáru hasiči zjišťují.
Hasiči v Olomouckém kraji zasahují také kvůli následkům větru. Jde například o spadené stromy a uvolněné plechy na střeše v Přerově. Většina zásahů je na Přerovsku a Olomoucku, uvedl mluvčí.