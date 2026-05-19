Kotě v nesnázích zachraňovali hasiči v malé obci Bousín.
„Jeden z hasičů se musel protáhnout velmi stísněným prostorem, aby vystrašené koťátko bezpečně zachránil a předal zpět majitelům,“ popsal mluvčí krajských hasičů Petr Běhal.
Doplnil, že celá událost měla šťastný konec a kotě už tak opět dělá radost svým majitelům.
V lednu řešili podobný případ hasiči na Jesenicku, kteří ve sklepních prostorech našli dlouho zatoulanou exotickou kozu. V Karviné zase zachraňovali tropického papouška, jenž uvázl v koruně stromu.
27. ledna 2026