Kotě se zaseklo ve sklepě, hasič se k němu protáhl velmi stísněným prostorem

  14:46
Hasiči na Prostějovsku vyjížděli v pondělí k netradičnímu zásahu – záchraně kotěte. To se v právě rekonstruovaném domě protáhlo úzkou škvírou do původních sklepních prostor, odtamtud se už ale samo nedokázalo dostat ven.
Kotě se v rekonstruovaném domě protáhlo úzkou škvírou do původních sklepních prostor, odtamtud se už ale samo nedokázalo dostat ven. Pomoct mu museli hasiči. (18. květen 2026) | foto: HZS Olomouc

Kotě v nesnázích zachraňovali hasiči v malé obci Bousín.

Kotě se v rekonstruovaném domě protáhlo úzkou škvírou do původních sklepních prostor, odtamtud se už ale samo nedokázalo dostat ven. Pomoct mu museli hasiči. (18. květen 2026)

„Jeden z hasičů se musel protáhnout velmi stísněným prostorem, aby vystrašené koťátko bezpečně zachránil a předal zpět majitelům,“ popsal mluvčí krajských hasičů Petr Běhal.

Doplnil, že celá událost měla šťastný konec a kotě už tak opět dělá radost svým majitelům.

V lednu řešili podobný případ hasiči na Jesenicku, kteří ve sklepních prostorech našli dlouho zatoulanou exotickou kozu. V Karviné zase zachraňovali tropického papouška, jenž uvázl v koruně stromu.

