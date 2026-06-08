„Baterii jsme ochlazovali vysokotlakým proudem vody. Teplotu se postupně v několika fázích podařilo díky ochlazování snížit přibližně na 30 stupňů Celsia s tím, že jsme po celou dobu baterii hlídali pomocí termokamery a sledovali jsme vývoj teplot. Složitý zásah probíhal v dýchací technice,“ upřesnila mluvčí hasičů z Olomouckého kraje Lucie Balážová.
K události musela až z centrální stanice v Olomouci vyjet speciální technika. „Šlo o prvovýjezdové vozidlo se zařízením Cold Cut Systém Cobra. Dále o speciální kontejner určený pro hašení elektromobilů a přívěs elektromobilita, v němž máme umístěnou sadu pro manipulaci s vozidly. Se zařízením CCS Cobra byla povolána rovněž dobrovolná jednotka z Javorníku,“ upřesnila Balážová.
Z Olomouce do Jeseníku to je přitom zhruba devadesát kilometrů.
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S požáry elektromobilů budou patálie, vzniká při nich spousta jedů
Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že je vozidlo nepojízdné. „Nebylo možné s ním manipulovat, hrozilo totiž, že by během přesunu mohlo docházet k dalším reakcím uvnitř baterie,“ uvedla Balážová.
„Po stabilizaci situace jsme proto hybrid pomocí zodolněných transportních vozíků opatrně přesunuli z blízkosti rodinného domu, jeřábem jsme jej naložili do speciálního kontejneru a odvezli jsme jej na jesenickou stanici,“ řekla mluvčí hasičů.
Na jesenické stanici bylo Audi dva dny v kuse pod dohledem. „Během sledovacího období nedocházelo k žádným výkyvům, proto byl monitoring ukončen a vozidlo bude předáno majiteli,“ poznamenala Balážová.
Mluvčí uvedla, že se požárníci snažili minimalizovat škody na vozidle. „Také jsme odebrali vzorky vody, které podrobíme rozboru, abychom vyloučili případnou kontaminaci toxickými látkami z trakční baterie,“ sdělila.
Použila se specialita pro konkrétní typ zásahu
Zmíněný přívěs elektromobilita byl vyvinut právě pro tento typ událostí. Součástí sady jsou konstrukčně upravené transportní vozíky, které jsou zodolněné pro účely hasičského zásahu.
„Ty doplňují další speciální technické prostředky, díky nimž lze částečně uhašené nebo nepojízdné vozidlo na alternativní pohon přemístit mimo ohrožený objekt a následně hasební či technický zásah dokončit,“ přiblížila Balážová.
O výhodnosti použití sady pro manipulaci s vozidly svědčí podle ní i skutečnost, že zájem o nákup a nasazení tohoto prostředku do zásahové praxe hasičských sborů se rozšířil nejen v České republice, ale i v zahraničí.
Kromě profesionálních hasičů z Olomouce a Jeseníku na místě zasahovaly také dvě dobrovolné jednotky z Javorníku a Jeseníku.