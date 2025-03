Zásah na místě nehody navíc komplikovaly extrémně vysoké plameny, teplo a oblaka dusivého kouře.

„Kdybych jako velitel zásahu měl strach, bylo by to divné. Přinejmenším ta událost vzbuzuje respekt, což je jasné i ze záběrů z místa, které mluví za vše,“ říká Kolařík, který byl na místě do neděle a v úterý se k mimořádné události vrací znovu.