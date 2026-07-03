Od auta se za jízdy odpojil přívěs a najel na násep trati, na hodinu zastavil vlaky

„Prázdný přívěs se mladé řidičce uvolnil po 13. hodině během jízdy soupravy směrem od místní části Potůčník do Hanušovic při projetí mírné pravotočivé zatáčky,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.
„Poté samovolně pokračoval v jízdě vlevo mimo komunikaci a zastavil se o železniční násep trati z Hanušovic do Jeseníku. Příčinou odpojení byl špatný technický stav,“ dodala.
Provoz na trati musel být následně zhruba na hodinu zastaven, dokud hasiči s pomocí svého technického speciálu přívěs z kolejiště neodstranili.
Na tažném zařízení vozu vznikla škoda odhadovaná na dva tisíce, na desetinásobek pak dopravce vyčíslil škodu za zastavení provozu. Dechová zkouška vyloučila u řidičky jízdu pod vlivem alkoholu.