Jako by voda nestačila. Ve vyplavených Hanušovicích hořela skládka zničených věcí

Hořet začalo kolem druhé hodiny ráno na místě stranou od zástavby, které město vyhradilo a schválilo pro ukládání věcí z vyplavených domů a odkud se pak odpad odváží k recyklaci či likvidaci. Do boje s plameny se pustili hasiči z Hanušovic, Bratrušova či Šumperka a zapojili se i další dobrovolníci.

„Příčinu neznáme, mohlo jít třeba o selhání baterie nějakého přístroje, který tam někdo vyhodil. My teď nemáme kapacitu na to přebírat, co tam lidé vyhodí. Den předtím jsme tam odsud vyvezli dvě třetiny materiálu, takže při manipulaci bagrem mohlo dojít k přejetí nebo poškození té baterie a ta pak později začala hořet,“ řekl starosta Hanušovic Marek Kostka (Generace Y).

„Hlavní problém byl v tom, že to zbytečně stojí síly lidi, které potřebujeme na něco jiného. Chtěl bych každopádně hasičům moc poděkovat. Výborní byli při povodních a teď nám pomohli znovu. Skvělý byl též bagrista Honza z Kloboucké lesní, který bagrem statečně rozvážel hořící materiál, aby se dal oheň vůbec uhasit,“ popsal Kostka.

„Ta hromada by jinak hořela týden, teď je požár uhašený a můžeme se věnovat dalším důležitým věcem,“ dodal.

Ve městě podle něj aktuálně pokračují vyklízecí práce poté, co se v neděli na jednom místě protrhla ochranná hráz řeky Moravy a na druhém přetekla, což mělo za následek obrovskou přívalovou vlnu.

Škody jdou do desítek milionů korun, někteří lidé měli v domech přes metr vody. Zničený je jeden most, chodníky, úseky některých silnic a všechna hřiště. Do likvidace následků se mimo jiné zapojili třeba i vězni z olomoucké vazební věznice.

Obec vyhlásila dobročinnou sbírku, peníze rozdělí lidem, kteří pomoc nejvíce potřebují, a použije také na opravy infrastruktury.