Karanténa postihla i vesnici bez nákazy, obklopuje ji uzavřená oblast

Starosta Arnošt Vogel popsal, že Haňovice byly v nejsložitější situaci v pondělí, kdy byla karanténa na Litovelsku a Uničovsku vyhlášena.

„Zprvu jsme fungovali dost špatně. V pondělí a částečně i v úterý byl docela zmatek, protože nás nechtěli pustit jak ven z uzavřené zóny, tak i do ní. A naopak nám sem chodili lidé ze sousedních vesnic třeba si nakoupit,“ nastínil.

Poněkud absurdní situace podle něj nastala pro obyvatele přilehlých Myslechovic, které jsou ale místní částí Litovle a jsou nyní okrajem uzavřené oblasti.

Tamní lidé to mají do haňovického obchodu pár stovek nebo dokonce jen desítek metrů, jenže musí sednout do auta, projet kolem prodejny a bez zastavení či kontaktu s místními si jet nakoupit dál do uzavřené zóny.

„Jsou kvůli tomu trochu naštvaní, ale my s tím nic neuděláme a musíme to nařízení respektovat. Většina už to chápe. Dnešek byl možná první den, kdy věci už dostaly nějaký řád a začaly celkem fungovat. Lidé od nás mohou projet skrz uzavřenou zónu, kde samozřejmě nesmí zastavovat. Naopak ti, co tu pracují a bydlí mimo uzavřenou oblast, už se dostanou k nám,“ shrnul Vogel.

V uzavřené oblasti Litovelska zůstala vesnice Haňovice, které se karanténa netýká. Řeší však podobné potíže jako ostatní, protože ji uzavřená zóna obklopuje.

Podle mluvčího Olomouckého kraje Vladimíra Lichnovského má „mezera“ v uzavřené oblasti administrativní příčinu.

„Tam to bylo řešeno podle katastrálního území,“ uvedl Lichnovský pro server Seznam Zprávy, který na anomálii upozornil.

Zatímco uzavřené obce kolem Haňovic patří katastrálně pod Litovel, samotné Haňovice spadají v tomto ohledu pod Olomouc.

Zemědělské družstvo má část provozů i lidí z obou oblastí

Do potíží se kvůli současné situaci dostalo například haňovické zemědělské družstvo provozující mimo jiné obří skleníky na hydroponické pěstování rajčat.

„Nejhorší to bylo v pondělí, kdy k nám zvenku nechtěli pustit téměř nikoho ze zaměstnanců. Ze třiceti lidí pracujících ve sklenících jich dorazila třetina. Kromě toho tu také máme osm set kusů skotu, z toho přes čtyři stovky dojených krav a měli jsme hodně co dělat, abychom je zvládli obstarat,“ popsal předseda družstva Petr Koukal.

Další komplikací podle něj je, že část pozemků a provozů družstva leží na katastru Haňovic, ovšem další už jsou v uzavřené zóně.

„Nemluvě o tom, že máme samozřejmě zaměstnance jak zvenku, tak i z karantény. Takže se muselo složitě dojednávat a vymýšlet, kdo kde může pracovat, a jaká pro to budou platit pravidla. Nezemědělskou výrobu zastavit lze, ale třeba péče o zvířata musí pokračovat. Do toho si sháníme ochranné pomůcky jak to jde, například roušky šije personál účtárny,“ doplnil Koukal.

