Díky vyprávění o zločinech se lidé cítí v bezpečí, říká autor Hanáckého pitavalu

Co přesně ve vaší nové knize čtenáři najdou?

Je to pokračování Olomouckého pitavalu a Hanáckého pitavalu číslo jedna. Stručně lze říci, že jsou to příběhy věnované slavným zločinům a slavným zločincům, přičemž ti nejslavnější nejsou pachatelé trestných činů, ale zločinci – lze-li to tak říci – političtí, kteří měli tu smůlu, že stáli na nesprávné straně barikády. Například Olomouc je známa po celé Americe díky Lafayettovi (původem francouzský generál, který bojoval i v Americe a v Olomouci byl vězněn – pozn. red.), který je ve Spojených státech velice ctěn a je tam mnoho jeho připomínek.

Po dlouhou dobu bylo velice problematické zločince usvědčovat, proto byla zavedena tortura.