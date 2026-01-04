Vrah služek by dnes oběti hledal na internetu, líčí autor dalšího Hanáckého pitavalu

Policisté dopadli Huga Schenka v lednu 1884 přímo v jeho posteli.

Ondřej Zuntych
  17:00
Z Čech pod Kosířem na Prostějovsku až na vídeňskou šibenici to dotáhl sériový vrah služek a sňatkový podvodník Hugo Schenk. Jeho osud je nyní součástí 27 často dramatických příběhů z dějin zločinu a trestu, které obsahuje nová kniha Hanácký pitaval III. Autorem je bohemista a historik Jiří Fiala s kolektivem.

Na světě je čtvrtá kniha vaší volné série o zločinech nejen na Hané. Opět saháte i do daleké minulosti?
Ano, starším látkám se věnují kolegové archiváři a archivářky. Pokud bych připomenul svou nepatrnou zásluhu, tak těžký zločin měl spáchat olomoucký biskup Robert, řečený Angličan (skutečně byl z Anglie, olomoucký biskupský stolec zaujímal v letech 1201 až 1240 – pozn. red.). Nebyl však usvědčen, takže se snad ničeho takového jako svádění jeptišek a dokonce vražd nedopustil.

Každá si spořila a chtěla rodinu, čili byla snadnou kořistí. On si ji vytipoval, přiměl ji, aby vyzvedla své úspory, a pak následovala smrt mnohdy velmi tristní.

