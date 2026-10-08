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Krok za krokem. Muzeum ve videu ukazuje, jak správně obléct hanácký kroj

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  14:48
Obléknout hanácký kroj není snadná věc. Jednotlivé součásti mají své místo, správné pořadí i způsob, jakým se nosí. Vlastivědné muzeum v Olomouci proto ve spolupráci s Hanáckým muzeem v přírodě připravilo instruktážní video. Postup krok za krokem má pomoci začátečnicím a také uchovat znalosti.

Návod poslouží například ženám, které zdědily kroj po babičce, nechaly si ho opravit a chtějí jej znovu nosit. Stejně tak usnadní oblékání v případech, kdy ženy slavnostní oděv oblékají jen příležitostně a nejsou si jisté jednotlivými kroky. Posloužit může také folklorním souborům nebo pracovníkům muzeí a dalších kulturních institucí třeba při oblékání figurín na výstavách.

Vlastivědné muzeum v Olomouci ve spolupráci s Hanáckým muzeem v přírodě připravilo instruktážní video, které krok za krokem ukazuje oblékání ženského hanáckého kroje. (13. července 2026)
Vlastivědné muzeum v Olomouci ve spolupráci s Hanáckým muzeem v přírodě připravilo instruktážní video, které krok za krokem ukazuje oblékání ženského hanáckého kroje. (13. července 2026)
Haná je rozsáhlý národopisný region a podoba kroje se v jednotlivých oblastech liší. Pro instruktážní video k oblékání jeho ženské podoby, kterou připravilo Vlastivědné muzeum v Olomouci ve spolupráci s Hanáckým muzeem v přírodě, byla zvolena olomoucko-litovelská varianta, takzvaný blaťácký kroj.
Haná je rozsáhlý národopisný region a podoba kroje se v jednotlivých oblastech liší. Pro instruktážní video k oblékání jeho ženské podoby, kterou připravilo Vlastivědné muzeum v Olomouci ve spolupráci s Hanáckým muzeem v přírodě, byla zvolena olomoucko-litovelská varianta, takzvaný blaťácký kroj.
5 fotografií

„Lidový oděv je pokladem každého regionu a stejně je tomu i na Hané. Hanáci jsou na svůj kroj velmi hrdí a stále přibývá jeho nositelů. Obléct si kroj je ale poměrně náročné, a právě proto jsme vytvořili toto instruktážní video,“ vysvětlila Andrea Mrkusová z Regionálního pracoviště pro nemateriální kulturní dědictví Olomouckého kraje při Vlastivědném muzeu v Olomouci. Praktickou ukázkou provázejí dlouholeté nositelky a znalkyně hanáckého kroje Jana Šolcová Poláková a Bronislava Millá Bečáková.

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Vlastivědné muzeum připomíná, že Haná je rozsáhlý národopisný region a podoba kroje se v jednotlivých oblastech liší. Existují například varianty kroměřížská, kojetínská nebo prostějovsko-tovačovská a další. Odlišovat se mohou barvami a vzory sukní a zástěr, tvarem rukávců i dalšími detaily. Základní princip oblékání však zůstává podobný.

Autoři videa nazvaného Základy oblékání hanáckého ženského kroje si vzali za příklad olomoucko-litovelskou variantu, takzvaný blaťácký kroj z Olomoucka. Díky folklorním souborům i dalším nadšencům se v regionu nosí dodnes.

„U lidového oděvu je důležité zaznamenávat také znalosti a dovednosti spojené s tím, jak se sváteční nebo obřadní kroj správně obléká a nosí. Tyto znalosti se dříve přirozeně předávaly mezi generacemi, dnes však mohou postupně mizet,“ řekl Josef Urban z Hanáckého muzea v přírodě v Příkazech nedaleko Olomouce. Právě v prostředí tamního Kameníčkova statku video vzniklo.

25. července 2025
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