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V dějiště podívané plné originálních plavidel, kostýmů a soutěží se v sobotu proměnil areál vodáckého a cyklistického kempu Pádlo Morava v Horce nad Moravou na Olomoucku. U Mlýnského potoka se tam na sedmém ročníku Hanácké neckyády potkalo několik stovek lidí. První plavby začaly už dopoledne, zábava trvala až do večera.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Diváckou cenu za nejoblíbenější plavidlo získal tým hudební skupiny ABBA, který svou plavbu doprovodil hudbou i pyrotechnickými efekty.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Pro stříbro si dojeli Účastníci zájezdu s řidiči Karlem a Karlem. I oni měli ozvučené plavidlo. Nemohly tam chybět už legendární filmové hlášky. „Ty hnědý podšálky s uchem mně a nebo tady Karlovi po vaší konzumaci okamžitě vracejte.“
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Nejlepší maskou vyhlásili pořadatelé Perníkovou chaloupku s Babou Jagou ve volném stylu.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Třetí pozici u diváků obsadily členky Bikini teamu a jejich mistrovství světa v opalování.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Některé finalistky mistrovství světa v opalování byly víc bronzové než medaile za Cenu diváků.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Veslující Veselý upír dostal od pořadatelů stříbrnou medaili v kategorii masek.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Skupina, která znázornila fotbalové mistrovství světa, se může těšit z třetího místa mezi maskami.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Závod vlastnoručně vyrobených bezmotorových plavidel byl hlavním bodem programu. „Posádky vsadily nejen na propracované vizuální prvky, ale i na zvukovou složku a předvedly na vodě úžasnou podívanou,“ uvedla za organizátory Irena Barboříková.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Součástí neckyády byly také individuální závody, kde své síly poměřili plavci v rychlostním klání na traktorových duších, nafukovacích lehátkách a paddleboardech.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA