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Olomoucký byznysman a developer Morávek měl ve Španělsku vážnou nehodu
Spolumajitel olomoucké developerské skupiny Redstone Richard Morávek měl vážnou nehodu. Během své dovolené ve Španělsku se zranil a utrpěl úraz hlavy. Nyní se zotavuje v nemocnici.
Hlavní aktér kauzy defibrilátorů nečekaně opustil Ústí. Počítám se vším, líčí Táborský
Kvůli podezření, že tým lékařů Fakultní nemocnice Olomouc pod jeho vedením voperoval defibrilátory mnoha lidem zbytečně, odešel Miloš Táborský loni na jaře do nemocnice v Ústí nad Labem. Jako...
Ceny pozemků letí vzhůru, rekordmanem je Jeseník
Nárůst zájmu o vlastní bydlení či o krátkodobé pronájmy žene vzhůru cenu stavebních pozemků. Zájemci se už soustředí i na dříve přehlížené lokality, kde tak ceny parcel za deset vzrostly i o stovky...
Dobrý cukrář se pozná podle toho, že není vyučený. Úspěšná podnikatelka boří tabu
V těhotenství se přihlásila na první cukrářský kurz, během covidu otevřela malou výrobnu a dnes její sladké dobroty získávají jedno ocenění za druhým. Příběh majitelky cukrárny Martiny Klusákové...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Přerovan zaujal originálním návrhem laviček. Dočkal se posměchu i objednávky
Měl pocit, že v Přerově není dost laviček, a tak se Jiří Denninger chytil výzvy radnice, ať lidé fotí místa, kde si nemají kam sednout. Zároveň na Facebooku zveřejnil jednoduchý model lavičky...
Sokoli vyvedli v Jeseníkách rekordní počet mláďat. Populace je stabilní, míní ochranáři
Nejvíce mláďat sokolů stěhovavých v novodobé historii opustilo letos hnízdiště v Jeseníkách. Celkem 22 párů, což bylo stejně jako loni, vyvedlo 46 potomků, tedy o sedm více než v roce 2025.
Po srážce s tramvají skončilo auto na střeše. Senior vjel do křižovatky na červenou
Průjezd Olomoucí zkomplikovala v pondělí dopoledne dopravní nehoda. Šofér osobního auta podle prvotních zjištění vjel do křižovatky ve chvíli, kdy měl zůstat stát, neboť do ní vjížděla tramvaj.
Kdo nechal zavraždit Václava III.? Historik přibližuje konec dynastie Přemyslovců
Přesně před 720 lety byl v Olomouci zavražděn poslední přemyslovský král, letos si připomínáme také 700 let od přenesení jeho ostatků na Zbraslav. Neslýchaný zločin šokoval celou Evropu a vyvolal...
Olomoucká nemocnice spouští BabyAppku. Provede rodiče porodem i šestinedělím
Porodnice olomoucké fakultní nemocnice představila vlastní aplikaci pro budoucí rodiče. BabyAppka jim pomůže zvládnout těhotenství, porod i první měsíce s miminkem. Jde o první takovou službu mezi...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Kumstátovi se úprk z Prostějova do Sparty vyplatil. Co jej spojuje s Lehečkou?
Jakub Menšík, Maxim Mrva, Jan Kumstát. Pro fanouška českého tenisu známá jména. První je nedávným semifinalistou Roland Garros, druhý je daviscupový reprezentant. A třetí? Vítěz juniorského...
Rogalo létá nízko nad domy a budí lidi v Litovli. Pilota hledají strážníci
Městská policie v Litovli na Olomoucku pátrá po pilotovi motorového rogala, který podle strážníků létá příliš nízko nad zastavěnou oblastí. Kromě toho, že se stroj údajně pohyboval pod povolenými 300...
OBRAZEM: Neckyáda bavila. Při recesistickém závodě vypluli upír i skupina ABBA
V dějiště podívané plné originálních plavidel, kostýmů a soutěží se v sobotu proměnil areál vodáckého a cyklistického kempu Pádlo Morava v Horce nad Moravou na Olomoucku. U Mlýnského potoka se tam na...
Přerov vyklízí zašlou prvorepublikovou pasáž. Chce z ní mít znovu chloubu města
Kdysi výstavní místo v centru Přerova, poslední dobou ale spíš ostuda. Město proto prvorepublikovou pasáž spojující ulice Kratochvílova a Palackého letos odkoupilo i s byty a nebytovými prostory a...
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Dobrý cukrář se pozná podle toho, že není vyučený. Úspěšná podnikatelka boří tabu
V těhotenství se přihlásila na první cukrářský kurz, během covidu otevřela malou výrobnu a dnes její sladké dobroty získávají jedno ocenění za druhým. Příběh majitelky cukrárny Martiny Klusákové...
Premiérový gól Tkáče stačil na bod. Hapal: Zlepšení, ale musíme proměňovat šance
Řada neproměněných šancí stála Olomouc body, ve fotbalové Chance Lize znovu nevyhrála. I přes zlepšený výkon remizovala s Mladou Boleslaví 2:2. „Myslím si, že se hrál pěkný zápas, bylo to nahoru...