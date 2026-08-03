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OBRAZEM: Neckyáda bavila. Při recesistickém závodě vypluli upír i skupina ABBA

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  10:30
Recesistický závod necek bavil při svém sedmém ročníku diváky u Mlýnského... Recesistický závod necek bavil při svém sedmém ročníku diváky u Mlýnského... Recesistický závod necek bavil při svém sedmém ročníku diváky u Mlýnského... Recesistický závod necek bavil při svém sedmém ročníku diváky u Mlýnského... Recesistický závod necek bavil při svém sedmém ročníku diváky u Mlýnského... Recesistický závod necek bavil při svém sedmém ročníku diváky u Mlýnského... Recesistický závod necek bavil při svém sedmém ročníku diváky u Mlýnského... Recesistický závod necek bavil při svém sedmém ročníku diváky u Mlýnského... Recesistický závod necek bavil při svém sedmém ročníku diváky u Mlýnského... Recesistický závod necek bavil při svém sedmém ročníku diváky u Mlýnského... Recesistický závod necek bavil při svém sedmém ročníku diváky u Mlýnského... Recesistický závod necek bavil při svém sedmém ročníku diváky u Mlýnského...
V dějiště podívané plné originálních plavidel, kostýmů a soutěží se v sobotu proměnil areál vodáckého a cyklistického kempu Pádlo Morava v Horce nad Moravou na Olomoucku. U Mlýnského potoka se tam na sedmém ročníku Hanácké neckyády potkalo několik stovek lidí. První plavby začaly už dopoledne, zábava trvala až do večera.

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