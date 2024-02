Hanácká kasárna už kraj s městem nechtějí, stát je znovu zkusí prodat

Krajské zastupitelstvo v pondělí zrušilo své předchozí usnesení, jež otevíralo cestu k bezúplatnému získání kasáren.

„ÚZSVM rozhodnutí zastupitelstva nepřevzít areál Hanáckých kasáren respektuje, přičemž mu nezbývá než zahájit přípravu vyhlášení transparentního výběrového řízení,“ uvedla mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová.

„Úřad nechá vypracovat nový znalecký posudek. Podrobnosti o výběrovém řízení budou následně zveřejněny na našich webových stránkách,“ dodala.

V předchozích čtyřech elektronických aukcích se státu nepodařilo kupce najít, v posledním kole byla v roce 2022 minimální cena areálu snížena z 262 na 249 milionů korun.

Kraj si loni nechal zpracovat stavebně-technický průzkum, z něhož vyplynulo, že budova je ve velmi špatném stavu a oprava by si tak vyžádala obrovské náklady.

„Stavba se neobejde bez generální opravy střechy, fasád, celkové výměny výplní otvorů a výměny všech vnitřních instalací. Doporučení na výměnu se týká i přípojek,“ stojí ve zprávě pro krajské zastupitele.

Oprava by stála kolem miliardy

Experti upozornili i na to, že v budově je nutné provést nákladnou izolaci proti radonu. Prodražil by se také provoz, kasárna by totiž podle podmínek bezúplatného převodu nebylo možné nabídnout komerčně.

Hejtmanství chtělo budovu využívat hlavně pro vědu, kulturu a vzdělávání, primárně prostřednictvím Vlastivědného muzea či Archeologického centra Olomouc. V areálu mělo být zřízeno i kreativní centrum, centrum sociálního poradenství, centrum materiální a potravinové pomoci, pobočka Family Pointu a krajské dobrovolnické centrum.

Radnice zase chtěla do budovy přestěhovat některé své odbory, které nemají vysokou návštěvnost.

Hanácká kasárna využívala armáda 170 let, od roku 2013 jsou prázdná. Budova má kancelářskou plochu přes dva tisíce metrů čtverečních. Původně se uvažovalo o tom, že se do ní přestěhují stovky pracovníků státních úřadů, jež nyní sídlí na vícero místech Olomouce.

Takové využití by ale podle ministerstva obrany bylo nákladnější než prodej a případná stavba nového administrativního sídla. Oprava památkově chráněné budovy by totiž stála podle odhadu z roku 2020 zhruba 815 milionů korun, ceny prací a materiálů ovšem od té doby výrazně vzrostly.

