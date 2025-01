Kvůli podmínkám nelze uspět, tvrdí univerzita. Do aukce kasáren už se nezapojí

Úřad nedávno zrušil předchozí výběrové řízení na kasárna, ve kterém koncem října nastal nečekaný zvrat. Univerzita v něm dorovnala cenu vzešlou z elektronické aukce, aby kasárny mohla přednostně získat. Developerská firma Redstone však dodatečně navýšila kupní cenu, za kterou tuto rozlehlou nemovitost v září vydražila.

Univerzita by tedy musela novou cenu znovu dorovnat. Požádala proto ministerstvo financí o prověření postupu. ÚZSVM následně vypsal nové řízení.

Nová aukce na prodej Hanáckých kasáren začne příští úterý a skončit má o den později. Minimální kupní cena je 90 milionů korun, v předchozí dražbě činila 89 milionů.

Do elektronické aukce se může přihlásit každý, kdo do 13. ledna složí kauci devět milionů. „Podmínky a způsob, jakým bylo výběrové řízení vypsáno, univerzitu limitují a fakticky znemožňují její úspěšnou participaci,“ zdůvodnil Havrlant rozhodnutí vedení UP nezúčastnit se nového výběrového řízení.

„Momentálně jsou v dané věci interně informovány dotčené orgány uvnitř univerzity. Následně chceme o obsahu naší odpovědi ÚZSVM informovat také univerzitní a širší veřejnost,“ dodal.

Stát se snaží Hanácké kasárny prodat od září 2021. První příhoz ovšem přineslo až deváté kolo aukce loni v září. Hanácké kasárny tehdy vydražila za 89,1 milionu korun firma Redstone, ve které má podíl podnikatel Richard Morávek.

Podle podmínek aukce mohla univerzita ve stanoveném termínu projevit zájem o dorovnání ceny a nemovitost od státu získat přednostně. Nákup Hanáckých kasáren schválil akademický senát i správní rada univerzity.

Boj o kasárna

Vedení UP poté požádalo ÚZSVM o dorovnání vítězné cenové nabídky 89,1 milionu korun. Úřad o tom informoval firmu Redstone, která poté svoji nabídku zvýšila na 90 milionů.

Vedení univerzity postup kritizovalo. Podle rektora Martina Procházky se ukázalo, že ÚZSVM rozlišuje mezi uzavřenou elektronickou aukcí a výběrovým řízením.

Tesařová tehdy upozornila, že výběrové řízení končí buď uzavřením smlouvy, nebo jeho zrušením. I po konci elektronické aukce je tak možné nabízenou kupní cenu navýšit. Tento postup podle Tesařové umožňuje vyhláška ministerstva financí.

Univerzita chtěla v Hanáckých kasárnách vybudovat studentské ubytovací kapacity, kterých má nedostatek. V úvahu připadal také stravovací provoz, kanceláře či konferenční sály. Část prostor měla sloužit jako sklady.

Armáda využívala Hanácké kasárny 170 let, od roku 2013 jsou prázdné. V roce 2020 vláda schválila jejich prodej. Před časem o ně projevil zájem Olomoucký kraj společně s olomouckou radnicí a UP. Odborníci však upozornili na špatný technický stav Hanáckých kasáren a vysoké náklady na rekonstrukci. Z projektu samospráv a univerzity proto sešlo.