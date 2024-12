Majetkový úřad vyhlásil nový prodej Hanáckých kasáren v Olomouci, původní zrušil

Stát se snaží Hanácká kasárna prodat od září 2021. První příhoz přineslo až deváté kolo aukce pořádané v září. Univerzita Palackého pak dorovnala částku vzešlou z elektronické aukce, aby kasárna mohla přednostně získat. Developerská firma Redstone ale následně dodatečně navýšila kupní cenu.

Univerzita by tak musela novou cenu znovu dorovnat, požádala proto ministerstvo financí o pozastavení lhůty pro případné dorovnání a prověření postupu majetkového úřadu.

„ÚZSVM důkladně vyhodnotil dosavadní průběh výběrového řízení a z důvodu maximální transparentnosti i dodržení základních povinností podle zákona o majetku státu rozhodl o jeho zrušení. Následně vyhlásil nové výběrové řízení s elektronickou aukcí, do něhož se může kdokoliv přihlásit,“ uvedla mluvčí úřadu Michaela Tesařová.

Aukce bude zahájena 14. ledna v 10 hodin a potrvá do stejného času následujícího dne. Přihlásit se může každý, kdo nejpozději do 13. ledna složí kauci devět milionů korun.

Univerzitu dostala do patové situace formalita

Rozlehlý areál kasáren v září v elektronické aukci vydražila za 89,1 milionu firma Redstone, v níž má podíl olomoucký podnikatel Richard Morávek. Podle podmínek aukce mohla univerzita ve stanovém termínu projevit zájem o dorovnání této ceny a nemovitost tak od státu přednostně získat.

Nákup kasáren na začátku října schválil akademický senát i správní rada univerzity a vedení vysoké školy poté v termínu požádalo ÚZSVM o dorovnání vítězné cenové nabídky. Úřad o tom informoval Redstone, jenž následně svoji nabídku zvýšil na 90 milionů.

Univerzita poté mohla zvýšenou cenu opět dorovnat, její vedení ovšem celý postup kritizovalo. Podle rektora Martina Procházky se ukázalo, že ÚZSVM rozlišuje mezi uzavřenou elektronickou aukcí a výběrovým řízením.

Tesařová tehdy upozornila, že výběrové řízení končí buď uzavřením smlouvy, nebo jeho zrušením. I po konci elektronické aukce je tak možné nabízenou kupní cenu navýšit. Tento postup podle ní umožňuje vyhláška ministerstva financí.

„Jedná se o zcela standardní postup, který může nastat při výběrovém řízení s možností dorovnání. Naposledy se tak stalo v mediálně známém případu prodeje zámku v pražských Kunraticích. Tato situace by nenastala, pokud by se Univerzita Palackého přihlásila do výběrového řízení,“ dodala.

Univerzita by chtěla v Hanáckých kasárnách vybudovat především další ubytovací kapacity pro studenty, jichž má nedostatek. V úvahu připadá také stravovací provoz, kanceláře či konferenční sály. Část prostor má též sloužit jako sklady.