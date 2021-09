Hanácká kasárna jsou k mání v největší elektronické aukci na Moravě

Aukce začala ve středu a přihlásil se do ní nejméně jeden zájemce, což je podmínkou pro její uskutečnění. Minimální cena rozlehlé nemovitosti je stanovena na 262 milionů korun, aukce skončí v 10:00.

Pokud při elektronických aukcích není složena požadovaná kauce, aukce se automaticky zruší. V případě areálu Hanáckých kasáren v Olomouci tomu tak není, neboť kauce ve výši 27 milionů korun byla složena.

Hanácká kasárna Armáda je v Olomouci postavila v letech 1838 až 1844, sloužit měla i jako nemocnice. Budova je čtyřkřídlová na obdélníkovém půdoryse s pravidelným uzavřeným nádvořím, situovaná do zářezu. Jedná se o významný urbanistický prvek s ukázkou vojenského klasicistního stavitelství a s ojedinělou stavební i armádní historií. Jedinečnost stavby spočívá v unikátním řešení odvětrání svislých stavebních konstrukcí prostřednictvím podzemního tunelu, který navazuje na světlíky tzv. anglické dvorky. Další zajímavostí je historická kaple, situovaná ve věži dvorního traktu.



V případě, že by v prvním kole nepadl žádný příhoz a elektronická aukce by skončila bez vítěze, učiní Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) další kroky, aby areálu Hanáckých kasáren nalezl nového vlastníka.

„ÚZSVM zaznamenal zájem ze strany Univerzity Palackého v Olomouci o přímý nákup s tím, že ÚZSVM navrhne cenu vyhlášenou v prvním kole výběrového řízení. Univerzita by tento objekt využila pro umístění Fakulty zdravotních věd a další projekty,“ uvedla mluvčí úřadu Michaela Tesařová.

Nemovitost stojí v historickém jádru Olomouce. Budova má kancelářskou plochu přes 2000 metrů čtverečních.



„Jedná se o budovu bývalých vojenských kasáren, známou též jako ‘Hanácká kasárna’, která jsou nemovitou kulturní památkou. Využití mimořádné příležitosti k investici nabízíme všem, kteří mají zájem vrátit tuto historickou kulturní památku znovu k životu,“ stálo ve výzvě k aukci.

Původně se uvažovalo o tom, že se do budovy přestěhují stovky pracovníků státních úřadů, jež nyní sídlí na vícero místech Olomouce. Tato varianta padla, podle odborníků by byla pro stát méně výhodná než prodej.

Návrh na prodej Hanáckých kasáren loni na podzim schválila vláda. Z podkladů pro vládu vyplývá, že prodej kasáren by mohl státu přinést zhruba čtvrt miliardy korun. Naopak rekonstrukce památkově chráněné budovy by podle odhadu stála zhruba 815 milionů Kč. Většina místností v Hanáckých kasárnách podle předkládací zprávy pro vládu není kvůli vysokým stropům a tvaru vhodná pro kancelářské prostory.

Případná stavba nového administrativního sídla v Olomouci přijde odhadem na 575 milionů. Měli by se do něj přestěhovat zaměstnanci státních organizací, které nyní sídlí v pronajatých prostorách či budovách státu, jejichž provoz je moc nákladný. V úvahu připadají například olomoucké pobočky Generálního ředitelství cel, Státní veterinární správy, Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj či České školní inspekce. Nová administrativní budova by mohla vzniknout na pozemku Generálního ředitelství cel nedaleko Polské ulice.

O budovu Hanáckých kasáren projevil v roce 2014 zájem Olomoucký kraj, který v ní chtěl vybudovat depozitáře muzea a knihovny, kanceláře pro organizace zajišťující evropské dotace i prodejnu regionálních potravin. Hejtmanství od tohoto záměru nakonec upustilo.