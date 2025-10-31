Blízcí Hany Maciuchové na kulatiny nezapomněli. Oslaví je s fanoušky v divadle

Dalibor Maňas
  12:25
Hana Maciuchová, rodačka ze Šternberka, zanechala nesmazatelnou stopu nejen v českém divadle, filmu a televizi, ale také v rodném kraji. Moravské divadlo Olomouc (MDO) zve společně s její rodinou na vzpomínkový večer a další akce při příležitosti nedožitých hereččiných kulatin.
Slavnostní galavečer u příležitosti nedožitého 80. výročí hereččina narození se uskuteční v sobotu 29. listopadu na hlavní scéně MDO.

Hana Maciuchová zanechala stopu v srdcích všech, kteří ji znali. Byla hrdou absolventkou hejčínského gymnázia a své první divadelní krůčky udělala právě na jevišti olomouckého divadla, tehdy ještě jako členka Studia při Divadle Oldřicha Stibora. Na Olomouc nikdy nezapomněla a často ji označovala za město svého srdce,“ připomněla mluvčí MDO Vlasta Pechová.

Na galavečeru zazní nejen vzpomínky, ale i hudba, kterou měla herečka ráda a ke které měla blízký vztah.

Po dlouhé nemoci zemřela herečka Hana Maciuchová, bylo jí 75 let

„Za doprovodu komorního orchestru Moravské filharmonie Olomouc, pod vedením dirigenta Tomáše Hanáka, vystoupí Štefan Margita, Hana Holišová a Dagmar Zázvůrková. Sólově se představí také klavírní virtuos Ivo Kahánek,“ představila mluvčí.

„O osobní vzpomínky na Hanu Maciuchovou se podělí Martin Hofmann, Naděžda Chroboková-Tomicová, Jaroslav Satoranský, Sára Saudková, Andrea Straková a další hosté,“ dodala.

Večerem provedou Aleš Cibulka a Michal Jagelka. „Autorem instrumentací pro komorní orchestr Moravské filharmonie je Filip Tailor, jenž zároveň vytvořil i působivou předehru složenou z melodií filmů a seriálů, v nichž Hana Maciuchová účinkovala,“ prozradila mluvčí.

S nápadem přišla rodina

Nápad na uspořádání galavečera vznikl v rodině Hany Maciuchové. „U její sestry Silvie Markové a jejího manžela Ivana Marka, a okamžitě získal podporu města Olomouce i primátora Miroslava Žbánka,“ prozradila Pechová.

„Hanička milovala naši rodinu, své přátele i své fanoušky. Proto nás nesmírně těší, že na ni můžeme všichni společně zavzpomínat,“ uvedli manželé Markovi.

„Jsme poctěni, že se tato mimořádná událost uskuteční právě u nás, na jevišti, kde Hana Maciuchová začínala svou hereckou dráhu,“ řekl ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie David Gerneš.

Cena Hany Maciuchové

Součástí oslav bude i slavnostní udělení Ceny Hany Maciuchové, nově vzniklého ocenění, jehož smyslem je vyzdvihnout a ocenit umělecké osobnosti spojené s olomouckým regionem.

Cena Hany Maciuchové ponese podobu makové panenky z bílého opálového skla, jejíž papírové okvětní plátky lze zvednout do podoby květu vlčího máku – symbolu, který měla herečka velmi ráda.

„Tento motiv odkazuje i na její slavné monodrama Žena vlčí mák. Autorem výtvarného návrhu a realizátorem skleněné sošky je kolínský sklář Vlastimil Šenkýř,“ dodala mluvčí.

„Bylo ustanoveno kolegium Ceny Hany Maciuchové, jehož členy jsou Silvie Marková (sestra), Miroslav Žbánek (primátor města Olomouce), David Gerneš (ředitel Moravského divadla a Moravské filharmonie), Josef Podstata (ředitel Českého rozhlasu Olomouc), Pavel Hekela (poradce primátora) a Jiří Vymětal (ředitel ZŠ a MŠ Svatoplukova 11),“ představila mluvčí.

Kolegium už na cenu nominovalo tři kandidáty: fotografku Sáru Saudkovou, hudebníka Richarda Pogodu a pianistu a skladatele Emila Viklického.

O vítězi rozhodne veřejné hlasování během měsíce listopadu. „Ocenění pro výrazné umělecké osobnosti našeho regionu ponese jméno Hany Maciuchové. Považuji to za krásný způsob, jak uctít její odkaz,“ řekl primátor Žbánek.

„Za Český rozhlas Olomouc se k oslavě velmi rádi připojujeme. Hana Maciuchová byla významnou propagátorkou audiotvorby, která ji provázela téměř celý život, a jako prezidentka festivalu Prix Bohemia Radio se výrazně zasloužila o její rozvoj,“ připomněl ředitel rozhlasu Podstata.

Doprovodná výstava

Součástí oslav hereččina životního jubilea bude výstava ve foyer Moravského divadla Olomouc, která připomene bohatou kariéru i osobnost umělkyně.

„Nabídne řadu dosud nepublikovaných fotografií mapujících její profesní život i soukromí. Návštěvníci si budou moci prohlédnout také několik osobních předmětů a ocenění, která Hanu Maciuchovou provázela během její dlouholeté kariéry, od divadelních a filmových po rozhlasová a dabingová,“ popsala mluvčí.

Trautenberk, Anče, Kuba, hajnej. Krkonošské pohádky slaví padesátiny

Připomenuty budou slavné televizní pohádky (Krkonošské pohádky), inscenace (Španělé v Praze), seriály (Žena za pultem, Nemocnice na kraji města, Ulice) i filmy, mezi nimiž nechybí snímky Organ, Člověk proti zkáze či Tátova volha.

„Jeden z panelů přiblíží také její rozhlasovou a dabingovou tvorbu. Zvláštním lákadlem výstavy bude návrh poštovního aršíku, který v rámci emise Divadlo a film připravuje Česká pošta na jaro 2026. Na známce budou společně zachyceni Hana Maciuchová a Jiří Adamíra, její životní partner i herecký kolega,“ uvedla mluvčí.

19. března 2017
Vstoupit do diskuse

