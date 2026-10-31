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Věřte nevěřte v Olomouci. Univerzita láká na netradiční halloween, vyvrátí mýty

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  7:00

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Univerzita Palackého láká na halloweenskou akci pro děti a dospělé v sobotu a neděli 31. 10 a 1. 11. 2026. | foto: UPOL

Opravdu sní člověk ve spánku několik pavouků ročně? A je možné si vytvořit vzpomínku na něco, co se nikdy nestalo? Pevnost poznání, interaktivní vědecké centrum Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, se až do neděle proměnilo v Pevnost duchů s odkazem na známou televizní show Věřte nevěřte.

Návštěvníky Pevnosti už před budovou vítá obří nafukovací želvuška z Hvězdárny Brno, uvnitř je čeká svět městských legend, vědeckých mýtů a optických klamů. „Na ty nejodvážnější pak v sobotu večer čeká stezka odvahy,“ říká mluvčí univerzity Egon Havrlant.

Tradiční halloweenská akce Pevnosti poznání letos propojuje duchařskou atmosféru s vědeckým poznáváním. „Návštěvníci zjistí, jak snadno nás dokáže oklamat vlastní mozek, proč některým mýtům věříme i navzdory vědeckým důkazům a jak vznikají příběhy, které se předávají z generace na generaci,“ lákají organizátoři.

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„Chceme návštěvníkům ukázat, že to, co na první pohled vypadá jako pravda, jí ne vždy opravdu je. Právě na tom jsme postavili letošní program. Věříme, že si lidé odnesou nejen zážitky, ale také chuť přemýšlet nad informacemi, se kterými se každý den setkávají,“ přibližuje záměr akce Šárka Kostková, programová manažerka Pevnosti poznání.

Věřte nevěřte

Americký kultovní televizní seriál, který kombinuje mysteriózní příběhy, nevysvětlitelné jevy a údajně skutečné události. Každý díl přináší několik krátkých příběhů, u nichž diváci hádají, které se zakládají na pravdě a které jsou smyšlené.

Jedním z hlavních lákadel bude interaktivní show Může to být pravda?, která se uskuteční v sobotu v Laudonově sále v 17.00, 19.00 a 21.00. Návštěvníci se ponoří do světa legend, neuvěřitelných příběhů a vědeckých záhad. Co je skutečnost a co jen dobře vymyšlený příběh?

V Galerii Atom je čeká výstava Pravda nebo mýtus?, během které si budou moci tipnout, která tvrzení jsou pravdivá a která jsou jen rozšířenými mýty. Program Iluze mysli zase návštěvníkům ukáže, že ani vlastním smyslům se nedá vždy věřit.

„Pro všechny, kteří rádi překonávají své hranice a chtějí zjistit, jak funguje strach, bude v sobotu 31. října připravena oblíbená Stezka odvahy. Návštěvníci na ní prozkoumají různé podoby strachu a zjistí, jak na něj reaguje náš mozek. Intenzitu zážitku si budou moci sami zvolit. Během obou večerů navíc Pevnost zůstane otevřená až do 22.00 hodin,“ informuje Havrlant.

Univerzita Palackého láká na halloweenskou akci pro děti a dospělé v sobotu a neděli 31. 10 a 1. 11. 2026.
Univerzita Palackého láká na halloweenskou akci pro děti a dospělé v sobotu a neděli 31. 10 a 1. 11. 2026.
Univerzita Palackého láká na halloweenskou akci pro děti a dospělé v sobotu a neděli 31. 10 a 1. 11. 2026.
Pevnost poznání v Olomouci se zahalí do duchařské atmosféry.
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Na své si podle něj přijdou také rodiny s dětmi. Připraveny budou tematické vědecké dílny, malování na obličej, interaktivní stanoviště a další aktivity, které propojí halloweenskou atmosféru s vědou a objevováním.

„A protože k tajemné atmosféře neodmyslitelně patří také netopýři, návštěvníci se budou moci setkat hned se šesti druhy těchto fascinujících živočichů,“ líčí Havrlant. Nepůjde ale o ledajaké netopýry. Do Pevnosti zavítají hendikepovaní jedinci, kteří se kvůli svému zdravotnímu stavu nemohou vrátit do volné přírody.

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