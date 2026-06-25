„Součástí je řešení navazujícího veřejného prostranství včetně venkovního sportoviště a skate prvků,“ uvedl náměstek primátorky pro investice Miloslav Tichý (ANO).
Radními tento týden schválená studie zahrnuje také autobusovou točnu, díky níž bude moci do této části Nemilan zajíždět městská hromadná doprava. Sportovní areál bude mít podle Tichého parkovací kapacitu pro 37 vozidel a dva autobusy. Dobrou dopravní dostupnost areálu zajistí nedaleké napojení na dálnici.
Radnice počítá, že požádá Národní sportovní agenturu o dotaci, zatím ale není vypsaný program. Stavba má ovšem odpovídat parametrům, které agentura obecně požaduje.
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„Standardy jsou obdobné nebo stejné jako například na malý zimní stadion, který připravujeme. Minimální kapacita pro sedící diváky je 300. Počítáme, že hala bude sloužit místní škole, mládeži, veřejnosti i spolkům. Hrát by zde nejspíš mohli i házenkáři nebo volejbalisté,“ uvedl Tichý.
Pro Olomouc jde o velký plán. „Město nemá žádnou sportovní halu pro míčové sporty. A když se teď rekonstruuje hala Univerzity Palackého, zbývá v Olomouci nyní jenom Čajkaréna u Gymnázia Čajkovského. Ve městě tak chybí stejně jako dlouhodobě druhá ledová plocha,“ dodal náměstek.
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Právě k malé hokejové hale v centru se Olomouc chystá vypsat výběrové řízení. V době, kdy ji bude firma stavět, chce radnice sehnat povolení pro sportoviště v Nemilanech.
„Nemůžeme dělat všechno najednou. V minulosti už sice existovala studie na míčovou halu v areálu základní školy Holečkova, ale při prověřování jsme došli k závěru, že umístění není vhodné. Problém byl zejména se statickou dopravou u školy. Do Nemilan nás potom navedla přímo komise tamní městské části,“ řekl Tichý.
Předpokládá, že projekt by mohl získat stavební povolení v roce 2028, následná výstava pravděpodobně zabere dva roky. V té době už má být malá hokejová hala hotová.
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Stavbu velké multifunkční haly v Olomouci už několik let chystá společnost Redstone, hala je součástí plánované čtvrti Nová Velkomoravská. O stavbě a provozování haly jedná Redstone s olomouckou radnicí. Městu se totiž nepodařilo postavit vlastní halu, kterou chtělo vybudovat na místě starého zimního stadionu. Pro město by to znamenalo velkou investici, radnice by musela získat dotaci a provoz haly financovat.
Tichý zdůraznil, že olomoucký magistrát se nezaobírá pouze velkými sportovišti. „I ta drobná mají pro veřejnost obrovský význam. Připravujeme rekonstrukce několika dalších menších sportovišť při školách. Všechna budou sloužit kromě tělocviku školáků také spolkům a veřejnosti. Chystáme i FIFA arénu, tedy malé hřiště pro malou kopanou při ZŠ Heyrovského. Obdobné hřiště s umělou trávou jsme nedávno otevřeli na Svatém Kopečku,“ uzavřel náměstek Tichý.