Dopoledne spolu souložili, večer ho zavraždila. Rozbuškou byla hádka o kuře

Rostislav Hányš
  12:37
Původně byla šestašedesátiletá Danuše Vacková odsouzena za vraždu na 11 let, odvolací Vrchní soud v Olomouci však nyní trest zvýšil o dva roky s tím, že soud prvního stupně nepřihlédl ke všem okolnostem. Žena v prosinci roku 2024 zasadila v brněnském bytě o čtyři roky staršímu poškozenému dvě rány nožem, z nichž druhé bylo smrtelné.

Vrchní soud v Olomouci | foto: Tomáš FraitMAFRA

Ženě, která už má za sebou téměř dvě desítky trestů, nevyšel pokus o odvolání, kdy se snažila o změnu kvalifikace z vraždy na ublížení na zdraví s následkem smrti.

U Krajského soudu v Brně loni v létě dostala za čin z prosince 2024 jedenáct let. Obžalovaná i státní zástupce se odvolali,

Se zavražděným mužem přitom v den vraždy dopoledne souložili. Poté ještě s dalšími známými popíjeli v restauraci a večer skupina skončila v brněnském rodinném domku, kde bydleli.

Bodla jsem ho jen špičkou, hájila se obžalovaná. Mrtvého druha po činu převlékala

„Došlo k hádce o údajně ukradená kuřecí stehna, kdy žena poškozeného obvinila, že je odcizil. Poškozený ženu napadl a několikrát ji udeřil, ona vzala nuž a bodla jej do boku. Muž se poté pokoušel odejít a zavolat policii. Žena však šla za ním a bodla jej znovu do zad,“ popsal tragický konflikt mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Stanislav Cik.

„Druhá rána byla smrtelná, protože přetnula plicní tepnu a poranila pravou plíci,“ upřesnil Cik.

Uvedl, že se kvalifikace skutku změnila z prosté vraždy na vraždu spáchanou s rozmyslem, protože poškozený už nepokračoval v útoku a chtěl odejít. Žena jej však bodla do zad.

