Pravěká loďka a 430 kilometrů na moři. Učitel popisuje zážitky z unikátní expedice

Expedice nesla název Monoxylon. Slovo je řeckého původu a znamená jednoduché dřevěné plavidlo vydlabané z jednoho kmene stromu. Cílem expedice je testování tohoto typu člunu, který mohli používat dávní mořeplavci při šíření zemědělského způsobu života ve Středomoří, zejména mezi dnešním Tureckem a Řeckem před devíti tisíci lety.
Jeden úsek měl kolem 105 kilometrů a zvládli jsme ho s jednou posádkou. Na moři jsme byli 18,5 hodiny, což si v realitě asi nikdo z nás nedokázal před expedicí představit. Umožní nám plavbu změny povětrnostních podmínek? Budeme ji vůbec fyzicky zvládat?