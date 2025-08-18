Při prošetřování okolností policisté zjistili, že požár byl založen úmyslně. Pachatele na místě zadrželi.
„K činu se doznal a policistům uvedl, že za svými známými přišel s nápadem na společné grilování. Oni však na něj neměli čas a poslali ho pryč. Odvděčil se jim tím, že přístavek u domu zapálil,“ uvedla policejní mluvčí Marie Šafářová.
Pachatel podle ní nechtěl ohrozit zdraví a životy svých známých, motivem jeho činu bylo poškození majetku.
„Domácí osoby si naštěstí požáru všimly včas a podařilo se jim ho uhasit ještě před příjezdem hasičů. Kriminalisté ve věci vedou zkrácené přípravné řízení a muži již sdělili podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci,“ dodala Šafářová.