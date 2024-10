Uschlá unikátní „zelená“ fasáda v Olomouci ožívá. Spor se vede o náhradu škody

„Ještě to není úplně ono, vypadá to, že jsou osazené jen horní truhlíky, ale už to začíná být mnohem veselejší,“ pochvaluje si jedna z obyvatelek domu se sedmnácti bytovými jednotkami.

Investor potvrdil, že specializovaná firma už začala osazovat truhlíky, který na fasádě domu drží závěsný systém, prvními rostlinami. Do minerální vaty a substrátu je zahradníci sázejí pomocí vysokozdvižné plošiny.

„Začali jsme s osazováním na přelomu září a října, jakmile se trochu ochladilo, ve vedrech to nemělo smysl. Vyčistili jsme truhlíky od mrtvých rostlin, podklad jsme přihnojili a během čtrnácti dnů budeme ještě dosazovat,“ nastínil Petr Žouželka z prostějovské společnosti GAMA Development, který za projektem Green Wall Tomkova stojí.

Zelená fasáda nejprve mezi obyvateli města vzbudila oprávněné nadšení, po dvou letech ovšem všechny rostliny uschly. Investor to označil za chybu technologie a slíbil nápravu.

„Všechny rostliny budou po konzultaci se zahradnickými experty znovu vysázeny, protože nyní jsou mrtvé. Už někdy v květnu došlo k tomu, že vypnula závlaha a vlivem extrémních veder rostliny v řádu dnů uschly,“ vysvětlil tehdy Žouželka s tím, že udělá vše pro to, aby se situace neopakovala.

5. září 2024

„Najmeme servisní firmu, která bude o fasádu pečovat a vše bude kontrolovat,“ doplnil. Podle něj je základem závěsný systém, který má automatickou závlahu a je řízený inteligentně – spouští se na základě vlhkosti v truhlících.

Investor a dodavatel vedou kvůli fasádě spor

Rostliny na zdi nepůsobí jen okrasně, ale mají i řadu užitečných funkcí. Zeleň totiž pohlcuje prach a hluk z okolí a v létě rovněž zabraňuje přehřívání budovy. Podle investora uschnutím zelené fasády vznikly škody v řádu statisíců korun, které zřejmě bude vymáhat soudní cestou, vyjádřil se pro MF DNES Žouželka.

Firma Graseko, která se specializuje na vertikální zahrady, zelené střechy a podílela se i na zelené fasádě budovy Green Wall Tomkova, však jakékoliv pochybení odmítá. Na svém webu vydala rozsáhlé prohlášení, v němž naopak obviňuje investora z toho, že se o zelenou stěnu nestaral a navíc jí zůstal dlužen peníze.

„Vedeme s investorem už druhý soudní spor, přičemž první dopadl v náš prospěch,“ uvedl majitel společnosti Dalibor Slíva.

Developer se proti prohlášení Graseka ostře ohradil. „Řešíme to právní cestou,“ reagoval Žouželka.