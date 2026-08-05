Místo půlroku čekání jen dny. V Olomouci otevřeli nové centrum genetické kliniky

Pacienti se už mohou objednávat na vyšetření, centrum sídlí v budově Polikliniky Agel Olomouc naproti hlavnímu nádraží. Nově otevřené zařízení má čekací dobu na genetická vyšetření zkrátit natolik, že pacienti budou čekat pouze pár dnů.
„Velkou výhodou genetického pracoviště je přímé propojení klinické péče s komplexním laboratorním zázemím skupiny Agel. Díky tomu lze celý proces od úvodní indikace po výsledky vyšetření podstatně zrychlit a zajistit maximální preciznost,“ uvedla marketingová manažerka skupiny Agel Andrea Jalůvková.
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„Jsme rádi, že můžeme pacientům naší polikliniky nabídnout další odbornou ambulanci. Neustále pracujeme na tom, aby spektrum vyšetření bylo co nejobsáhlejší a nejdostupnější,“ dodala ředitelka Polikliniky Agel Olomouc Jarmila Raidová.
Bojí se přijít, myslí si, že se draze platí
Lékaři zdůrazňují, že naprostá většina vyšetření genetického rázu je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Což údajně většina pacientů neví a mylně se domnívá, že jde o nákladný proces.
„V praxi se bohužel opakovaně setkáváme s pacienty, kteří přicházejí pozdě jen proto, že netušili, že na toto vyšetření mají standardní nárok hrazený pojišťovnou. To je zbytečná ztráta drahocenného času, které se přitom dá správnou informovaností předejít,“ upozornila vedoucí ambulance Genemed Dagmar Grečmalová.
Genetické vyšetření může odhalit například dědičné nemoci nebo nejrůznější mutace genu. Olomoucká ambulance se zaměřuje například na dětské pacienty s vývojovými vadami, páry s poruchami plodnosti, těhotné ženy, lidi s onkologickou zátěží a mnoho dalších. K dispozici jsou také moderní neinvazivní prenatální testy.
Podobné služby nabízí ve městě také Fakultní nemocnice Olomouc, která před rokem vůbec jako první nemocnice v České republice spustila Centrální sekvenaci – špičkovou technologii, která během pár hodin dokáže odhalit dědičné choroby, pomoci najít vhodného dárce orgánu nebo přesně zacílit léčbu onkologických pacientů.