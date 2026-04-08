Vědci v Olomouci vyseli geneticky upravený ječmen, lépe odolá změnám klimatu

  15:31
Na poli na okraji Olomouce začal výsev dvou nových geneticky upravených linií ječmene. Testují je zde vědci z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR (AV ČR). Experiment je jedním z prvních svého druhu v českém i evropském rostlinném výzkumu. Získané výsledky pomohou při šlechtění plodin odolnějších vůči měnícímu se klimatu.

Testované rostliny vycházejí z modelové odrůdy jarního ječmene Golden Promise a byly upraveny mutací jediného genu VRN1 pomocí molekulárních nůžek CRISPR. Změna ovlivňuje reakci rostliny na chlad a načasování kvetení. Cílem polního pokusu je zjistit, jak se genetické změny projeví v běžném prostředí mimo laboratoř.

„Dosud se tyto genetické linie pěstovaly pouze v kontrolovaných podmínkách růstových komor a skleníků, proto je jejich chování na poli zásadní pro ověření efektu úprav. Polní prostředí nelze v laboratoři napodobit,“ vysvětlil motivaci Jan Šafář z Centra strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky AV ČR.

Výsadba geneticky upraveného ječmene na poli na kraji Olomouce.
Výsev geneticky upraveného ječmene na poli na kraji Olomouce.
V levé části je vidět detail klasu přirozeného ječmene, v pravé části je gen VRN1 mutován a vypnut pomocí metody CRISP/CAS. Po ztrátě funkce tohoto genu ječmen není schopný vykvést a mít semena. V úžlabí listů ale začíná vytvářet novou rostlinu včetně kořínků. Po vyjmutí těchto „oddenků“ a zasazení do půdy rostliny normálně rostou.
Vědci vysvětlují, jak fungují molekulární nůžky CRISPR/Cas9.
4 fotografie

U první testované linie úprava jediného genu ovlivňuje, kdy rostlina začne kvést a vytvářet klas. „Načasování kvetení je zásadní nejen pro výnos, ale i pro stabilitu produkce. U jarního ječmene, který je významnou surovinou pro výrobu sladu a piva, hrají roli i podmínky, za nichž porosty vzejdou, v posledních letech je totiž stále častěji ohrožuje rychlý nástup jarního sucha,“ podotkl Jan Šafář.

Druhá linie přezdívaná „nesmrtelný ječmen“ vykazuje výrazně neobvyklé chování, jež vědci dosud u ječmene nepozorovali. Rostliny nevstupují standardně do fáze kvetení a netvoří semena, místo toho pokračují v růstu a vytvářejí nové výhony.

V laboratorních podmínkách tak dosahují nápadně delší životnosti než běžný ječmen. To podle vědců otevírá možnost budoucího šlechtění obilnin, jež by nebylo nutné každoročně znovu vysévat.

Geneticky upravené plodiny jsou kvalitnější než biopotraviny, říká expert

Polní pokus se uskuteční na ploše nepřesahující 100 metrů čtverečních a může trvat až deset let. Podléhá přísným pravidlům biologické bezpečnosti včetně izolace porostu, oplocení a dlouhodobého monitoringu vlivu na okolní prostředí.

Výzkum podle vědců souvisí s tím, že se zemědělství v současnosti potýká s rychlými změnami klimatu.

„Mírné zimy a jarní sucha narušují přirozené cykly plodin a komplikují stabilní produkci. Výsledky z tohoto polního experimentu mohou šlechtitelům i zemědělcům pomoci vyvíjet odrůdy, které se dokážou s proměnlivým klimatem lépe vyrovnat,“ vyzdvihla Lucie Peřinová z tiskového oddělení Akademie věd.

Osmnáctiletý Šimon se pere s nádorem na mozku. Lékařce stačil pohled do očí

Premium
Osmnáctiletý Šimon Morong je po operaci mozku a každé úterý jezdí s tátou do...

Vše začalo nenápadnými bolestmi hlavy, dnes osmnáctiletý Šimon Morong si na ně začal stěžovat rodičům. Ani je nenapadlo, že jsou předzvěstí nebezpečné nemoci. Naštěstí pro rodinu ji lékaři zavčas...

Prchám rád a prchám stále. Omilostněný Kajínek ukázal ve videu návrat na Mírov

Jiří Kajínek se dostal na svobodu 23. května 2017, kdy dostal milost od...

Příští rok v květnu uplyne deset let od chvíle, kdy Miloš Zeman omilostnil Jiřího Kajínka, pravomocně odsouzeného za vraždu. Ten si svou image několikanásobného útěkáře z vězení hýčká prostřednictvím...

Tratě podemleté povodní opravovali rok a půl, po otevření ale přišlo zklamání

Tak vypadaly ještě letos v červenci tratě na severu Jesenicka poničené loňskou...

Po více než roce a půl se na Jesenicku vracejí vlaky na tratě poškozené předloňskou povodní. Příští týden cestující svezou na posledním zbývajícím úseku Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku. Obyvatelé...

Auto vjelo do protisměru a střetlo se s autobusem. Pět zraněných, zasahoval i vrtulník

Po srážce osobního vozu s autobusem u Horní Loděnice na Olomoucku zůstala...

U Horní Loděnice na Olomoucku se dnes před polednem střetlo osobní auto s autobusem. Zranění utrpělo pět lidí, z toho tři z autobusu, na místě zasahovala mimo jiné letecká záchranná služba. Silniční...

Unikátní kostry dinosaurů z 3D tiskárny. Nadšenec je ukazuje v domácím muzeu

Lukáš Vymětal vystavuje v Dinosauřím muzeu Čertoryje věrné repliky dinosaurů,...

Velký fanoušek dinosaurů Lukáš Vymětal vytváří s pomocí 3D tisku kostry dinosaurů v životní velikosti. Zájemcům je ukazuje v domácím muzeu v Charvátech na Olomoucku. Kdo si předem zavolá, může si...

Invazní psík už je i v chráněné přírodě Jeseníků. K odstřelům má motivovat odměna

Premium
Psík mývalovitý neboli mývalovec kuní pochází z východní Asie. V Česku se tento...

Ekologové bijí na poplach, nová invazní šelma už osídlila také Jeseníky. Monitoring divokých zvířat přinesl unikátní záběry a prokázal, že psík mývalovitý obsadil celé území chráněné krajinné oblasti...

8. dubna 2026

Žena chtěla ukončit život skokem do řeky, z ledové vody ji vytáhl strážník

Hlídka přerovských strážníků se pokoušela s ženou stojící za zábradlím mostu...

Dramatické chvíle zažila během své služby hlídka městské policie v Přerově, která narazila na ženu stojící na jednom z tamních mostů s úmyslem skočit do řeky Bečvy. To nakonec skutečně udělala,...

8. dubna 2026  10:24

Vědci zkoumají, zda testy odhalí rizika u starších řidičů. Hledají dobrovolníky

ilustrační snímek

Na bezpečnost řízení u starších řidičů se zaměří výzkumníci z Univerzity Palackého v Olomouci. Zkoumat budou zpomalené reakce nebo zhoršenou pozornost. Výsledky mohou pomoci lékařům i motoristům s...

7. dubna 2026  15:29

Vlastní psí útulek se Šumperku nevyplatí. Byl by drahým azylem, rozhodlo město

Psi v útulku v olomoucké části Neředín čekají na adopci. (4. března 2026)

Šumperk upouští od stavby psího útulku. Není potřeba díky čipování a rychlému vracení zvířat majitelům. Podle představitelů radnice by služba byla drahým azylem pro pár zatoulaných mazlíčků, a plán...

7. dubna 2026  14:45

Tratě podemleté povodní opravovali rok a půl, po otevření ale přišlo zklamání

Tak vypadaly ještě letos v červenci tratě na severu Jesenicka poničené loňskou...

Po více než roce a půl se na Jesenicku vracejí vlaky na tratě poškozené předloňskou povodní. Příští týden cestující svezou na posledním zbývajícím úseku Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku. Obyvatelé...

7. dubna 2026  13:23

Olympionik a jednička bodování. Odchody, které mohou hokejovou Olomouc bolet

Kotoul Krastenbergse na pozápasové děkovačce.

Hokejová Olomouc po konci extraligové sezony oznámila odchod osmi hráčů. A další budou přibývat. K úterku nicméně kohouti oficiálně opustili dva obránci a šest útočníků. Nejcitelnější ztráty?...

7. dubna 2026  12:58

Ceny paliv dusí dopravce či farmáře. Jde o miliony, hrozí dražší zboží i služby

Ilustrační snímek

Výrazně vyšší ceny benzinu, zemního plynu a hlavně nafty začínají v Olomouckém kraji výrazně zatěžovat dopravce, městské podniky nebo zemědělce. Náklady na provoz autobusů, taxislužeb a přepravu...

7. dubna 2026  4:52

Zemřel oceňovaný fotograf Vladislav Galgonek. Fotil Havla, Klause i papeže

Zemřel oceňovaný fotograf Vladislav Galgonek

Dokumentoval osobnosti jako Václava Havla nebo papeže Jana Pavla II. a za své snímky získal řadu ocenění. Jeho fotografie se řadí ke zlatému fondu Českého tiskové kanceláře (ČTK) - agentury, ve které...

6. dubna 2026  15:43

Kleinova kavárna hostila smetánku i obchodní jednání, po válce z ní byla jídelna

Proslulá Kleinova kavárna na jesenickém náměstí s obrovskou předzahrádkou měla...

Kdyby se čestné občanství udělovalo za rozsah zásluh o město, musel by Filipp Klein z Jeseníku získat klíč od městských bran zřejmě celý ze zlata. Co udělal nejen pro centrum Jesenicka, bylo...

6. dubna 2026  7:59

Odkaz na Kristovu krev. Místo zeleného velikonočního piva uvařili v Kostelci rudé

Pivovar Castellum z Kostelce na Hané na Prostějovsku se rozhodl nabídnout o...

Malý pivovar, velké nápady. Tak by se dala stručně popsat filozofie pivovaru Castellum z Kostelce na Hané na Prostějovsku. Ten razí vlastní cestu kyselých a experimentálních piv, což prokázal třeba i...

5. dubna 2026  7:57

Olomouc - Ml. Boleslav 2:4, divoký zápas, hosté vedli o tři branky, pak se strachovali

Olomoucký Danijel Šturm se snaží udržet míč v souboji proti Michalu Ševčíkovi z...

To byl zápas. Olomoučtí fotbalisté doma s Mladou Boleslaví po hodině hry prohrávali 0:3, ale pak manko snižovali a v závěru dokonce dostali míč do sítě potřetí. Jenže přihrávající Kliment si při...

4. dubna 2026  16:49,  aktualizováno  17:05

