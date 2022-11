Třídění gastroodpadu se rozšiřuje, slouží k výrobě plynu či elektřiny

Gastroodpad třídí například rodina Lukáše Světlíka z Olomouce. „Třídění se mi hned zalíbilo, manželka s tím ale měla problém. Bála se, že nám zbytky budou doma zapáchat. Pořídili jsme si uzavíratelný koš za pár korun, dali ho na balkon a obsah vyhazujeme podle potřeby,“ popsal Světlík, který třídí necelého půl roku. Popelnici na gastroodpad má kousek od domu.

Nově mají tuto možnost od konce října i obyvatelé Přerova. „Až doteď končily zbytky jídel z přerovských domácností na skládce, v horším případě v toaletní míse. Od čtvrtka 27. října mají Přerované možnost vhazovat gastroodpad rostlinného i živočišného původu do speciálních nádob o objemu 120 litrů,“ řekla mluvčí města Lenka Chalupová.

Zkušební provoz se bude týkat několika vybraných lokalit, například ulic Osmek, Svornosti či Velká Dlážka. Nevyužité pokrmy poslouží k výrobě nízkoemisního tepla, elektřiny a biometanu.

„V Přerově se soustavně zabýváme otázkou, jak chránit životní prostředí a odpad v maximální možné míře recyklovat. Možnost vytřídit gastroodpad od komunálního odpadu, zmenšit tak jeho objem a přispět k produkci zelené energie, se jeví jako přínosné řešení. Výhodou je také úspora za skládkovné,“ připomněla Eva Kousalová z odboru majetku města.

Pokud se systém v příštích měsících osvědčí, dostanou se speciální nádoby i do dalších lokalit města.

Z odpadků vyrábějí i metan

Třeba v Šumperku jen za první rok od spuštění projektu Třídím gastro lidé vyseparovali zhruba devadesát tun odpadu, který by jinak skončil na skládce. Pilotní projekt odstartoval loni v květnu, kdy začalo ve městě sloužit 38 kusů 120 litrových nádob na sběr gastroodpadu. Postupně se jejich počet zvyšoval až na současných 100.

Gastroodpad pracovníci svážejí vždy jedenkrát týdně. Zpracovává ho nedaleká bioplynová stanice EFG BPS v Rapotíně na elektrickou energii, teplo a biometan.

„Ze sta tun svezeného odpadu je tímto způsobem možné získat například ekologické, nízkoemisní palivo biometan k ujetí zhruba 100 tisíc kilometrů osobním automobilem nebo elektřinu až pro 40 domácností na celý rok,“ porovnal Ondřej Černý, ředitel divize EFG Logistics, která odpad sváží.

Měst a obcí v regionu, kde lidé třídí zbytky jídel, neustále přibývá. Zároveň se tímto krokem připravují na chystané legislativní změny, kdy budou mít povinnost separovat gastroodpad od komunálního odpadu. Cílem je snížit množství biologického odpadu na skládkách a omezit vznik skleníkových plynů.

V Olomouckém kraji už mohou lidé třídit gastroodpad v Olomouci, Litovli, Uničově, Rapotíně, Bludově, Lutíně, Velkých Losinách, Novém Malíně, Lošticích či Velkém Týnci.

Podle průzkumů se v Česku každoročně vyprodukuje téměř devět milionů tun už vytříděných potravin. Vědci z Mendelovy univerzity v Brně také zjišťují, jak zbytky jídla z domácností nebo restaurací přeměnit na kvalitní kompost.

V případě, že by se z gastroodpadu vytvořilo čisté organické hnojivo a to se přepočítalo na cenu syntetických hnojiv, představovalo by kompostování zbytků jídel úsporu ve výši tří až pěti miliard korun.

Někde už lze odevzdávat i použité oleje a tuky

Lidé mohou separovat i jedlé oleje a tuky. Odevzdávat je lze nejen ve sběrných dvorech, ale také v některých městech a obcích do speciálních kontejnerů. Tuto možnost mají například obyvatelé Olomouce či Šumperka.

„Vychladlý použitý jedlý olej z domácností by měli lidé nalít do vhodné PET lahve, ne do skleněné, mohly by se rozbít. Plnou, dobře uzavřenou PET lahev pak vložit do sběrné nádoby,“ vysvětlila Adéla Maturová z odboru životního prostředí šumperského magistrátu.

„Do nádoby na třídění této komodity nepatří technické, převodové, motorové, tlumičové oleje a maziva či kapaliny,“ dodala.

Oleje, které končí v kanalizaci, jsou totiž problém. Lidé je často vylévají do záchodů či dřezů. Zbytky tuků ale během chvilky ztuhnou. Začnou se usazovat uvnitř potrubí a nabalují další nečistoty, což trubky ucpe.

Použitý olej přitom může posloužit pro výrobu technických olejů a mazadel. Přidává se i jako příměs do motorové nafty jako biopalivo.