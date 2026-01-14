Navštěvuje a hodnotí podniky, jež stojí za vyzkoušení. Na Hejlíkově Gastromapě se jako úkaz zážitkové gastronomie vyjímá také Šumperk. To vše jsou důkazy, že se kraj pomalu, ale jistě stává gastromekkou, kterou stojí za to navštívit.
„Entrée hvězdu přeju, sám jsem je v nominacích pro Michelin Guide měl. Tahle restaurace udělala pro české gastro opravdu hodně a z Olomouce, která od té doby jenom kvete, město, jež gastronomií žije a patří k předním adresám, kam vyrazit za gastrozážitky,“ hodnotí Hejlík.
Cestu poctivé vysoké gastronomii do regionů otevřel podle expertů příchod celorepublikového průvodce Michelinu. Právě díky němu má Česko první restauraci se dvěma michelinskými hvězdami a dalších osm s jednou hvězdou.
Kromě pěti vyhlášených pražských podniků a již zmíněné restaurace Entrée v Theatre Hotelu jsou nově držitelem jedné hvězdy restaurace Essens v Hlohovci u Břeclavi a stylová restaurace La Villa ve Zlíně.
Celkem 18 restaurací pak získalo titul Bib Gourmand, který podle organizátorů znamená vynikající jídlo za rozumnou cenu. V seznamu michelinského průvodce je od nynějška už 52 restaurací z Česka, poprvé se hodnotily i podniky mimo Prahu.
„Ve chvíli, kdy se v kraji objeví restaurace s tak velkým oceněním, tak v regionu vznikne poptávka po lepším produktu. A dotlačí to farmáře ho i nabízet. Řetězec se propojí a bude to hezky fungovat dohromady,“ je přesvědčený Knedla, který má bohaté zkušenosti z michelinských restaurací po celém světě.
Olomouc na radaru foodies
Restauracei Entrée v Hodolanech se dostala podle gastroblogera Hejlíka Olomouc na prestižní radar foodies, tedy nadšenců s vášní pro jídlo. „Toto ocenění probudilo lidi, kteří by normálně z hlavního města nevytáhli paty, aby sedli na vlak a dorazili. Michelinské doporučení, hvězda nebo ocenění Bib Gourmand to dělá ještě extrémněji,“ je přesvědčený Hejlík.
Olomouc podle něj za posledních deset let z pohledu gastrozážitků nečekaně vyrostla. „Voní kávou, je tu skvělá burgrárna, pizza, patisserie a všechny projekty Long Story Short,“ vypočítává gastroinfluencer, jenž nedá dopustit ani na Šumperk a tamní podniky se zaujetím doporučuje.
„Je to tam opravdu paráda. Nálada mezi mladými ve městě zapříčinila, že tam funguje skvělý koktejlový bar, pivotéka, sendvičárna, cukrárna, curry, skvělé bistro, burgrárna a další koncepty. Kdykoliv mi někdo v různých regionech Česka říká, že by to na malém městě nešlo, tak já na to vždy odpovídám ‚Šumperk‘,“ řekl na adresu úspěšných provozovatelů tamních podniků.
Ostatně ani Olomoucký kraj celkově si na tom v celorepublikovém srovnání nestojí podle expertů vůbec špatně. „V tomto regionu to jde nahoru ruku v ruce jako v celé republice, i když bychom se na to mohli dívat jinak v Přerově, Javorníku, Jeseníku. Ale právě proto je hezké po celém Česku vidět dnes více takových ‚Šumperků‘,“ pochvaluje si Hejlík.
Je hvězda požehnání, či prokletí?
Podle foodblogera nyní bude zajímavé sledovat, kam michelinská hvězda Entrée posune.
„Uvidíme, jestli bude hvězda pro restauraci požehnání, nebo prokletí. Přináší s sebou určitý tlak a jistý posun by tu nevadil. Možná by to chtělo zase vyjet do světa, ale i k české konkurenci, protože se gastronomie opět neuvěřitelně posunula,“ přemítá Hejlík, který si na podniku cení především extravagantního a okázalého interiéru, skvělého servisu a dravé, drzé a teatrální kuchyně.
Podle populárního šéfkuchaře Přemka Forejta stojí za ziskem michelinské hvězdy pro Entrée originální prezentace jídla, kreativní moderní gastronomie, ale i koncepce vyprávět jídlem příběhy. V podniku, kde se hosté usadí uprostřed živé zahrady, jim servíruje vybraná menu inspirovaná přírodou se svým týmem již deset let. Ze zisku michelinské hvězdy má obrovskou radost, bere ji i jako závazek.
„Jedna věc je získat ji, druhá věc je ji udržet. Ocenění bylo nečekané, vlastně mě vůbec nenapadala myšlenka mít hvězdu. Tak vysoko jsem ve své hlavě nemířil, bylo to milé překvapení,“ popsal své pocity šéfkuchař po udílení cen na slavnostním večeru v Mariánských Lázních.
Jídla v olomoucké restauraci ochutnávali inspektoři anonymně, místa si rezervovali jako běžní hosté. Restauraci, stejně jako ostatní vybrané podniky, hodnotili podle přísných mezinárodních kritérií, jejich identita je přitom přísně chráněna. Kdy zavítali do Olomouce, tak zástupci podniku netuší.
„Nevíte to, nijak se neprokazují, je to náhoda – musíte si udržet svůj standard, protože co vím, chodí do restaurací opakovaně,“ podotkl Forejt.
„Děláme věci, které nás baví, které nám chutnají, a to poté servírujeme našim hostům. Líbí se nám, když jídlem můžeme hostu převyprávět nějaký příběh. Líbí se nám vracet se ke klasickým receptům a předělávat je, hrát si s nimi. Snažíme se být jiní – už deset let,“ doplnil šéfkuchař.
Světový kuchař z Jeseníku
Na klasických receptech a kvalitních regionálních surovinách staví své menu také jesenický rodák a šéfkuchař Restaurant Papilio Jan Knedla, který procestoval celý svět a působil v michelinských restauracích v Londýně, Skotsku, Itálii či v Asii. Své zkušenosti pak zúročil „doma“ v Česku.
„Vařím jídla, která chutnají jako mé dětství strávené v Jeseníkách. Sbírali jsme s dědou houby, měl skleníky a pěstovali jsme vše možné. Dobré jídlo byl základ. Ty chutě znám odmalička, jen se je snažím modernizovat a přiblížit dnešní době,“ svěřuje se Knedla.
Čerpá inspiraci i ze starých kuchařek po své prababičce. „Olomouc a zdejší region byly vždycky bohaté, a co se týče gastrotradice, mají na čem stavět,“ zdůrazňuje Knedla.
Získání hned dvou michelinských hvězd ho zaskočilo. „Říkal jsem si, že budu rád za jednu hvězdu. A až příště zamakáme, možná přijde další. Ale aby kuchař získal z žádné hned dvě takto prestižní ocenění, to se za 120 let Michelinu stalo jen párkrát,“ je rád.