Slovně napadli i mě. V Praze zažívám útoky pravidelně, říká poslankyně Motoristů

Premium

Fotogalerie 14

Poslankyně Gabriela Sedláčková je lídryní Motoristů v Olomouckém kraji. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Lenka Muzikantová
  15:20
Jako nová poslankyně chce Gabriela Sedláčková, která byla lídryní kandidátky Motoristé sobě v Olomouckém kraji, bojovat za svobodu projevu. Jaká je v soukromí, co si myslí o nařčení Filipa Turka z násilného chování vůči ženám, a proč se dnes bojí běhat večer sama, prozradila v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Jaká je vlastně Gabriela Sedláčková za oponou politického dění? Volební úspěch a zisk sedmi procent voličských hlasů navzdory průzkumům, které Motoristům v regionu přisuzovaly od 2 do 3,9 procenta, nová poslankyně čekala. A oslavila jej se svými přáteli z politického debatního spolku Pražská hospoda včetně Daniela Vávry (videoherní designér, scenárista a režisér a spoluzakladatel a kreativní ředitel Warhorse Studios, pozn. red.) i stranickými kolegy.

Ačkoliv u sobotního incidentu, kdy se nově zvolený poslanec Filip Turek v jednom z barů v centru Prahy stal terčem útoku a musela zasahovat ochranka, nebyla, ona sama se té noci dostala do potyčky.

Jsem v této věci vázaná mlčenlivostí, ale můžu s čistým svědomím říct, že i podle toho, co jsem si sama zjistila, a co vím z policejní zprávy, to byla ryze účelová politická věc.

poslankyně Motoristů Gabriela Sedláčkováo napadení Filipa Turka

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Padesát odstínů smradu. Solární sušárna suší lidské výkaly a ztrpčuje lidem život

Premium

Když město Litovel na Olomoucku letos v dubnu v areálu čistírny odpadních vod spouštělo provoz solární sušárny kalů za sto milionů korun, starosta se dušoval, že technologie nebude okolí zatěžovat...

Manželé přes Česko vezli ukradená kola i odcizený přívěs s bagrem

Úspěšnou pátrací akci a poděkování od rakouských kolegů si připsali na konto policisté z Olomouckého kraje, především hlídka z dálničního oddělení Kocourovec. Ta totiž vypátrala manželskou dvojici,...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

Hodiny trpěli ve tmě, hrozil čtyřsetmetrový pád, líčí hasič záchranu dělníků z tubusu

Premium

Když loni v červnu vyjížděli hasiči ze Šumperka k zásahu v Přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé stráně v Jeseníkách, byla to už ostrá akce. Jen týden předtím tam totiž pouze nacvičovali. Za jejich...

Slovně napadli i mě. V Praze zažívám útoky pravidelně, říká poslankyně Motoristů

Premium

Jako nová poslankyně chce Gabriela Sedláčková, která byla lídryní kandidátky Motoristé sobě v Olomouckém kraji, bojovat za svobodu projevu. Jaká je v soukromí, co si myslí o nařčení Filipa Turka z...

7. října 2025  15:20

Po pádu ochrnul. Bývalý hasič a myslivec se porve o světový titul ve střelbě

Před dvanácti lety se Jaroslavu Klimešovi z Kosova na Šumpersku zastavil čas. Po úrazu páteře mu ochrnuly nohy a skončil na invalidním vozíku. Byla to krutá náhoda. Tesař a dobrovolný hasič spadl z...

7. října 2025  11:14

Žbánka může v čele hanácké metropole vystřídat nová primátorka

Jelikož Miroslav Žbánek (ANO) po zvolení poslancem oznámil, že nechce zároveň stát v čele hanácké metropole, domlouvá hnutí jeho náhradu. Tou by se měla podle několika na sobě nezávislých zdrojů, jež...

7. října 2025  9:58

Olomoučtí hokejisté udivují extraligu, skolili i lídra a shlížejí na Spartu

Tohle čekal málokdo. Koncem aktuálního týdne se hokejová extraliga překlene do druhé čtvrtiny základní části. A to znamená, že už pomalu nastává čas bilancovat. Koho by napadlo, že Olomouc, ještě na...

7. října 2025  8:17

Na Libavé chystají obnovu klášterní zahrady, sad oživí stromy ze zaniklých obcí

Připomínala slavnou kroměřížskou Květnou zahradu v malém, z klášterní zahrady ve Staré Vodě toho ale do dnešních dní moc nezbylo. Obnovit alespoň bazén s rybami a pěšiny teď zkoušejí na hranici...

7. října 2025  4:52

Manželé přes Česko vezli ukradená kola i odcizený přívěs s bagrem

Úspěšnou pátrací akci a poděkování od rakouských kolegů si připsali na konto policisté z Olomouckého kraje, především hlídka z dálničního oddělení Kocourovec. Ta totiž vypátrala manželskou dvojici,...

6. října 2025  16:18

Chci ve Sněmovně tlačit redukci byrokracie po katastrofě, říká starostka Jeseníku

Starostku Jeseníku Zdeňku Blišťanovou vyneslo kroužkování ze čtvrtého místa kandidátky SPOLU v Olomouckém kraji mezi trojici zvolených poslanců. Podpořili ji nejen lidé z „jejího“ města, ale také...

6. října 2025  14:51

Úspěch ANO vzal Olomouci primátora, přerovský chce v souběhu funkcí pokračovat

Velký zájem o volby vynesl Olomouckému kraji o jedno místo v dolní komoře parlamentu víc než doposud, celkem tedy bude mít nově 13 reprezentantů. Je mezi nimi i olomoucký primátor Miroslav Žbánek...

6. října 2025  13:01

Další dálniční dárek k Vánocům. ŘSD oznámilo termín otevření prvního úseku D55

První část nové dálnice D55 mezi Olomoucí a Kokory na Přerovsku se řidičům otevře v pátek 19. prosince. Stane se tak ve stejný den, kdy v regionu auta poprvé vyjedou rovněž na poslední chybějící úsek...

6. října 2025  11:18

Začínala tu hokejová hvězda, teď stadion čeká demolice a nahradí ho nový

Naposledy se tu bruslilo před čtyřmi lety, ale už tehdy nebyly podmínky nijak valné. Teď už je ovšem část zimního stadionu ve Šternberku na Olomoucku, kde kdysi začínala s hokejem třeba jedna z...

6. října 2025  4:51

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

5. října 2025  21:38

Olomouc - Jablonec 2:0, hosté přišli o neporazitelnost, krásně se trefil Mikulenka

Jablonečtí fotbalisté odmítli příležitost se minimálně do večera posunout na první místo ligové tabulky. V 11. kole padli v Olomouci 0:2 a přišli o neporazitelnost v aktuálním ročníku. Skóre otevřel...

5. října 2025  15:10,  aktualizováno  18:35

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.