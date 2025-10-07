Jaká je vlastně Gabriela Sedláčková za oponou politického dění? Volební úspěch a zisk sedmi procent voličských hlasů navzdory průzkumům, které Motoristům v regionu přisuzovaly od 2 do 3,9 procenta, nová poslankyně čekala. A oslavila jej se svými přáteli z politického debatního spolku Pražská hospoda včetně Daniela Vávry (videoherní designér, scenárista a režisér a spoluzakladatel a kreativní ředitel Warhorse Studios, pozn. red.) i stranickými kolegy.
Ačkoliv u sobotního incidentu, kdy se nově zvolený poslanec Filip Turek v jednom z barů v centru Prahy stal terčem útoku a musela zasahovat ochranka, nebyla, ona sama se té noci dostala do potyčky.
Jsem v této věci vázaná mlčenlivostí, ale můžu s čistým svědomím říct, že i podle toho, co jsem si sama zjistila, a co vím z policejní zprávy, to byla ryze účelová politická věc.