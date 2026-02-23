Zemřel historik a pedagog František Mezihorák. Kritika invaze ho stála místo

Autor:
  10:01
Ve věku 88 let zemřela výrazná osobnost olomoucké pedagogické fakulty i celé Univerzity Palackého a také místní politiky, profesor František Mezihorák. Bývalý děkan fakulty byl rovněž senátorem, dlouholetým zastupitelem Olomouce a výrazným členem sociálních demokratů, dále též držitelem řady ocenění a laureátem Ceny města Olomouce.

Ve věku 88 let zemřela výrazná osobnost olomoucké pedagogické fakulty i celé Univerzity Palackého a také místní politiky, profesor František Mezihorák. | foto: archiv Pedagogické fakulty Univerzity Palackého

„Osobně jsem měl příležitost s panem profesorem jednat a spolupracovat v posledních čtyřech letech. O to více jsem si vážil jeho hlubokého zájmu o dění na fakultě, jeho loajality k její tradici i budoucnosti a skutečnosti, že místo a význam naší fakulty stavěl vždy na první místo,“ uvedl děkan pedagogické fakulty Vojtech Regec.

I ve vyšším věku podle něj Mezihorák projevoval neutuchající snahu přispívat k trvalému rozvoji fakulty, ať už svými podněty, zkušeností či morální podporou.

„Jeho erudice, morální integrita a přirozená autorita zůstávají inspirací pro další generace akademiků a studentů. V osobě profesora Mezihoráka ztrácíme respektovaného kolegu a výraznou osobnost, jejíž odkaz bude s pedagogickou fakultou trvale spojen,“ dodal Regec.

Na sociálních sítích reagovala na zprávu o úmrtí řada lidí. „Velká škoda, úžasný člověk, byl mým blízkým přítelem a kamarádem. Čest jeho památce,“ reagoval například Roman F. na facebookovém profilu univerzity.

„Nikdy nezapomenu, jak nám u imatrikulace říkal keep smiling, byl skvělý,“ přidala se Lenka S.

Dvacet let směl být jen středoškolským učitelem

S Univerzitou Palackého byl rodák z jihomoravského Vracova spjat již od počátku 60. let minulého století. Za svou angažovanost v reformním procesu Pražského jara a odpor proti sovětské okupaci byl ovšem v roce 1969 nucen univerzitu opustit a na dvě desetiletí byl zbaven možnosti vědecké a publikační činnosti, uvádí web vysoké školy.

Pracoval tak jako učitel na Střední průmyslové škole strojnické, na akademickou půdu se vrátil až po roce 1989, kdy se aktivně zapojil do obnovy univerzitního života. Během sametové revoluce byl mluvčím olomouckého Občanského fóra.

V letech 1991-1997 a 2003-2006 pak Mezihorák zastával funkci děkana pedagogické fakulty, na filozofické fakultě stál u zrodu katedry evropských studií. Jako profesor historie se zabýval především československou historií, evropanstvím či česko-německými vztahy.

V letech 1998-2004 byl rovněž senátorem za tehdejší ČSSD (dnes SOCDEM), také se stal členem Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Od roku 2006 osm let působil jako zastupitel města Olomouce a v letech 2008-2012 též zasedal v zastupitelstvu Olomouckého kraje.

Za svou odbornou, pedagogickou i veřejnou činnost obdržel řadu ocenění, mimo jiné Cenu města Olomouce nebo čestný doktorát univerzity v maďarské Pécsi.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Brutální útok v Šumperku. Muž za bílého dne pobodal řidičku taxislužby

Ilustrační snímek

Město Šumperk se vzpamatovává z brutálního útoku za bílého dne. Policisté zadrželi muže, který v úterý pobodal řidičku taxislužby. Žena v nemocnici bojuje o život, ztratila prý hodně krve. Podle...

Vysoký tlak a podezření na mrtvičku. Kubík v Bostonu po operaci skončil na JIP

Premium
Čtyřletý Kubík Kouřílek z Mrskles na Olomoucku je v Bostonské nemocnici před...

Jako ve zlém snu si připadala rodina malého Kubíka z Mrskles na Olomoucku, který u specialistů na klinice v Bostonu stále čeká na důležitou operaci, jež je pro něj jedinou šancí na normální život....

„Někdo řekne, že žebrám.“ Hospodský v potížích žádá lidi o finanční podporu

Majitel restaurace U Ervina Radovan Hořín (vlevo) otevřel navzdory vládním...

Známý podnik U Ervina z Hluboček na Olomoucku se dostal do potíží. Náklady s provozem i menší návštěvností začaly být existenční. Hospodský se proto obrátil na veřejnost s prosbou o podporu. Lidé...

Jsme nevinné, tvrdí ženy. Za požár a pojistný podvod poslal soud oba páry do vězení

Krajský soud v Olomouci otevřel kauzu pojistného podvodu, kdy si manželé Crhovi...

Za úmyslné založení požáru historické vily v Moravičanech na Šumpersku poslal ve středu Krajský soud v Olomouci do vězení čtyři lidi na šest let až 7,5 roku. Rozhodnutí v kauze pokusu o pojistný...

Respektovaná odbornice oddaná pacientům, Šternberk oplakává oblíbenou lékařku

Lékařka Miluše Ondrášková získala v roce 2011 Cenu města Šternberka.

Šternberk na Olomoucku se loučí s oblíbenou lékařkou a nositelkou ceny města Miluší Ondráškovou. Zemřela v pondělí ve věku nedožitých 70 let. Ocenění získala za celoživotní přínos v oblasti...

Teplický Frťala: Šestka je pro nás utopie. Jásir a jeho gesto? Slušný kluk

Mohamed Jásir se zdraví s fanoušky (22. února 2026)

Gól proti Teplicím? Neslavím! Egyptský útočník Mohamed Jásir by mohl v neděli na Stínadlech jančit, vždyť za Sigmu naskočil poprvé v základní sestavě a hned skóroval, jenže z úcty k bývalému klubu...

23. února 2026  7:20

Stokorunové úspory za cesty vlakem. Stačí vyměnit lístky dopravce za ty krajské

Představení vlaků Moravia od Škody Transportation, které si objednal...

Stejná cesta vlakem může přijít na různé částky. Většinou se vyplatí využít různé krajské jízdenky. Často jsou výhodnější i při cestách mezi regiony oproti cenám jednotlivých dopravců nebo státnímu...

23. února 2026  5:23

Janotka na tribuně, záskok slavil první výhru: Tepovka? Ve vyšších otáčkách

Olomoucký útočník Jásir dal gól svému bývalému klubu. Branku proti Teplicím...

Do roka a skoro do dne si Ivo Gregovský zopakoval svůj záskok v roli hlavního trenéra prvoligové fotbalové Olomouce. A tentokrát už s vítězstvím, před odvetou play off Konferenční ligy povzbuzujícím...

22. února 2026  20:07

Teplice - Olomouc 1:3, šílené chyby, rozjetí hosté dali tři góly už do půle

Olomoucká Jásir (vlevo) zvedá ruce na omluvu poté, co skóroval v Teplicích, kde...

První gól po sedmi minutách, druhý za dalších osm minut a třetí po půlhodině. Olomoučtí fotbalisté si v neděli do Teplic přenesli formu z týdne, kdy v úvodním kole play off Konferenční ligy jasně...

22. února 2026  15:08,  aktualizováno  17:30

Konec papírků. Přerov přejde na digitální parkovací systém. „Chceme 21. století“

Parkovací automat na Velkém náměstí v centru Kroměříže (březen 2023)

Řidiče v Přerově čeká od letošního března změna v systému placeného parkování. Hlavní novinkou je přechod na plně digitální parkovací systém a ukončení vydávání papírových parkovacích lístků....

22. února 2026  7:58

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Dolní Lipka. Vlevo Ventilovka 431 032, vpravo Němka 555 0153, kterou vlaková...

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  21. 2. 13:41

Olomouc v centru řeku zkrotila, rozvodněná Morava by zasáhla periferie

Nová mapa Olomouce ukazuje možný dopad dvacetileté vody při stávajících...

Kde by se v Olomouci rozlila takzvaná dvacetiletá voda, nově ukazuje aktualizovaný hydrotechnický model. Město jeho výsledky zveřejnilo na webu. Zatímco historické centrum je podle výpočtů už...

21. února 2026  5:51

Přerovskou krizi odnesl kouč Mikeska. Nahrazují jej hned tři noví trenéři

Trenér Přerova Michal Mikeska.

Hokejový Přerov se uchýlil k nečekanému tahu. Tři kola před koncem základní části Maxa ligy vedení odvolalo trenéra a sportovního manažera v jedné osobě Michala Mikesku. Devětačtyřicetiletý bývalý...

20. února 2026  16:40

Opět slabá efektivita, přesto pozitivní dojem. Sigma si zahrává. Proč nestřídala?

Křídelník Sigmy Danijel Šturm lituje zahozené šance v zápase proti Lausanne.

Odcházející fanoušci, byť tuze promrzlí, při opouštění ochozů zvesela prohazovali: „To byla Sigma!“ „Škoda, že tak nehrají pořád.“ Další přidal: „Parádní fotbal.“ Fotbalová Olomouc ve čtvrtek večer...

20. února 2026  16:08

Respektovaná odbornice oddaná pacientům, Šternberk oplakává oblíbenou lékařku

Lékařka Miluše Ondrášková získala v roce 2011 Cenu města Šternberka.

Šternberk na Olomoucku se loučí s oblíbenou lékařkou a nositelkou ceny města Miluší Ondráškovou. Zemřela v pondělí ve věku nedožitých 70 let. Ocenění získala za celoživotní přínos v oblasti...

20. února 2026  14:11

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

„Někdo řekne, že žebrám.“ Hospodský v potížích žádá lidi o finanční podporu

Majitel restaurace U Ervina Radovan Hořín (vlevo) otevřel navzdory vládním...

Známý podnik U Ervina z Hluboček na Olomoucku se dostal do potíží. Náklady s provozem i menší návštěvností začaly být existenční. Hospodský se proto obrátil na veřejnost s prosbou o podporu. Lidé...

20. února 2026  12:56

Když fouká, obtěžuje nás hluk. Lidé kritizují nový úsek D1, ŘSD provede měření

První řidiči projeli poslední úsek D1, který byl otevřen 19. prosince 2026 – po...

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chystá měření hluku z dopravy na novém úseku D1 u Přerova, po kterém od jeho prosincového otevření denně projedou tisíce osobních a nákladních aut. Na zvýšený hluk z...

20. února 2026  10:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.