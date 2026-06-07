Franz Josef před nástupem na trůn zvracel, Olomouc byla krátce centrem monarchie

Na úplný začátek vlády Františka Josefa lze dodnes v krajském městě najít několik upomínek. Na procházku po těchto a dalších místech spojených se světoznámými událostmi a osobnostmi vezme iDNES.cz čtenáře díky novému seriálu Tady psali dějiny.
Převzetí moci se odehrálo v jednom ze sálů Arcibiskupského paláce. Do té doby se mu říkalo Audienční, poté Trůnní. Změnil i vybavení, ostatně tehdy si Habsburkové s sebou pravděpodobně přivezli i vlastní nábytek. V současnosti stojí v sále biskupský trůn z období baroka.
Údajně to mělo být tak, že samotná domluva o převzetí trůnu měla proběhnout v tichosti. Až následně byli pozváni dvořané a potom se vše oznámilo lidu z balkonu arcibiskupské rezidence.