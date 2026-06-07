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Franz Josef před nástupem na trůn zvracel, Olomouc byla krátce centrem monarchie

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Mladého Františka Josefa a jeho předchůdce Ferdinanda I. při převzetí moci dne 2. prosince 1848 zachycuje olej na plátně z roku 1876. Originál visí na magistrátu v Opavě. | foto: Arcibiskupství olomoucké

Ondřej Zuntych
  13:00
Z pohledu dějin šlo o zásadní událost. Když ale František Josef převzal v Olomouci 2. prosince 1848 ráno rakouský trůn, o změně vědělo jen pár zasvěcených. Vládnout ohromné habsburské říši bylo pro osmnáctiletého císaře velkým úkolem. Nelze se proto divit zvěstem, podle kterých tři dny před ceremonií z nervozity zvracel. Vzápětí se ovšem pevně chopil úřadu a první půlrok v nové roli strávil právě na Hané.

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Převzetí moci se odehrálo v jednom ze sálů Arcibiskupského paláce. Do té doby se mu říkalo Audienční, poté Trůnní. Změnil i vybavení, ostatně tehdy si Habsburkové s sebou pravděpodobně přivezli i vlastní nábytek. V současnosti stojí v sále biskupský trůn z období baroka.

Údajně to mělo být tak, že samotná domluva o převzetí trůnu měla proběhnout v tichosti. Až následně byli pozváni dvořané a potom se vše oznámilo lidu z balkonu arcibiskupské rezidence.

Vendula Prostředníkovávedoucí turistického centra Arcibiskupského paláce

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