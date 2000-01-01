náhledy
Unikátní příležitost fotografovat z nejvyšší kostelní věže na Moravě využila reportérka iDNES.cz Eliška Ošťádalová. Správa katedrály svatého Václava v Olomouci jí dovolila pořizovat snímky v jinak nepřístupných prostorách ikonické dominanty. Kromě panoramat tak nafotila i obrovské půdní prostory, pohled na samotný chrámový komplex z výšin více než stometrové jižní věže a další jedinečné záběry. Na snímku uprostřed je kostel sv. Mořice.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Katedrála svatého Václava v Olomouci měla původně v průčelí tři věže, které však po úderu blesku v roce 1803 shořely. Následně měla budova na devadesát let jedinou středovou věž, než dostala novogotickou podobu, kterou pozorujeme dodnes. Menší věže jsou vysoké 68 metrů.
Autor: Tomáš Frait, MAFRA
U chrličů na střeše katedrály našly útočiště poštolky. Tyto stavební prvky jsou často samy o sobě uměleckými díly, jejichž krása ale není při pohledu ze země tak dobře patrná. Na střeše najdete hlavy šelem, beranů, kozlů, draků a dalších zvířat.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Tři věže katedrály jsou od září minulého roku nově osvětleny, aby i v noci vynikly unikátní architektonické prvky. Původní nasvícení se totiž soustředilo na spodní třetinu výšky.
Autor: MMO
Rytmus ornamentálních prvků a hřeben střechy vytvářejí silnou symetrii a pocit monumentality. Kontrast tmavé patiny se světlou oblohou ještě zvýrazňuje novogotický charakter stavby.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Při pohledu z jižní věže katedrály sv. Václava směrem na západ se nabízí úžasné panorama Olomouce. Z něj vyvstávají takřka v každém směru další církevní budovy. Na snímku je vidět dvojvěží kostela Panny Marie Sněžné a za ním kostel sv. Mořice. Ten byl od středověku hlavním městským chrámem, neboť katedrála sloužila primárně arcibiskupství.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Při pohledu z jižní věže katedrály sv. Václava na sever nelze přehlédnout Klášterní Hradisko. Jde o bývalý bendiktýnský a poté premonstrátský barokní klášter, ze kterého se následně během napoleonských válek stala vojenská nemocnice. Ta zde zůstává dodnes.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Nejbližší církevní stavbou dómu není žádný z římskokatolických kostelů, ale pravoslavný chrám sv. Gorazda. Ten je také katedrálním chrámem, tedy kostelem, kde sídlí vyšší představitel církve, v tomto případě biskup.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Půdní komplex katedrály prošel zásadní rekonstrukcí zkraje nového tisíciletí. I v něm jsou okna zdobena detailní vitráží.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Jižní věž katedrály je vůbec nejvyšší kostelní věží na Moravě. Se sto metry a 65 centimetry je jen o 135 centimetrů nižší, než věž katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. Jde také o sedmou nejvyšší věž v Česku vůbec. Pohled do ní zespodu nabízí takto magickou podívanou.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Zvon Svatý Václav je největším zvonem Moravy a v Česku mu patří třetí místo. Zajímavostí je však jeho průměr, který činí 242 centimetrů. To jen jen o 14 centimetrů méně, než má v průměru obří zvon Zikmund ve Svatovítské katedrále Pražského hradu. Oproti Zikmundovi je ale olomoucký zvon Václav o téměř o tři sta let mladší a o polovinu lehčí.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA
Z jižní věže katedrály je krásně vidět celý Zdíkův palác, původně zvaný Přemyslovský. Románský komplex ukrývá například rajský dvůr se studnou, kapli sv. Jana Křitele a další budovy arcibiskupského paláce.
Autor: Eliška Ošťádalová, MAFRA