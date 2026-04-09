Papež, minové pole i objektiv ve fukaru. Zesnulý fotograf Galgonek měl pestrý život

Lenka Muzikantová
  11:23
Dokumentoval osobnosti jako Václava Havla nebo papeže Jana Pavla II. a za své snímky získal řadu ocenění. Jeho fotografie se řadí ke zlatému fondu Českého tiskové kanceláře (ČTK) - agentury, ve které strávil bezmála 40 let. Reportérka iDNES.cz vzpomíná na příběhy s Vladislavem Galgonkem, zesnulým legendárním fotoreportérem z Olomouce, jehož snímky obletěly celý svět.
Fotograf Ladislav Galgonek v akci. | foto: Luděk Peřina, ČTK

Návštěva papeže Jana Pavla II.v Olomouckém kraji v květnu 1995
Známý olomoucký fotograf Vladislav Galgonek se dočkal knihy, která celistvě...
Fotograf Ladislav Galgonek ukazuje své fotografie.
Známý olomoucký fotograf Vladislav Galgonek se dočkal knihy, která celistvě...
Sedávali jsme s ním společně s Janem Procházkou a Tomášem Fraitem v oblíbené olomoucké hospůdce Mikulda u piva. Jako novinářští zelenáči jsme hltali jeho příběhy a umění najít skrytý poklad i v těch nejobyčejnějších situacích – ve tvářích lidí, které potkával v továrnách i zemědělských družstvech, na ulici, všude, kam se jen vrtnul.

O odvaze riskovat i život pro povedený záběr. O tom, co všechno kvůli své práci ztratil a naopak získal.

Zemřel oceňovaný fotograf Vladislav Galgonek. Fotil Havla, Klause i papeže

Byl to neskutečně skromný člověk, před jehož objektivem defilovala plejáda osobností včetně Václava Havla, papeže Jana Pavla II. nebo japonského císaře Akihita. Jeho snímky obletěly svět. Vladislav Galgonek, dlouholetý fotograf České tiskové kanceláře a olomoucká legenda, zemřel na Velikonoční pondělí ve věku 79 let. Za měsíc by oslavil osmdesátiny.

Rozražená hlava

Kvůli dobrému záběru neváhal riskovat mnohdy i zdraví, nebo dokonce život. Například vylezl na stožár vysokého napětí, aby mohl vyfotit co nejvíce kombajnů při žních.

„Domluvil jsem se s kamarádem ve Štěpánově a on mi je nahnal všechny na pole. Tehdy byly takové fotografie žádané, ukazoval se úspěch. O mnoho let později jsem zase lezl po lešení při opravách sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci na náměstí a bez jištění fotografoval. Restaurátoři z toho neměli radost a nutno přiznat, že to lešení nebylo zrovna nejstabilnější,“ vyprávěl nám Galgonek.

Při golfovém turnaji, kde chtěl pořídit z podhledu záběr na tehdejšího šéfa ČEZ, jak se rozmachuje k úderu, dostal ránu holí přímo do břicha. A když fotografoval setkání prezidentů v Dubrovníku, nachomýtl se tak blízko k chorvatské hlavě státu, že ho ochranka vytlačila až do minového pole. „Naštěstí se mi nic nestalo, ale fotoaparát byl rozbitý,“ zavzpomínal.

Známý olomoucký fotograf Vladislav Galgonek se dočkal knihy, která celistvě mapuje jeho předrevoluční tvorbu z let 1973 až 1989
Přivodil si i pracovní úraz, když si při nastupování do letadla rozrazil hlavu.

„Tehdy jsem chtěl cosi ještě vyfotit, všichni už byli v letadle, a tak jsem pospíchal za nimi a nevšiml jsem si. To bylo tehdy ve Slovinsku, kde jsem byl s Václavem Havlem. Jeho osobní lékař Ilja Kotík mi to tehdy ošetřoval a říkal mi, že musím v Praze hned do nemocnice, ale já šel napřed odevzdat fotografie do redakce. K lékaři jsem šel až v Olomouci poté, co jsem se vrátil domů. Dodnes tu bolest cítím, to byla strašná rána.“

Objektiv ve fukaru

Při své reportérské posedlosti nikdy techniku moc nešetřil. Když třeba při zpracování sena vylezl na fukar, který byl v chodu, spadl mu dovnitř drahý objektiv. „Byl totálně na odpis. Asi jsem tomu někdy fakt sám pomohl, že jsem si vytvořil pověst takového škůdce a ničitele přístrojů,“ povzdechl si.

Známý olomoucký fotograf Vladislav Galgonek se dočkal knihy, která celistvě mapuje jeho předrevoluční tvorbu z let 1973 až 1989

„Také proto jsem asi míval vždy to nejhorší vybavení. Vždycky říkali ‚Galgonek z Olomouce, ten to ještě užije‘. Tak jsem dostal už hodně opotřebovaného Nikona. Vždycky jsem měl aparáty na hranici udržitelnosti. Můj první stroj v ‚četce‘ byl Nikon F1, k tomu základní sada objektivů 105, 180 a 200. Žádný zoom. Od té doby vždycky používám Nikon, nikdy jsem nepřešel na jiný přístroj.“

Dětství trávil Galgonek na venkově, v obci na předměstí dnešního Českého Těšína. V roce 1956 se pak rodina přestěhovala přímo do města, otec totiž změnil zaměstnání a z projektanta se stal horníkem na šachtě v Karviné. Galgonek si vybavoval, jak se o otce doma často báli.

„Byla to těžká a velice nebezpečná práce. Jednou fáral do dolu a byla tam havárie, horníci i můj otec zůstali tři dny v závalu. Bez jídla, bez pití, jen čekali, až je někdo přijde vyprostit. My čekali a otec se stále nevracel. Od té doby jsme mívali strach vždy, když se opozdil,“ vzpomínal Galgonek.

Také jeho první fotografie pokrývá uhelný prach. V roce 1971 totiž pracoval na oddělení propagace v Dole Vítězného února v Ostravě, kde měl na starosti dokumentaci provozu. A často musel sfárat s fotoaparátem do dolu, aby zdokumentoval havárie, poškození nebo úrazy, i smrtelné.

„Byl to rachot, sfáráš do osmsetmetrové hloubky doslova volným pádem, výtah jede sedm metrů za vteřinu. V uších hučí, padáte. Havíři se u toho baví, jsou v klidu, pak se to začne všechno třást… Ale třeba zase když odněkud přijela delegace, sfárali jsme s nimi, abychom jim vše ukázali. A nejlepší zážitek mám z chvíle, kdy tam přijela Naďa Urbánková a já ji vyfotil v tom havířském mundúru,“ smál se.

Krysa v mléce

Často zmiňoval těžkou poválečnou dobu a rozbroje na česko-polském pohraničí. „Bylo to složité období. Babičku komunisti nutili vstoupit do JZD, teta se z toho zbláznila. Vybavuji si, jak funkcionáři chodili po vesnici a přemlouvali lidi, aby se vzdali všeho a vstoupili do družstva. Reagovali různě. Třeba jeden kulak, velký nepřítel režimu, do mléka vždycky přidal krysu. Když mu na to přišli, zavřeli ho na 13 let,“ vybavil si.

Své práci obětoval všechno, i soukromý život. Z povodní v roce 1997 pochází historka, kdy byl povolán do práce, i když měl volno.

Kvůli záběru lezl i na elektrický stožár. Kniha ukazuje dílo fotografa Galgonka

„Tehdy jsme měli v Černovíře krásný domek se zahradou a ten byl zaplavený. A já místo toho, abych to řešil, jsem měl jet jinam fotografovat. Moje žena šílela, že nikam nepojedu. Ale já jí odpověděl, že jsem pracovník ČTK, ta mě platí, je to moje práce a že pojedu. Ona mi tehdy ze vzteku vzala brýle a já neviděl ani na focení, ani na řízení. Dlouho mi pak vyčítala, že jsem se neoženil s ní, ale s četkou,“ popsal.

Rozloučení s Vladislavem Galgonkem se uskuteční v pondělí ve 12 hodin v olomouckém dómu svatého Václava.

Nejčtenější

Osmnáctiletý Šimon se pere s nádorem na mozku. Lékařce stačil pohled do očí

Premium
Osmnáctiletý Šimon Morong je po operaci mozku a každé úterý jezdí s tátou do...

Vše začalo nenápadnými bolestmi hlavy, dnes osmnáctiletý Šimon Morong si na ně začal stěžovat rodičům. Ani je nenapadlo, že jsou předzvěstí nebezpečné nemoci. Naštěstí pro rodinu ji lékaři zavčas...

Prchám rád a prchám stále. Omilostněný Kajínek ukázal ve videu návrat na Mírov

Jiří Kajínek se dostal na svobodu 23. května 2017, kdy dostal milost od...

Příští rok v květnu uplyne deset let od chvíle, kdy Miloš Zeman omilostnil Jiřího Kajínka, pravomocně odsouzeného za vraždu. Ten si svou image několikanásobného útěkáře z vězení hýčká prostřednictvím...

Tratě podemleté povodní opravovali rok a půl, po otevření ale přišlo zklamání

Tak vypadaly ještě letos v červenci tratě na severu Jesenicka poničené loňskou...

Po více než roce a půl se na Jesenicku vracejí vlaky na tratě poškozené předloňskou povodní. Příští týden cestující svezou na posledním zbývajícím úseku Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku. Obyvatelé...

Auto vjelo do protisměru a střetlo se s autobusem. Pět zraněných, zasahoval i vrtulník

Po srážce osobního vozu s autobusem u Horní Loděnice na Olomoucku zůstala...

U Horní Loděnice na Olomoucku se dnes před polednem střetlo osobní auto s autobusem. Zranění utrpělo pět lidí, z toho tři z autobusu, na místě zasahovala mimo jiné letecká záchranná služba. Silniční...

Invazní psík už je i v chráněné přírodě Jeseníků. K odstřelům má motivovat odměna

Premium
Psík mývalovitý neboli mývalovec kuní pochází z východní Asie. V Česku se tento...

Ekologové bijí na poplach, nová invazní šelma už osídlila také Jeseníky. Monitoring divokých zvířat přinesl unikátní záběry a prokázal, že psík mývalovitý obsadil celé území chráněné krajinné oblasti...

Papež, minové pole i objektiv ve fukaru. Zesnulý fotograf Galgonek měl pestrý život

Fotograf Ladislav Galgonek v akci.

Dokumentoval osobnosti jako Václava Havla nebo papeže Jana Pavla II. a za své snímky získal řadu ocenění. Jeho fotografie se řadí ke zlatému fondu Českého tiskové kanceláře (ČTK) - agentury, ve které...

9. dubna 2026  11:23

Zahraniční studenti narážejí na xenofobii či rasismus, říká univerzitní ombudsman

První ombudsman olomoucké Univerzity Palackého Jaroslav Šotola.

Coby první ombudsman olomoucké Univerzity Palackého bere nově zřízenou funkci vážně. Kromě studentů a pedagogů se Jaroslav Šotola hodlá zaměřit třeba i na „přehlížené“ neakademické pracovníky, jako...

9. dubna 2026  4:54

Bořiny za břehem. Hra režiséra Krobota připomene podoby zla i Eskymo Welzla

Inscenace Bořiny za břehem režiséra Miroslava Krobota a dramaturga Lubomíra...

Svět plný intrik a falešných přátel otevře na olomouckém jevišti inscenace Bořiny za břehem režiséra Miroslava Krobota a dramaturga Lubomíra Smékala. Odpovědi na palčivé otázky dnešní doby autorská...

8. dubna 2026  15:34

Vědci v Olomouci vyseli geneticky upravený ječmen, lépe odolá změnám klimatu

Výsadba geneticky upraveného ječmene na poli na kraji Olomouce.

Na poli na okraji Olomouce začal výsev dvou nových geneticky upravených linií ječmene. Testují je zde vědci z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR (AV ČR). Experiment je jedním z prvních...

8. dubna 2026  15:31

Invazní psík už je i v chráněné přírodě Jeseníků. K odstřelům má motivovat odměna

Premium
Psík mývalovitý neboli mývalovec kuní pochází z východní Asie. V Česku se tento...

Ekologové bijí na poplach, nová invazní šelma už osídlila také Jeseníky. Monitoring divokých zvířat přinesl unikátní záběry a prokázal, že psík mývalovitý obsadil celé území chráněné krajinné oblasti...

8. dubna 2026

Žena chtěla ukončit život skokem do řeky, z ledové vody ji vytáhl strážník

Hlídka přerovských strážníků se pokoušela s ženou stojící za zábradlím mostu...

Dramatické chvíle zažila během své služby hlídka městské policie v Přerově, která narazila na ženu stojící na jednom z tamních mostů s úmyslem skočit do řeky Bečvy. To nakonec skutečně udělala,...

8. dubna 2026  10:24

Vědci zkoumají, zda testy odhalí rizika u starších řidičů. Hledají dobrovolníky

ilustrační snímek

Na bezpečnost řízení u starších řidičů se zaměří výzkumníci z Univerzity Palackého v Olomouci. Zkoumat budou zpomalené reakce nebo zhoršenou pozornost. Výsledky mohou pomoci lékařům i motoristům s...

7. dubna 2026  15:29

Vlastní psí útulek se Šumperku nevyplatí. Byl by drahým azylem, rozhodlo město

Psi v útulku v olomoucké části Neředín čekají na adopci. (4. března 2026)

Šumperk upouští od stavby psího útulku. Není potřeba díky čipování a rychlému vracení zvířat majitelům. Podle představitelů radnice by služba byla drahým azylem pro pár zatoulaných mazlíčků, a plán...

7. dubna 2026  14:45

Tratě podemleté povodní opravovali rok a půl, po otevření ale přišlo zklamání

Tak vypadaly ještě letos v červenci tratě na severu Jesenicka poničené loňskou...

Po více než roce a půl se na Jesenicku vracejí vlaky na tratě poškozené předloňskou povodní. Příští týden cestující svezou na posledním zbývajícím úseku Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku. Obyvatelé...

7. dubna 2026  13:23

Olympionik a jednička bodování. Odchody, které mohou hokejovou Olomouc bolet

Kotoul Krastenbergse na pozápasové děkovačce.

Hokejová Olomouc po konci extraligové sezony oznámila odchod osmi hráčů. A další budou přibývat. K úterku nicméně kohouti oficiálně opustili dva obránci a šest útočníků. Nejcitelnější ztráty?...

7. dubna 2026  12:58

Ceny paliv dusí dopravce či farmáře. Jde o miliony, hrozí dražší zboží i služby

Ilustrační snímek

Výrazně vyšší ceny benzinu, zemního plynu a hlavně nafty začínají v Olomouckém kraji výrazně zatěžovat dopravce, městské podniky nebo zemědělce. Náklady na provoz autobusů, taxislužeb a přepravu...

7. dubna 2026  4:52

Zemřel oceňovaný fotograf Vladislav Galgonek. Fotil Havla, Klause i papeže

Ve vÄ›ku 79 let zemĹ™el nÄ›kdejĹˇĂ­ fotoreportĂ©r ÄŚTK Vladislav Galgonek

Dokumentoval osobnosti jako Václava Havla nebo papeže Jana Pavla II. a za své snímky získal řadu ocenění. Jeho fotografie se řadí ke zlatému fondu Českého tiskové kanceláře (ČTK) - agentury, ve které...

6. dubna 2026  15:43

