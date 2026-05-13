Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Poslední zápas sezony jako dárek. Sigma nabízí na duel s Karvinou vstupenky zdarma

Autor:
  15:04
Fotbalová Sigma se rozhodla pro nevšední krok. V sobotu 23. května odehraje na domácím stadionu od 14 hodin poslední zápas sezony. Ve finálové odvetě play off nadstavbové skupiny o sedmé místo Chance Ligy přivítá Karvinou. A klub nabízí olomouckým příznivcům lístky zadarmo. V zápase, kde už o mnoho nejde, tak zkusí Olomouc udržet divácký zájem a fandům poděkuje za přízeň.
Olomoučtí fanoušci během utkání proti Slavii

Olomoučtí fanoušci během utkání proti Slavii | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Prezentace olomouckých fanoušků v utkání play off Konferenční ligy.
Hráči Sigmy slaví s fanoušky ve Švýcarsku postup do osmifinále Konferenční ligy.
Sigma _ Mainz
Transparent olomouckých fanoušků v utkání proti Bohemians
7 fotografií

Zájemci si lístky mohou pořizovat od středečních 16 hodin. „Chceme i touto formou poděkovat fanouškům za vynikající podporu v průběhu celé sezony a s ligovým ročníkem se rozloučit před co nejlepší kulisou,“ řekl iDNES.cz mluvčí klubu Jiří Fišara.

Vstupenky za nulovou cenu budou k dispozici pouze online přes síť Ticketportal. „Ani v den zápasu nebudou otevřeny pokladny na stadionu,“ zdůraznil Fišara.

Až čtyři lístky najednou

Na jeden „nákup“ bude možné pořídit maximálně čtyři lístky. Organizované skupiny fotbalové mládeže si pak mohou poslat žádost na e-mail ticketing@sigmafotbal.cz.

POHLED: Sluncem zalitá Sigma, klub dostal tvář. Ale nejtěžší část přichází teď

Co se hostujících fanoušků týče, ti budou moci vstupenky do svých sektorů pořídit přes odlišný odkaz na webových stránkách a sociálních sítích Karviné.

První utkání v Karviné je na programu tuto sobotu od 17 hodin.

Vítěz skupiny bere lepší nasazení v poháru

Sigma po historických zápasech v evropských pohárech, kdy ji například na půdě bundesligové Mohuče v utkání Konferenční ligy podporoval tisícihlavý výjezd modrobílých, skončila v domácí soutěži na příčkách, které opakování Evropy neumožňují.

Bude se tedy muset spokojit jen s českou ligou a domácím pohárem. Právě lepší nasazení v českém poháru může být jednou z motivací pro vítězství ve skupině o umístění.

„Vítěz play-off si jako odměnu za výhru a tím konečné sedmé místo v ročníku zajistí volný los pro 2. kolo Poháru FAČR pro následující sezonu. Zároveň oba finalisté play off o umístění obdrží finanční bonus,“ uvádí web Chance Ligy.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jako v devadesátkách. Hlídku překvapila stará policejní škodovka, měla i majáky

Bizarní případ řeší prostějovští policisté. Zastavili staré „policejní“ auto,...

Zastavit při dopravní kontrole auto? Pro policistu běžná věc. Ale zastavovat policejní auto, to už je docela něco jiného. Přesně taková situace se ovšem stala v úterý večer v obci Kelčice na...

Řidička se při odbočování střetla s motorkářem, muž na místě zemřel

Motocykl se střetl s odbočujícím autem, řidič motorky na místě zemřel. (10....

Tragická nehoda se stala v neděli odpoledne u Unčovic na Olomoucku. Devětadvacetiletý motorkář tam zemřel při střetu s osobním autem, které řídila sedmasedmdesátiletá žena. Podle prvotních informací...

Dálnice propojí Jesenicko s Prahou i Ukrajinou. Hotová má být do osmi let

Prezidenti Polska a Litvy Karol Nawrocki a Gitanas Nauséda otevřeli...

Autem z Javorníku do Prahy? Každý řidič zvolí cestu přes Polsko. Spojení Jesenicka s východními Čechami by mohlo ještě urychlit dálniční spojení, o kterém se nyní začíná mluvit u našich severních...

SPD je dno společnosti, které Babiš vytáhl do čela státu, kritizuje Tomáš Halík

Premium
Kněz Tomáš Halík před zaplněnou aulou Filozofické fakulty Univerzity Palackého...

Spiritualitu a politickou kulturu rozebíral populární katolický kněz a teolog Tomáš Halík na středeční přednášce v Olomouci. Při svém výkladu se dotkl i aktuálních témat jako sudetoněmeckého sjezdu v...

Strojvedoucí měl tři promile, poznali to i cestující. Dráhy rázně zakročily

Kdo z vás někdy nezatoužil projet se metrem v kabině strojvedoucího? Navíc v...

Silně opilého strojvedoucího odhalili v pondělí na Přerovsku. Při podivné jízdě například zapomněl ve stanici otvírat dveře, nezvykle pomalu se rozjížděl, nabíral zpoždění. Policisté mu naměřili...

Koťata ohroženého levharta už začínají žužlat maso. Zůstala dvě, každé je jiné

Levhartí koťata se mají čile k světu

Mláďata vzácného levharta mandžuského se už pouštějí do zkoumání svého výběhu v olomoucké zoo. Koťata narozená v březnu se vyvíjejí zdárně, k mateřskému mléku se začínají seznamovat i s masem. Zatím...

13. května 2026  14:31

Vyhlídky, mauzoleum i bývalá historická banka. Muzejní noc otvírá netradiční místa

V olomoucké základní škole Komenium restaurátoři pokračují v obnově výzdoby...

Historická budova bývalé banky se secesní výzdobou, pohledy na město ze zpřístupněných vyhlídek, otevřené pevnůstky, galerie i muzea. V pátek 15. května v krajském městě vypukne populární Olomoucká...

13. května 2026  13:02

Syn bodl otce loveckým nožem do zad, potom sám zavolal policii

Ilustrační snímek

Krajští policisté od soboty vyšetřují násilný útok mezi členy jedné rodiny, který se stal v bytě v Šumperku. Šestadvacetiletý muž zaútočil po hádce na svého o více než 50 let staršího otce nožem....

13. května 2026  11:10

Revoluční metoda: vědci pomocí světla a levného prášku čistí vodu od antibiotik

Profesor Petr Praus z Ostravské univerzity vedl tým vědců, který objevil...

Tým vědců z Ostravy a Olomouce představil inovativní metodu, která by mohla významně zvýšit čistotu vod v českých řekách. Pomocí snadno dostupného grafitického nitridu uhlíku a viditelného světla...

13. května 2026  6:16

Minifoťáček sloužil StB, učaroval i princezně. Legendární Mikroma slaví 80 let

Premium
Foťáček Mikroma proslavil přerovskou Meoptu.

Symbol československého technického umu ze druhé poloviny 40. let minulého století, který dokázal konkurovat světovým značkám a zároveň se vešel do kapsy u saka? Nepochybně miniaturní fotoaparát...

12. května 2026

Betonové koryto může ohrozit chráněné živočichy, kritici chtějí přerušení stavby

V oblouku Řeky Bečvy u Prosenic začala v březnu 2026 stavba záchytného profilu...

Nedbalost úředníků ohrozila vzácné a chráněné živočichy na řece Bečvě, kde má u Prosenic vzniknout betonová stavba proti velké vodě. S odkazem na ochránce přírody to tvrdí senátorka za Přerovsko...

12. května 2026  16:02

Řidička se při odbočování střetla s motorkářem, muž na místě zemřel

Motocykl se střetl s odbočujícím autem, řidič motorky na místě zemřel. (10....

Tragická nehoda se stala v neděli odpoledne u Unčovic na Olomoucku. Devětadvacetiletý motorkář tam zemřel při střetu s osobním autem, které řídila sedmasedmdesátiletá žena. Podle prvotních informací...

11. května 2026  10:46,  aktualizováno  12. 5.

OBRAZEM: Každá je originál. Podívejte se na unikátní sbírku krojovaných panenek

Výstava krojovaných panenek v Muzeu a galerii v Prostějově

Historicky přesné kroje na panenkách mohou nyní obdivovat návštěvníci Muzea a galerie v Prostějově. Celkem 150 exponátů z 15 různých etnografických regionů jsou díla Marie Žilové a Evy Jurmanové z...

12. května 2026  12:59

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M 131.109 spolku Zubrnická muzeální železnice ve stanici Zubrnice

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  12. 5. 10:25

Zlodějovo běsnění. Ukradl stan, pak dupal prodavačce po těle i hlavě

Policie (ilustrační foto)

Brutálního napadení se dočkala prodavačka z prodejny se sportovním zbožím v Zábřehu poté, co si všimla, že zákazník ukradl stan. Místo vrácení zboží na ni mladý muž zaútočil hrubou silou, následně...

12. května 2026  8:50

Dálnice propojí Jesenicko s Prahou i Ukrajinou. Hotová má být do osmi let

Prezidenti Polska a Litvy Karol Nawrocki a Gitanas Nauséda otevřeli...

Autem z Javorníku do Prahy? Každý řidič zvolí cestu přes Polsko. Spojení Jesenicka s východními Čechami by mohlo ještě urychlit dálniční spojení, o kterém se nyní začíná mluvit u našich severních...

12. května 2026  5:59

Boj proti hluku sílí. Dálnici by mohl ztišit speciální vak, snížit rychlost nestačí

Obyvatelé přerovské části Dluhonice apelují na úpravu mostního závěru na...

Stížnosti na hluk z dálnice po kompletním dokončení D1 na Přerovsku neustávají. Nově se například ozvali obyvatelé Bohuslávek. Lidé čekají na výsledky přislíbených měření, důležitý bude ovšem i...

11. května 2026  16:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.