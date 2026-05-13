Zájemci si lístky mohou pořizovat od středečních 16 hodin. „Chceme i touto formou poděkovat fanouškům za vynikající podporu v průběhu celé sezony a s ligovým ročníkem se rozloučit před co nejlepší kulisou,“ řekl iDNES.cz mluvčí klubu Jiří Fišara.
Vstupenky za nulovou cenu budou k dispozici pouze online přes síť Ticketportal. „Ani v den zápasu nebudou otevřeny pokladny na stadionu,“ zdůraznil Fišara.
Až čtyři lístky najednou
Na jeden „nákup“ bude možné pořídit maximálně čtyři lístky. Organizované skupiny fotbalové mládeže si pak mohou poslat žádost na e-mail ticketing@sigmafotbal.cz.
Co se hostujících fanoušků týče, ti budou moci vstupenky do svých sektorů pořídit přes odlišný odkaz na webových stránkách a sociálních sítích Karviné.
První utkání v Karviné je na programu tuto sobotu od 17 hodin.
Vítěz skupiny bere lepší nasazení v poháru
Sigma po historických zápasech v evropských pohárech, kdy ji například na půdě bundesligové Mohuče v utkání Konferenční ligy podporoval tisícihlavý výjezd modrobílých, skončila v domácí soutěži na příčkách, které opakování Evropy neumožňují.
Bude se tedy muset spokojit jen s českou ligou a domácím pohárem. Právě lepší nasazení v českém poháru může být jednou z motivací pro vítězství ve skupině o umístění.
„Vítěz play-off si jako odměnu za výhru a tím konečné sedmé místo v ročníku zajistí volný los pro 2. kolo Poháru FAČR pro následující sezonu. Zároveň oba finalisté play off o umístění obdrží finanční bonus,“ uvádí web Chance Ligy.