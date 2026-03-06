Sigma pokládá nový trávník, z Maďarska ho přivezlo 18 kamionů. Teď rozhodne počasí

Lukáš Jakubíček
  14:46
Ještě v neděli proti pražským Bohemians se hrálo na rozbitém povrchu. O pár dní později už fotbalová Sigma na Andrově stadionu finišuje s výměnou trávníku. V pátek v poledne měli trávníkáři položený nový koberec na polovině hrací plochy. První zátěžový test přijde ve čtvrtek proti bundesligové Mohuči. Organizaci celé akce provedl olomoucký klub velmi rychle.

Původně chtěla Sigma měnit pažit až po sezoně, nakonec ale bylo všechno jinak. „Rozhodli jsme se po nedělním utkání, že pokud to bude v našich silách, pokusíme se trávník vyměnit. Ve středu jsme museli hřiště sloupnout, následně položit trávník. Po pokládce musíme trávu vyčesávat, srovnat, posekat na naši výšku a hlavně budeme používat chemické prostředky na podporu růstu trávníku,“ popsal v pátek dopoledne za hlasitého burácení strojů na hrací ploše šéf trávníkářů Sigmy Dušan Romanovský.

Celkově bylo potřeba podle Romanovského přivézt z Maďarska 7 200 metrů čtverečních trávy, což zaměstnalo 18 kamionů naložených celkem 40 rolemi trávníku.

Trávníkáři fotbalové Olomouce začali na Andrově stadionu pokládat nový povrch. (6. března 2026).
Trávníkáři fotbalové Olomouce začali na Andrově stadionu pokládat nový povrch. (6. března 2026).
Trávníkáři fotbalové Olomouce začali na Andrově stadionu pokládat nový povrch. (6. března 2026).
Trávníkáři fotbalové Olomouce začali na Andrově stadionu pokládat nový povrch. (6. března 2026).
Trávníkáři fotbalové Olomouce začali na Andrově stadionu pokládat nový povrch. (6. března 2026).
15 fotografií

Čím je maďarský pažit speciální? „V Maďarsku mají úžasnou školku, kde mají zhruba metr a půl křemičitého písku, což je velice neobvyklé. Kořeny díky tomu rostou i v zimě,“ prozradil Aleš Jakl z firmy Český trávník, která má renovaci hrací plochy v Olomouci na starost.

„Nebylo to jednoduché, informace od Sigmy přišla v pondělí, ale myslím si, že jsme si s tím poradili velice dobře. Za jeden den jsme položili zhruba 4 200 metrů čtverečních,“ řekl Jakl.

Romanovský vyzdvihuje právě Jaklovu práci: „Je to hodně na hraně, ale náš stavitel je velice zkušený a věříme, že to klapne. I když prokořenění bude ještě nějaký týden trvat.“

Cenu nového trávníku alespoň rámcově naznačil předseda Sigmy Ondřej Navrátil. „Jsou to jednotky milionů, ale náročné je to hlavně logisticky. Máme jednoho z nejlepších trávníkářů v lize, dodavatele, který má renomé a firmu se zkušenostmi. Udělali jsme maximum. Jestli budeme zveřejňovat částku investice, bude to až ve chvíli, kdy budou náklady kompletní,“ řekl.

Nemůžeme hrát fotbal na poli

O úspěchu či neúspěchu položení trávníku rozhoduje podle Jakla i počasí. „Počasí nám přeje. Noci jsou studené, takže se nám po cestě trávník neohřívá a nedojde k zapaření. Po desáté hodině už je sluníčko a pomáhá nám fotosyntéza,“ pochvaloval si.

Špatná kvalita trávníku nebyla v Olomouci zvykem, způsobila ji pravděpodobně velká zátěž, kterou tráva musela na podzim podstoupit. Kromě domácí Chance ligy Sigma nastupuje také v evropské Konferenční lize, k níž patří i oficiální tréninky na Andrově stadionu. Své udělaly také prosincové zápasy v mrazivém počasí.

Na tomhle hrát nechceme. Sigma během pár dní vymění trávník, přijede z Maďarska

„Za poslední roky byl trávník v daleko nejhorším stavu, fotbal se na tom hrát nedá. Děkujeme Sigmě, že se postarali o to, abychom trávník mohli vyměnit. Budou rádi hráči, trenér i my trávníkáři,“ pochvaluje si Romanovský.

„Neměli jsme na výběr, nelíbilo se to fanouškům ani hráčům, bylo tady riziko zranění. Nemůžeme hrát fotbal na poli. Na těchto terénech nastupovat nechceme. Máme štěstí, že na výměnu máme chvíli čas, protože hrajeme venku,“ poznamenal Navrátil.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...

Vzácný ara uletěl, pak zůstal mrtvý viset na stromě. K majiteli už se ostatky nevrátí

Premium
Papoušek ara ararauna z jižní Moravy, který zemřel začátkem března v...

Kuriózní nález učinili v sobotu dopoledne obyvatelé rodinného domu v obci Prosenice na Přerovsku. Na zahradě našli ve větvích stromu papouška. Vzácný exotický pták ara ararauna se držel větve, ale...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Lausanne - Olomouc 1:2, hosté postupují do osmifinále, v nastavení je spasil ofsajd

Jáchym Šíp slaví se spoluhráči gól na 1:0 proti Lausanne v utkání Konferenční...

Olomoučtí fotbalisté jsou po třiatřiceti letech v osmifinále evropského poháru. V odvetě úvodního vyřazovacího kola Konferenční ligy porazili Lausanne 2:1 a po předchozí remíze 1:1 postupují. Skóre...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Sigma pokládá nový trávník, z Maďarska ho přivezlo 18 kamionů. Teď rozhodne počasí

Na Andrově stadionu vyměňují pažit

Ještě v neděli proti pražským Bohemians se hrálo na rozbitém povrchu. O pár dní později už fotbalová Sigma na Andrově stadionu finišuje s výměnou trávníku. V pátek v poledne měli trávníkáři položený...

6. března 2026  14:46

Polsko, Portugalsko, Nizozemsko... Sigma. Sejk o návratu: Už jsem chtěl někam patřit

Václav Sejk lituje zahozené šance.

Kvůli fotbalu procestoval už nemalý kus Evropy. Dvě různá angažmá měl v Nizozemsku, sezonu si střihl v Portugalsku, jiný ročník zase strávil v Polsku. Pokaždé ale hostoval z pražské Sparty, kde si...

6. března 2026  14:20

Do odstaveného náklaďáku na D35 narazila dodávka, další nehoda blokovala D1

Dodávka narazila do nákladního auta odstaveného pro poruchu na krajnici dálnice...

Střet dodávky s nákladním automobilem komplikoval v pátek provoz na dálnici D35 na Šumpersku. Nehoda se stala na 243. kilometru ve směru z Olomouce na Mohelnici, komunikace byla v tomto směru...

6. března 2026  9:50,  aktualizováno  14:11

Případ mrtvých vlků zůstal nevyřešen. Ochranáři ale nevylučují otravu

Vlk zachycený v Rychlebských horách fotopastí Hnutí Duha

Policie odložila případ čtyř mrtvých vlků z Rychlebských hor z loňského jara, které zřejmě někdo otrávil. Pachatele se zjistit nepodařilo. Trestní oznámení podali ochranáři kvůli podezření na otravu....

6. března 2026  13:33

Muž nedostal léky na spaní, tak nemocnici začal vyhrožovat bombou

ilustrační snímek

Anonym vyhrožoval šumperské nemocnici, že ji vyhodí do povětří, informovala policie. Vyšetřovatelům se podařilo do pár hodin odhalit třicetiletého muže. Následně ho obvinili z nebezpečného...

6. března 2026  12:51,  aktualizováno  13:07

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Bardotka T478.1146 (Retrolok) v čele vlaku společnosti Valenta-Rail ve stanici...

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  6. 3.

Ani sbírka nepomohla. Majitel známý podnik po letech zavírá, nesehnal personál

Majitel restaurace U Ervina Radovan Hořín (vlevo) otevřel navzdory vládním...

Známý podnik U Ervina v Hlubočkách na Olomoucku končí. Navzdory sbírce, která proběhla v polovině února, restaurace zavírá po 13 letech provozu. Podnik znali lidé také mimo region, jelikož měl...

6. března 2026  11:40

Z hanácké osady do Pekingu. Přes mytí nádobí se diplomat stal sběratelem umění

Vojtěch Chytil se dožil pouhých 40 let, ale za svůj krátký život stihl mnohé....

Po řadě dobrodružství a zajetí v Rusku se přes Sibiř dostal až do Číny, odkud odjížděl jako jeden z nejvýznamnějších českých sběratelů a znalců tamního umění. Vojtěch Chytil se do dějin zapsal jako...

6. března 2026  9:35

Naděje ve zničeném světě. Spisovatele inspiroval Bosch a zaujal i v Nizozemsku

Spisovatel Marek Hnila.

Není to snadné čtení, přesto má nová kniha Marka Hnily inspirovaná obrazem Hieronyma Bosche pozitivní ohlasy. Autor žijící ve Šternberku na Olomoucku napsal divadelní hru, která kromě domácích...

5. března 2026  15:58

Kvůli původu ho utlačovali, matku věznili. Zemřel kronikář Šik, vzor a persona Litovle

Lubomír Šik vedl litovelskou kroniku od revoluce.

Litovel se loučí s velkou osobností. V neděli 1. března zesnul dlouholetý kronikář města a autor několika knih Lubomír Šik, bylo mu 98 let. V říjnu roku 2012 jej radnice za popularizaci dějin města...

5. března 2026  12:30

Řidiče u odstaveného auta smetla dodávka a zemřel, policie hledá i konkrétní svědky

Při nehodě na Šumpersku zemřel řidič, do jehož odstaveného auta narazila...

Při nehodě tří aut zemřel ve středu ráno na Šumpersku pětašedesátiletý muž. Neseděl přitom v žádném z nabouraných vozidel, ale pohyboval se kolem odstavené neosvětlené Škody Octavia. Policie havárii...

4. března 2026  15:41,  aktualizováno  5. 3. 10:54

Na tomhle hrát nechceme. Sigma během pár dní vymění trávník, přijede z Maďarska

Na Andrově stadionu začaly práce k výměně trávníku. Hotovo by mělo být do konce...

Namísto ocenění kritika. Zatímco v minulých letech sbírali trávníkáři fotbalové Olomouce ocenění za nejlépe připravený a vypadající pažit v republice, letos je Sigma kvůli svému terénu pod palbou...

5. března 2026  10:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.