Všichni s náma vlakem do Mohuče. Sigma chystá unikátní výpravu na pohárové klání

Václav Havlíček
  11:35
Fotbalovou Olomouc čeká první osmifinále v evropských pohárech po 34 letech. Dlouhá doba. Los z minulého pátku přisoudil Hanákům německou Mohuč, což se jeví jako ideální destinace pro fanouškovský výjezd. Sigma proto ve spoluprací s fanoušky organizuje speciální vlakovou výpravu, která příznivce doveze z olomouckého nádraží přímo do Mohuče. Cesta potrvá dvanáct hodin, klub vyhlíží největší výjezd fanoušků v rámci evropských pohárů.
Fanoušci a hráči Sigmy zvou na vlakový výjezd do Mohuče k osmifinále...

Fanoušci a hráči Sigmy zvou na vlakový výjezd do Mohuče k osmifinále Konferenční ligy. | foto: SK Sigma Olomouc

Prezentace olomouckých fanoušků v utkání play off Konferenční ligy.
Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...
Olomoucký brankář Jan Koutný v utkání play off Konferenční ligy.
Prezentace olomouckých fanoušků v utkání play off Konferenční ligy.
9 fotografií

Ihned po zveřejnění losu začal olomoucký celek zjišťovat zájem fanoušků o potenciální vlakový výjezd. A protože se nezávazně přihlásilo zhruba šest set fandů, potvrdila Sigma v pondělí dopoledne, že se vlakový výjezd opravdu uskuteční.

Osmifinále Konferenční ligy se hraje na dva zápasy. První utkání na Andrově stadionu ve čtvrtek 12. března začne ve 21.00. Odveta v Německu se uskuteční za týden od 18.45. Fanoušci se vlakem vypraví o den dříve.

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

„Plán je takový, že se vyjede ve středu večer, příjezd do Mohuče je naplánovaný na čtvrtek ráno. Fanoušci budou mít následně půl dne volno, v plánu je i společný fanouškovský pochod. Po zápase se hned odjíždí zpátky,“ upřesnil pro iDNES.cz mluvčí Sigmy Jiří Fišara.

„Zájem fanoušků o evropský výjezd do Mohuče je opravdu enormní. Aktuálně řešíme všechny formality společně s Českými drahami. Předpokládáme, že nejpozději ve středu budeme znát všechny informace o výjezdu, ceně i časový harmonogram. Rádi bychom ve čtvrtek spustili oficiální prodej,“ řekl klubovému webu Zbyněk Müller, SLO Sigmy.

Prezentace olomouckých fanoušků v utkání play off Konferenční ligy.

Fotbalový SLO (Supporter Liaison Officer) je klubový pracovník, který zajišťuje komunikaci mezi fanoušky a vedením klubu a pomáhá řešit jejich podněty či problémy. Jeho role byla systematicky zavedena v evropském fotbale zejména díky požadavkům UEFA, aby se zlepšila spolupráce s fanoušky a zvýšila bezpečnost i kultura na stadionech.

Řeší se zastávky v Zábřehu i Praze

Klub momentálně řeší detaily spojení s Českými dráhami. Ty již minulý týden daly Sigmě příslib, že v případě dostatečně velkého zájmu speciální vlakovou soupravu vypraví.

Šest stovek fanoušků by znamenalo největší evropský výjezd v téhle sezoně. „Nejvíc lidí zatím bylo na venkovním utkání s Fiorentinou,“ uvedl Müller. Do Florencie tehdy dorazilo 320 fanoušků Sigmy. Minulý čtvrtek do švýcarského Lausanne k odvetě předkola play off to bylo zhruba 250.

Dále se řeší i možné zastávky na trase, například v Zábřehu či Praze. „Pokud je někdo ze Zábřehu či severu, tak aby nemusel jezdit až do Olomouce. Stejně tak, pokud se bude chtít přidat někdo z Čech, aby měl také možnost a nemusel tolik cestovat,“ zdůvodnil Fišara.

Cena výjezdu by se orientačně měla pohybovat v rozmezí 1 200 až 1 400 korun a není v ní zahrnuta vstupenka na utkání. Ta bude stát 500 Kč.

Pro účast v „Modrobílém expresu“ bude nutné zakoupit balíček přes Ticketportal, jakmile bude spuštěn oficiální prodej. Balíček bude zahrnovat zpáteční jízdenku s místenkou ve vlaku, vstupenku na zápas a dárek, který bude součástí choreografie fanoušků.

„V řešení je rovněž catering pro účastníky výjezdu,“ poznamenal Fišara. „Upozorňujeme všechny, kteří se doposud hlásili, že šlo pouze o průzkum zájmu, nikoliv o závaznou rezervaci,“ zdůraznil mluvčí Sigmy.

Vlak bude rozdělen na vagóny určené pro ultras, klidové vozy a vozy pro rodiny s dětmi. „Zároveň jednáme s ČD o zařazení vagónu, který by umožnil přepravu také vozíčkářům,“ sdělil Fišara. První „Modrobílý expres“ vyslal klub na finále Českého poháru v roce 2012 do Plzně.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...

Zemřela taxikářka, kterou útočník v Šumperku bodl nožem do krku

Nehoda u Dolní Libiny na Šumpersku po útoku nožem na taxikářku v Šumperku....

Taxikářka, kterou minulý týden v úterý bodl v Šumperku nožem do krku osmatřicetiletý útočník, o víkendu zemřela. Muž byl doposud obviněn z trojnásobného pokusu o vraždu, neboť poté ještě při následné...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Lausanne - Olomouc 1:2, hosté postupují do osmifinále, v nastavení je spasil ofsajd

Jáchym Šíp slaví se spoluhráči gól na 1:0 proti Lausanne v utkání Konferenční...

Olomoučtí fotbalisté jsou po třiatřiceti letech v osmifinále evropského poháru. V odvetě úvodního vyřazovacího kola Konferenční ligy porazili Lausanne 2:1 a po předchozí remíze 1:1 postupují. Skóre...

Poslední sbohem zavražděné taxikářce, Šumperkem projely vozy se stuhami

Auta taxikářů zdobily růžové a reflexně zelené pruhy v barvách reflexních prvků...

Rodina, přátelé a kolegové se odpoledne rozloučili se zavražděnou taxikářkou ze Šumperka. Po obřadu ve smuteční síni městem projela kolona zhruba dvou desítek taxíků. Jejich řidiči tak vzdali...

Všichni s náma vlakem do Mohuče. Sigma chystá unikátní výpravu na pohárové klání

Fanoušci a hráči Sigmy zvou na vlakový výjezd do Mohuče k osmifinále...

Fotbalovou Olomouc čeká první osmifinále v evropských pohárech po 34 letech. Dlouhá doba. Los z minulého pátku přisoudil Hanákům německou Mohuč, což se jeví jako ideální destinace pro fanouškovský...

2. března 2026  11:35

Pracovní místa, obnova železnice, peníze navíc. Lidé dali zelenou těžbě kaolinu

Historický vstup do kaolinové štoly v ložisku u Staré Červené Vody.

Obyvatelé Staré Červené Vody na Jesenicku se v sobotním referendu vyslovili pro těžbu kaolinu v katastrálním území Dolní Červená Voda. Hlasování je platné a pro obec závazné, řekl starosta Miroslav...

2. března 2026  9:34

Obrana i koníček. Zájem o zbraně nepolevuje, v kraji už je smí mít 20 tisíc lidí

Ilustrační snímek

Téměř sedm stovek nových držitelů oprávnění mít zbraň, skoro dvakrát víc než v předchozích dvou letech, přibylo v Olomouckém kraji loni podle statistik policie. Zájem je v regionu dlouhodobý, skokový...

2. března 2026  4:51

Olomouc - Bohemians 1:0, hostům převaha nestačila, tři body vystřelil Šturm

Momentka z utkání Olomouce s Bohemians.

Ve čtvrtek oslavili postup do osmifinále Konferenční ligy, úspěchu se dočkali i v domácí soutěži. Olomoučtí fotbalisté ve 24. kole přetlačili Bohemians 1:0, rozhodující trefu zapsal ve 26. minutě...

1. března 2026  20:24

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

1. března 2026  20:11

S vodou pomůže Aleš. Zásobování Šternberka a okolí posílí nádrže za desítky milionů

ilustrační snímek

Výstavba nového zemního vodojemu začala v těchto dnech ve Šternberku. Zařízení poslouží k zásobování nejen samotného města, kde vylepší stabilitu dodávek zejména v jižní a západní části, ale také...

1. března 2026  7:57

Teplotní rekordy padaly i poslední únorový den, v Jeseníku bylo 19,7 stupně

V parku v centru Zlína vykvetly sněženky (28. února 2026).

V Česku druhým dnem padaly teplotní rekordy. Nové maximum pro 28. únor zaznamenalo 26 ze 170 stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejtepleji bylo v Jeseníku, kde odpoledne naměřili 19,7 stupně...

28. února 2026  18:17

Seniorku doma zavraždil a zakopal v lese, viní muže policie. Hrozí mu 18 let

ilustrační snímek

Jako vraždu vyšetřují policisté úmrtí třiasedmdesátileté ženy z obce na Kroměřížsku. Muži, kterého podezřívají, že dotyčnou doma usmrtil a poté její tělo zakopal v lese, hrozí až osmnáct let za...

28. února 2026  12:09,  aktualizováno  17:28

Auto vjelo na přejezdu před vlak, část koridoru mezi Olomoucí a Šumperkem stála

Na železničním přejezdu v Troubelicích na Olomoucku se srazil vlak ze Šumperku...

Na železničním přejezdu u Troubelic na Olomoucku se v sobotu odpoledne srazil osobní vlak a automobilem. Provoz na trati spojující Olomouc se Šumperkem byl kvůli nehodě v úseku mezi Uničovem a...

28. února 2026  14:40,  aktualizováno  16:54

OBRAZEM: Rok katastrofy v Hustopečích. Benzen je stále měřitelný všude

Hasiči zasahují v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku, kde z poškozené...

Rok po největší benzenové katastrofě v Evropě vybírá iDNES.cz fotky nejen z hašení požáru, ale z celého roku likvidačních prací, které stále nejsou u konce. V půdě či vodě stále zůstává podle ekologů...

28. února 2026  11:58

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

A teď ti od Kloppa. Konečná, nebo ne? Olomouc vyzve bundesligového soupeře

Radost Antonína Růska (Olomouc) z gólu na 2:1 ve 44. minutě utkání Konferenčí...

Vousatý portugalský brankář Rui Patrício, který teprve před pár týdny ukončil kariéru, zalovil v prosklené mističce a vytáhl z plastového balonku lístek s nápisem 1. FSV Mainz. Hezky česky Mohuč....

28. února 2026  8:59

Neposlechl trenéry a radoval se z gólu. Růsek se vrátil. Zvažoval i konec kariéry

Antonín Růsek slaví gól do sítě Lausanne, jeho trefa byla nakonec vítězná.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Signál z rohového kopu vyšel dokonale. Zatímco v lize se fotbalová Sigma při zahrávání standardních situací trápí, ve čtvrtek na evropské scéně si touhle disciplínou notně dopomohla k postupu. A to...

28. února 2026  7:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.