Redakci iDNES.cz se nyní podařilo získat exkluzivní vyjádření dnes už bývalého lékaře I. Interní kliniky-kardiologické FNOL Jana Látala, který podle svých slov narazil na machinace s daty v dokumentaci ke studii PROFID-EHRA a obrátil se na policii. Rozhovor vznikal po telefonu a lékař si nepřál zveřejnit svoji fotografii.
„Byl jsem to já, kdo podal trestní oznámení na neznámého pachatele,“ uvedl kardiolog v rozhovoru.
Zarazilo mě, když lékařská zpráva jednoho z pacientů byla podepsaná mým jménem. A já jsem si jistý, že ten podpis nebyl můj.