Neseděl podpis ani počty. Lékař popisuje machinace v kauze sporných defibrilátorů

Premium

Pohled na budovu A olomoucké fakultní nemocnice | foto: FNOL

Lenka Muzikantová
  17:24
Velký rozruch panuje ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) poté, co policie otevřela kauzu údajně pochybných implantací defibrilátorů. Minulé úterý oznámila, že v této souvislosti zahájila trestní řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažných zločinů těžkého ublížení na zdraví, podvodu a přečinu ublížení na zdraví. Viníkovi hrozí pět až dvanáct let vězení. Nemocnice pochybení odmítá.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Redakci iDNES.cz se nyní podařilo získat exkluzivní vyjádření dnes už bývalého lékaře I. Interní kliniky-kardiologické FNOL Jana Látala, který podle svých slov narazil na machinace s daty v dokumentaci ke studii PROFID-EHRA a obrátil se na policii. Rozhovor vznikal po telefonu a lékař si nepřál zveřejnit svoji fotografii.

„Byl jsem to já, kdo podal trestní oznámení na neznámého pachatele,“ uvedl kardiolog v rozhovoru.

Zarazilo mě, když lékařská zpráva jednoho z pacientů byla podepsaná mým jménem. A já jsem si jistý, že ten podpis nebyl můj.

Jan Látalbývalý lékař I. Interní kliniky-kardiologické FNOL

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Soudy na odstřel, skončit má až čtvrtina okresních. Které mají zmizet

Premium
Jeden z ohrožených? Výrazně méně soudců, než by měl mít, aby měl jistotu, že...

Až čtvrtina okresních soudů má skončit. Podle ministerstva spravedlnosti to má přinést efektivnější justici a úspory. V regionech ale plán vyvolává nejistotu a obavy z odchodů zaměstnanců i zhoršení...

Řidič dodávky na D35 nepřežil náraz do odstaveného náklaďáku, část dálnice stála

Při nárazu dodávky do odstavené nákladní soupravy zahynul na dálnici D35 řidič....

Přes pět hodin byla kvůli nehodě nákladního vozu a dodávky na úrovni Rozvadovic na Olomoucku uzavřena část dálnice D35 ve směru na Mohelnici. Při nehodě zemřel řidič dodávky, která podle prvotních...

Pochybné implantace defibrilátorů? Policie plete lékařské pojmy, brání se nemocnice

Pohled na budovu A olomoucké fakultní nemocnice, v níž mimo jiné sídlí oddělení...

Vedení Fakultní nemocnice Olomouc v úterý s odkazem na výsledky kontroly odborníků znovu odmítlo tvrzení policie, že implantované defibrilátory ICD mohly některým pacientům se srdečními problémy...

Na nesrovnalosti s defibrilátory upozorňoval i exprimář. Neřešilo se to, říká

Premium
ilustrační snímek

Velký rozruch panuje ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) poté, co policie v úterý oznámila, že zahájila trestní řízení kvůli podezření z těžkého ublížení na zdraví kvůli údajným neindikovaným...

Defibrilátory zachraňují. Policie řeší problém, který neexistuje, tvrdí lékař

Premium
Miloš Táborský

Kriminalisté podezřívají lékaře Fakultní nemocnice Olomouc, že deset let vkládali pod kůži defibrilátory i těm pacientům, kteří je nepotřebovali nebo kterým mohly ublížit. To odmítá vedení nemocnice...

Neseděl podpis ani počty. Lékař popisuje machinace v kauze sporných defibrilátorů

Premium
Pohled na budovu A olomoucké fakultní nemocnice, v níž mimo jiné sídlí oddělení...

Velký rozruch panuje ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) poté, co policie otevřela kauzu údajně pochybných implantací defibrilátorů. Minulé úterý oznámila, že v této souvislosti zahájila trestní...

16. února 2026  17:24

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Dolní Lipka. Vlevo Ventilovka 431 032, vpravo Němka 555 0153, kterou vlaková...

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  16. 2. 16:27

V Olomouci hledají střelce. Chyběl lepší kop, nebo větší rvavost, ví trenér Sigmy

Olomoucký útočník Antonín Růsek padá k zemi po souboji s plzeňským obráncem...

Stejné chyby, stejné známky. Olomoucká Sigma má problém se střílením gólů. Tak jako minulý týden v Ostravě nevyužila šance a prohrála. V sobotu proti fotbalové Plzni (1:2) došlo k mírnému zlepšení,...

16. února 2026  14:22

Přestavba paláce na byty se zpozdí. Komplikuje ji i nález středověké studny

Hauenschildův palác v Olomouci chce magistrát rekonstruovat na byty.

V renesančním Hauenschildově paláci na Dolním náměstí v Olomouci do roku 2024 sídlily místní neziskové organizace. Následně se magistrát rozhodl budovu přestavět na bytový dům, ve kterém vznikne 19...

16. února 2026  14:08

Mladíka s čerstvým řidičákem zradila mokrá silnice, auto převrátil na střechu

Auto doklouzalo až ke kamionu, do něhož narazilo. (13. února 2026)

Mokrá cesta, vysoká rychlost. To jsou hlavní příčiny dopravní nehody, která se stala na Šumpersku v pátek odpoledne. Osmnáctiletý mladík patrně přecenil své řidičské schopnosti a po smyku převrátil...

16. února 2026  11:10

Hráli tu Plastici i hvězdná jména. V Olomouci by opět mohl ožít proslulý U-klub

Olomoucký U-klub v prostorách vysokoškolských kolejí skončil v roce 2018, letos...

Mnoho let šlo o nedílnou součást kulturního vyžití v Olomouci. Stovky studentů i dalších obyvatel pravidelně vyrážely do U-klubu v prostorách univerzitních kolejí na diskotéky, ale též koncerty...

16. února 2026  4:51

Aplikace Záchranka nabízí psychosociální pomoc nově také v Olomouckém kraji

Autor aplikace Záchranka Filip Maleňák představuje novinku v podobě...

Oblíbená aplikace Záchranka, díky níž si mohou lidé z mobilu snadno zavolat první pomoc, obsahuje v Olomouckém kraji nově také modul Psychosociální pomoc. Ten se zaměřuje na podporu těch, kteří se...

15. února 2026  7:57

Hyský chválil tým a vyzdvihl střelce Krčíka: Osm gólů ze stopera? Neuvěřitelné číslo

Martin Hyský koučuje plzeňské fotbalisty během utkání v Olomouci.

Dva rohy Patrika Hrošovského, dva góly. Plzeň si díky skvělé kopací technice slovenského záložníka pomohla k výhře 2:1 v Olomouci. „Když standardky zahráváte dobře a jste hladoví, je to plus. Pomůže...

14. února 2026  22:03

Olomouc - Plzeň 1:2, góly jen od zimních posil, hosté dvakrát udeřili z rohů

Plzeňští fotbalisté se radují z vedoucího gólu v Olomouci. Vstřelil ho Salim...

Souboj dvou ambiciózních mužstev fotbalové ligy vyzněl pro Plzeň, která se po vítězství 2:1 v Olomouci posunula v neúplné tabulce na třetí příčku před Jablonec. Tři body získala ve 22. kole po gólech...

14. února 2026  17:44,  aktualizováno  21:29

Rušné hodiny, Sigma dokončila přestavbu: Snažíme se o dlouhodobou koncepci

Olomoucký Michal Beran vede míč v duelu s Hradcem Králové.

Tak a vydechnout. Přestupové období v první fotbalové lize je počínaje pátkem u konce. Určit tým, který byl na trhu nejaktivnější, nestojí moc přemýšlení. Sigma. Jestli se utracených tři sta milionů...

14. února 2026  12:52

Na Šumpersku usmrtil vlak člověka. Provoz na železnici stál

Zásah složek IZS u železniční trati. Kvůli střetu vlaku s osobou byl provoz na...

Člověka pohybujícího se v kolejišti srazil vlak v pátek večer kolem půl osmé. Zranění na místě podlehl. Nehoda se stala v úseku Hoštejn – Zábřeh na Moravě. Přerušení provozu se dotklo lokálních spojů...

13. února 2026  20:13,  aktualizováno  14. 2. 8:10

Olomouc hledá architekty a urbanisty, kteří dají novou podobu oblasti tržnice

Olomoucká radnice vyhlásila urbanistickou soutěž na novou podobu lokality...

Olomoucká radnice vyhlásila urbanistickou soutěž, v níž mají účastníci navrhnout, jak by měla v budoucnu vypadat lokalita kolem tržnice. Tedy oblast, jež propojuje historické jádro a nové centrum...

14. února 2026  7:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.