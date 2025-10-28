„Řekli nám, že Pavlík nebude.“ Zatajování střevních potíží chlapce málem stálo život

Při 190 centimetrech výšky váží pouhých 50 kilogramů a je zázrak, že je stále naživu „Trávil na toaletě hodně času, ale já myslela, že tam na mobilu hraje hry jako všichni puberťáci,“ líčí jeho matka.
Když hoch na jednom z vyšetření přiznal pravou příčinu svých potíží, tedy že měl bolesti a křeče, věci nabraly rychlý spád. S ulcerózní kolitidou, tedy chronickým zánětem tlustého střeva a konečníku, skončil ve Fakultní nemocnici Olomouc, kde lékaři bojovali o jeho život.
Slinivka stravovala tělo zevnitř a Pavlovy orgány selhávaly. Neustále krvácel do břicha.