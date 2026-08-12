Motýlí expozice je otevřena stejně jako zahradní centrum Florcenter Olomouc, tedy každý den do 18 hodin. Oblíbené motýlárium se letos pro veřejnost zdarma otevřelo se začátkem prázdnin.
„Každoročně je pro naše návštěvníky otevíráme na konci června, abychom dětem zpříjemnili vstup do letních měsíců, kdy mají prázdniny. Pro nejmenší návštěvníky je k dispozici dětský koutek, pro starší kavárna,“ uvedl manažer zahradního centra Jan Duxa.
Nové kukly exotických motýlů se do Florcentra dovážejí každý týden až do konce srpna. Návštěvníci tak v průběhu léta uvidí až patnáct druhů motýlů.
Mezi nejzajímavější druhy patří například Caligo eurilochus – sloní motýl z latinské Ameriky, jehož vzhled a velké oči na křídlech připomínají slona. Florcentrum láká také na motýla s názvem Morpho peleides.
„Jde o legendárního modrého motýla z Amazonie, jehož zářivá modrá barva je způsobena unikátní strukturou křídel, která odráží světlo. Tento druh je symbolem krásy tropických pralesů a je často uváděn jako jeden z nejkrásnějších motýlů na světě,“ píše se na webu Florcentra.