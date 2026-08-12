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Nejkrásnější druh světa i líhnutí z kukel. Motýlárium láká na exotické druhy

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  11:15
Exotičtí motýli z celého světa i líhnutí jedinců z kukel přímo před zraky návštěvníků. To vše je v těchto dnech k vidění v oblíbeném motýláriu v olomouckém Florcentru. „Každý den tak přinese nové okřídlené obyvatele a jedinečnou podívanou. Pro velký zájem v minulém roce jsme motýlárium rozšířili, takže nyní nabízí více prostoru a pohodlí pro všechny návštěvníky,“ láká motýlárium.

Motýlí expozice je otevřena stejně jako zahradní centrum Florcenter Olomouc, tedy každý den do 18 hodin. Oblíbené motýlárium se letos pro veřejnost zdarma otevřelo se začátkem prázdnin.

„Každoročně je pro naše návštěvníky otevíráme na konci června, abychom dětem zpříjemnili vstup do letních měsíců, kdy mají prázdniny. Pro nejmenší návštěvníky je k dispozici dětský koutek, pro starší kavárna,“ uvedl manažer zahradního centra Jan Duxa.

Nové kukly exotických motýlů se do Florcentra dovážejí každý týden až do konce srpna. Návštěvníci tak v průběhu léta uvidí až patnáct druhů motýlů.

Martináč atlasový nemá vyvinutý funkční sosák, takže v dospělosti prakticky nepřijímá potravu a žije z tukových zásob nashromážděných jako housenka.(srpen 2026)
Momentka z motýlária v olomouckém Florcentru. (srpen 2026)
Motýlárium v olomouckém Florcentru se těší oblibě i nejmenších návštěvníků. (srpen 2026)
Martináč atlasový (Attacus atlas) je jeden z největších motýlů na světě. Teď ho lze vidět v olomouckém Florcentru. (srpen 2026)
Modrý motýl z Amazonie, Morpho peleides, je považován za nejkrásnějšího motýla na světě. (srpen 2026)
8 fotografií

Mezi nejzajímavější druhy patří například Caligo eurilochus – sloní motýl z latinské Ameriky, jehož vzhled a velké oči na křídlech připomínají slona. Florcentrum láká také na motýla s názvem Morpho peleides.

„Jde o legendárního modrého motýla z Amazonie, jehož zářivá modrá barva je způsobena unikátní strukturou křídel, která odráží světlo. Tento druh je symbolem krásy tropických pralesů a je často uváděn jako jeden z nejkrásnějších motýlů na světě,“ píše se na webu Florcentra.

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