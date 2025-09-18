Přívěsy budou vyrobeny v letech 2026 a 2027, zakázka má hodnotu přes 11 milionů eur, tedy přibližně čtvrt miliardy korun.
„Výběrové řízení trvalo od vyhlášení po podpis kontraktu jeden rok. Jsme rádi, že jsme dokázali obstát v konkurenci nejen belgických, ale i dalších výrobců z celého světa,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel PANAV Pavel Paprskář.
„Požadované parametry přívěsu byly jasně dány. Zakázka kromě samotné výroby zahrnuje i následný sedmiletý servis a podporu, kterou zajistí náš výhradní belgický partner. Věřím, že nám tato reference pomůže při získávání dalších zakázek pro členské státy NATO,“ sdělil Paprskář.
Zakázky na přívěsy pro AČR
Letos už senický PANAV získal smlouvu v celkové výši 190 milionů korun na výrobu 160 valníkových přívěsů s plachtovou nástavbou pro Armádu České republiky (AČR).
Přívěsy úspěšně prošly armádními testy a Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti si vyrobené přívěsy začal přebírat.
Pro AČR letos firma dodala také dva sofistikované přívěsy s nivelační hydraulikou, na kterých jsou umístěny kontejnery sloužící jako mobilní chemické laboratoře. Letos přibudou ještě další dva.
Hydraulika zajistí, že laboratoře budou v jakémkoli terénu vždy v dokonalé rovině, což zajistí validitu všech měření.
„Přestože nevyrábíme zbraně ani obrněnou techniku, zakázky pro vojsko se pro nás stávají jedním z klíčových segmentů,“ sdělil Paprskář.
Logistika je klíčová
Logistika je podle něj klíčovým faktorem, který rozhoduje o úspěchu na bojišti. Zajišťuje zásoby, technickou podporu i efektivní pohyb jednotek.
„Věřím, že budeme úspěšní i v dalších výběrových řízeních, do kterých jsme byli přizváni,“ říká Pavel Paprskář.
PANAV je jedním z největších výrobců přívěsů a návěsů ve střední Evropě. Společnost má vlastní výrobu i vývoj, výrobní program zahrnuje široké spektrum silničních přívěsů a návěsů o celkové hmotnosti nad 10 tun.
Historie společnosti se sídlem v Senici na Hané, sahá do roku 1896.
Od roku 2011 je PANAV součástí strojírenské skupiny AML Holding a.s.