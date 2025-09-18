Firma z Hané získala obří armádní zakázku, Belgii dodá přívěsy za čtvrt miliardy

Obří vojenskou zakázku získala společnost PANAV ze Senice na Hané na Olomoucku. V příštích osmnácti měsících má dodat belgické armádě 204 speciálních trojosých točnicových přívěsů na převoz kontejnerů. V historii firmy jde o největší zakázku pro armádní účely.
Přívěs s nivelační hydraulikou pro vojenské účely vyrobený společností PANAV.

Přívěsy budou vyrobeny v letech 2026 a 2027, zakázka má hodnotu přes 11 milionů eur, tedy přibližně čtvrt miliardy korun.

„Výběrové řízení trvalo od vyhlášení po podpis kontraktu jeden rok. Jsme rádi, že jsme dokázali obstát v konkurenci nejen belgických, ale i dalších výrobců z celého světa,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel PANAV Pavel Paprskář.

Středový pás za 217 milionů. D1 na Přerovsku dostane nová svodidla i přejezd

„Požadované parametry přívěsu byly jasně dány. Zakázka kromě samotné výroby zahrnuje i následný sedmiletý servis a podporu, kterou zajistí náš výhradní belgický partner. Věřím, že nám tato reference pomůže při získávání dalších zakázek pro členské státy NATO,“ sdělil Paprskář.

Zakázky na přívěsy pro AČR

Letos už senický PANAV získal smlouvu v celkové výši 190 milionů korun na výrobu 160 valníkových přívěsů s plachtovou nástavbou pro Armádu České republiky (AČR).

Přívěsy úspěšně prošly armádními testy a Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti si vyrobené přívěsy začal přebírat.

Obléká Hradní stráž i manažery. Krejčí ale brzy nebude mít kdo učit, bojí se firma

Pro AČR letos firma dodala také dva sofistikované přívěsy s nivelační hydraulikou, na kterých jsou umístěny kontejnery sloužící jako mobilní chemické laboratoře. Letos přibudou ještě další dva.

Hydraulika zajistí, že laboratoře budou v jakémkoli terénu vždy v dokonalé rovině, což zajistí validitu všech měření.

„Přestože nevyrábíme zbraně ani obrněnou techniku, zakázky pro vojsko se pro nás stávají jedním z klíčových segmentů,“ sdělil Paprskář.

Logistika je klíčová

Logistika je podle něj klíčovým faktorem, který rozhoduje o úspěchu na bojišti. Zajišťuje zásoby, technickou podporu i efektivní pohyb jednotek.

„Věřím, že budeme úspěšní i v dalších výběrových řízeních, do kterých jsme byli přizváni,“ říká Pavel Paprskář.

Do celé Evropy i Kanady. Prostějovský výrobce výhybek má zakázky za 1,5 miliardy

PANAV je jedním z největších výrobců přívěsů a návěsů ve střední Evropě. Společnost má vlastní výrobu i vývoj, výrobní program zahrnuje široké spektrum silničních přívěsů a návěsů o celkové hmotnosti nad 10 tun.

Historie společnosti se sídlem v Senici na Hané, sahá do roku 1896.
Od roku 2011 je PANAV součástí strojírenské skupiny AML Holding a.s.

Firma z Hané získala obří armádní zakázku, Belgii dodá přívěsy za čtvrt miliardy

