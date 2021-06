Na Hanou se valí filmové produkce. Využijí řemeslníky, hoteliéry a hospodské

Kromě toho, že spolupracuje se štáby na hledání lokací, zprostředkuje i práci pro řemeslníky nebo ubytovací služby.

Situační komedie Šnajdr je příběhem známého pražského herce Pavla Šnajdra, který „miluje improvizaci nejen na divadelních prknech, a proto přijímá životní výzvu z regionálního divadla“, jak uvedl Státní fond kinematografie.



Natáčet se bude převážně v olomouckém S-klubu, ve filmu si zahraje i olomoucké nádraží nebo vila Primavesi.

Walt Disney a další

Filmová kancelář, která spadá pod krajskou centrálu cestovního ruchu, vznikla loni v září, naplno se rozjela ke konci roku.

„Největší spolupráci máme s Czech Film Commission, která nás zasvětila víc do práce filmového světa, a od té doby se bavíme přímo s produkcemi, které by chtěly v Olomouckém kraji točit,“ uvedl projektový manažer krajské filmové kanceláře Michael Žáček.

Aktuálně je třeba v kontaktu s produkční společností Walt Disney Pictures, která patří mezi pět největších na světě. Projevila zájem o starobylou Olomouc a další místa v okolí.

Kraj by si pro natáčení mohl vybrat také tým Three Brothers Production, který loni uvedl úspěšnou pohádku Princezna zakletá v čase. Točilo se například na hradě Bouzov nebo v zámeckém areálu v Sobotíně na Šumpersku. V pokračování se má objevit některý z hradů v kraji.

Žáček ovšem připomíná, že nedělá rozdíly, pokud se ozvou velcí filmaři, nebo například student, který natáčí dokument. Všem se snaží vyhovět s přáním na ideální lokaci nebo domluvit finanční pomoc.

Olomoucký kraj například loni vyčlenil na podporu kinematografie milion korun. Podobnou částku mělo v dotačním programu Olomouc ve filmu i krajské město, letos ho ale kvůli škrtům nevypsalo.

Filmaři najdou v kraji i kováře

Město i kraj společně podpořily například natáčení čtyřdílného seriálu Pozadí událostí režiséra Jana Hřebejka podle námětu olomouckého spisovatele Michala Sýkory. Ten už Hřebejka a „jeho“ scenáristu Petra Jarchovského inspiroval několikrát. Tentokrát se na jaře točilo na olomoucké univerzitě a v historickém centru.

S dotacemi počítá i připravovaný dokument Theodora Mojžíše Svět biskupa Zdíka.



„Filmové štáby podporujeme částkou v řádu jednotek set tisíc, ale filmové rozpočty se pohybují v desítkách milionů korun. Když v Olomouci například padesát až sto lidí ze štábu stráví třeba měsíc, městu se to vrátí v podpoře služeb,“ řekl vedoucí oddělení kultury magistrátu Radim Schubert.

Každá koruna investovaná do filmu se regionu několikrát vrací. „Jde o filmový turismus, propagaci kraje a další související efekty. Vše se pak skládá dohromady,“ řekl hejtman Josef Suchánek.

Krajská filmová kancelář nabízí také možnost práce řemeslníkům, majitelům nemovitostí nebo zemědělských pozemků či ochotníkům.

„Podle toho, kde se bude točit, poptávají filmaři nejblíže místu ubytování, stravování, catering, profese, které mohou využít třeba ke stavění kulis nebo jsou u filmu jinak potřebné. Tesaři, truhláři, elektrikáři, kováři. Vytváříme databázi, kdo by se případně mohl účastnit,“ doplnil ke vznikajícímu portfoliu vedoucí krajské filmové kanceláře Žáček.

Hejtmanství v roce 2014 vydalo brožuru Filmový průvodce Olomouckým krajem. V krátkosti připomíná, že v Olomouci se točila Záhada hlavolamu nebo Doktor Živago, na Bouzově populární pohádka o Arabele, zmiňuje vesničku Vikantice, známou z filmu Díra u Hanušovic, nebo snímky, v nichž se objevila mírovská věznice.

Mapa by se měla výhledově dočkat doplnění. „S dobou covidovou se více jezdí po České republice, lidé hledají nekomerční místa a filmový turismus má svůj potenciál. Není to úplná novinka, ale začíná to být opět zajímavé. V minulosti se od zájezdů ustoupilo, teď se vrací. Porovnat místa, kde se kdysi natáčelo, s tím, jak vypadají dnes,“ dodal Žáček. Ukázky z osmi desítek filmů a dokumentů představuje kancelář i na svém webu.

Vlastí brožurku Filmová Olomouc se zastoupením nejvýznamnějších filmů chystá v příštích týdnech představit i olomoucká radnice.