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Osamělý vlk ve filmu. Válku by jen těžko přežil, říká o legendárním letci režisér

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  20:00

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Režisér filmu Osamělý vlk Ondřej Veverka. (červenec 2026) | foto: koláž iDNES David Votruba

Osamělý vlk je přezdívka, kterou získal rodák z Otaslavic na Prostějovsku Josef František díky své nespoutané povaze i způsobu, jak sám lovil nacistická letadla nad kanálem La Manche. Jmenuje se tak i nový český film věnovaný tomuto slavnému stíhacímu pilotovi bitvy o Británii. Režisér Ondřej Veverka v rozhovoru pro iDNES.cz popisuje náročné natáčení leteckých scén a přiznává, že má respekt ze čtvrtečního uvedení snímku před publikem v Prostějově.

Proč jste se rozhodl natočit film právě o Josefu Františkovi?
Výjimečně jsem s námětem nepřišel já sám, ale producent Vítězslav Jandák mladší společně s Maciejem Ruczajem, odborníkem z polské strany. Připadalo jim to jako skvělé česko-polské téma (František létal u polské jednotky – pozn. red.). O Josefu Františkovi jsem do té doby nikdy neslyšel, takže jsem si udělal rešerši a pořídil knihu Jiřího Rajlicha. Ten příběh mě okamžitě uchvátil. Je velmi lidský a s Františkem jsem se v určité míře dokázal ztotožnit. Byl tehdy zhruba stejně starý jako já. Když jsem si uvědomil, že po okupaci utekl do Polska, odtamtud pokračoval přes kus Evropy do Francie a nakonec do Anglie a celou tu dobu nepřestával bojovat, připadalo mi to téměř nepředstavitelné. Vzbudilo to ve mně velkou hrdost a zároveň posílilo můj vztah k vlastní zemi.

V Polsku, když řeknete Josef František, téměř každý ví, o koho jde. Velmi dobře známý je i v Británii. U nás se na něj trochu zapomnělo.

Ondřej Veverkarežisér filmu Osamělý vlk

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Osamělý vlk ve filmu. Válku by jen těžko přežil, říká o legendárním letci režisér

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Režisér filmu Osamělý vlk Ondřej Veverka. (červenec 2026)

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