Obří proměna skiparku na Jesenicku. Obec má z půlmiliardové investice obavy

Investiční skupina Fipox, která letos na podzim Skipark Filipovice koupila, chce každopádně areál postupně upravit a rozšířit. Jednotlivé kroky hodlá rozložit do následujících tří až pěti let. Větší stavební práce podle všeho nezačnou dříve než v roce 2028.
„Chceme do autenticity, kterou Jeseníky jednoznačně mají, přinést kvalitu servisu a zázemí. V horizontu pěti let tam investujeme vyšší stovky milionů korun,“ uvedl pro iDNES.cz Petr Marek, ředitel společnosti The Personal Resorts Company spadající pod rodinný holding Fipox.
Zatím se mluví o cifře kolem půl miliardy. Investor plánuje další kilometry sjezdovek, lanovku, modernizaci spodní části areálu i gastronomických služeb. Rozšířit chce také lyžařskou školu.
V létě by zase návštěvníkům mohly sloužit například pumptrackové dráhy, vodní plocha nebo naučné stezky. Marek však zdůraznil, že zatím jde o návrhy, konkrétní atrakce se teprve budou řešit. „Nechceme žádné megalomanské stavby, ale spíše vytvořit lepší podmínky pro lidi i celoroční nabídku,“ přiblížil.
Filipovice nechce proměnit v další velké turistické centrum po vzoru Dolní Moravy. Středisko má podle něj stavět na přírodním charakteru Jeseníků a rodinné atmosféře. K tomu přispěje také tým složený z místních. „Podařilo se nám získat erudované lidi, kteří se v regionu narodili a mají k lokalitě obrovský vztah. Chceme společně s nimi středisko rozvíjet,“ vyzdvihl Marek.
Rozsáhlejší výstavba je zatím otázkou dalších let. Investor musí nejprve dokončit koncepci areálu a získat potřebná povolení. Přípravu ovlivní rovněž poloha v chráněné krajinné oblasti a vlastnické vztahy některých pozemků. „V průběhu příštího roku bychom chtěli mít hotový projekt. Začátek stavby vidím na rok 2028 nebo později,“ poznamenal Marek.
První změny přesto návštěvníci zaznamenají už v nadcházející zimní sezoně. Provozovatel investuje jednotky milionů do úprav parkovišť, nového místa prodeje skipasů a gastronomického zázemí.
Od ledna chce také pořádat pravidelné sobotní akce včetně testování lyží. Součástí plánů je rovněž rekonstrukce hotelu Stará pošta za přibližně 200 až 250 milionů. Podle Marka by se neměla měnit jeho ubytovací kapacita, zařízení má zapadnout do konceptu střediska.
Zátěž pro domácí, ale i peníze
Starosta Bělé pod Pradědem Radomír Neugebauer (nez.) upozorňuje, že rozvoj areálu může mít pro obec pozitivní i negativní důsledky. „Pro naše domácí obyvatele určitě půjde o nějakou zátěž. Druhá věc samozřejmě je, že to zase přitáhne turisty, a tím pádem i peníze,“ uvedl.
Rozvoj může podle něj přinést pracovní příležitosti, zároveň se však obává, aby příliš rozsáhlá výstavba nezměnila charakter horské lokality. „Pořád se tady všechno snažíme udržet v únosných kolejích a jsme trošku opatrní na to, aby se tu budování podobných věcí nějak extrémně nerozšiřovalo,“ vysvětlil Neugebauer.
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V této souvislosti připustil také obavy, aby se Filipovice nevydaly právě podobnou cestou jako již zmiňovaná Dolní Morava. Příliš rozsáhlý turistický rozvoj by podle něj mohl prospět jen omezenému okruhu podnikatelů a postupně vytlačovat místní. Každopádně konkrétní záměry nového majitele radnice dosud nezná.
„V současné době jsme s investory ještě nekomunikovali. Bližší informace nemáme, takže nejsem schopný reálně vyhodnotit, k čemu to vše směřuje,“ poznamenal starosta. Adodal, že právě proto obec potřebuje s investorem jednat. Do konečné podoby projektu mohou promluvit také ochránci unikátní oblasti.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR však zatím žádné konkrétní podklady také nemá, což potvrdil vedoucí oddělení Správy CHKO Jeseníky Vít Slezák. Zda bude možné vybudovat další sjezdovku a lanovku, proto zatím nedokáže posoudit. Rozhodující bude finální podoba projektu a jeho dopady na přírodu.
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„Určitě budeme požadovat komplexní biologický průzkum,“ sdělil Slezák. Podle něj bude pravděpodobně potřeba i nové posouzení vlivů na životní prostředí, takzvaná EIA. Ochránci přírody chtějí řešit například výskyt chráněných druhů, odběry vody, světelné znečištění či kapacitu parkovišť.
Oznámenou investici naopak předem vítá Tomáš Rak, ředitel Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu. „Jsme jednoznačně podporovateli jakékoliv modernizace a rozhodně si myslíme, že zimní sporty nejsou mrtvé,“ uvedl pro iDNES.cz.
Podle Marka investor zatím příslušné instituce neoslovil, protože se po nedávném převzetí areálu soustředí především na nadcházející zimní sezonu. „Až budeme mít promyšlený koncept, tak pak dávají smysl další jednání,“ uzavřel.