Hned zkraje letních prázdnin je tu 5. července pravidelná akce v Dřevorockfest v Dřevohosticích na Přerovsku. V lineupu 21. ročníku se objeví kapely Alkehol, Dymytry, Komunál, Krucipüsk, Mňága a Žďorp, Morčata na útěku, Tublatanka a Visací zámek. „Akce vychází na neděli, ale jelikož je to opět na svátek Cyrila a Metoděje, tak na druhý den je volno, tudíž je zde prodloužený víkend,“ zvou pořadatelé do areálu místního zámku.
Městský park Michalov v Přerově bude 11. července hostit přehlídku hvězd české a slovenské hudební scény Velká Morava Fest. „Bezpochyby největší domácí hvězdou je Michal David. Na pódiu se představí také Petr Kolář, fanoušky rapu i amerického country potěší Marpo a přerovské barvy bude hájit kapela Kameron. Slovenskou scénu reprezentují Richard Müller, Adam Ďurica a Kristína Peláková,“ uvedl primátor Petr Vrána (ANO).
Přibude rovněž velký stan pro ochranu před sluncem či deštěm. Pořadatelé očekávají další nárůst počtu návštěvníků.
Plumlov roztančí keltská hudba. Bude i medovina
Stálicí letních festivalů je Keltská noc v kempu Žralok v Plumlově na Prostějovsku. Její letošní termín je od 16. do 18. července. „Čekají vás tři dny naplněné skvělou keltskou hudbou, irskými tanci, keltskými řemesly a boji, workshopy a přednáškami, keltskou spiritualitou, dobrým jídlem a pitím, včetně keltské medoviny a hlavně krásnou atmosférou,“ zve dramaturg akce Tom Somr.
Novinkami programu 23. ročníku s kapelami pozvanými z osmi zemí jsou The Cloverhearts, Patty Gurdy, Foggy Dude a Damsha Alainn.
Kam za hudbou open air v Olomouckém kraji
Dvacet let oslaví letošní festival v Branné na Šumpersku v místním kamenolomu 17. a 18. července. Branná Fest zaplesá v pátek a v sobotu s kapelami Schodiště, Už jsme doma, Původní Bureš nebo Ty Syčáci.
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Hráli tu Plastici i hvězdná jména. V Olomouci by opět mohl ožít proslulý U-klub
Prostor u sportovní haly Ecce Homo ve Šternberku je místem, kam lze v sobotu 18. července vyrazit na koncert kapel Alkehol, Tublatanka, Legendy se vrací, Michal Hrůza, Martina Pártlová, Argema a Metalinda. Šternberský kopec začíná ve 14 hodin.
Čtyři dny plné hudby, atmosféry, emocí a nezapomenutelných zážitků, to je od 23. do 26. července mezinárodní festival nejen iberoamerické kultury Colores Olomouc. Třetí den návštěvníci na galavečeru zažijí strhující energii a vášeň současného flamenca špiček španělské scény. Na Horním náměstí se představí kytarista Pedro Navarro a charismatická tanečnice Maise Márquez.
K Hradům CZ patří karneval, bude i na Bouzově
Podhradí hradu Bouzov rozezní 21. a 22. srpna kytary kapel vystupujících na festivalu Hrady CZ. Dramaturgie akce staví na žánrové pestrosti a důrazu na tuzemské interprety a kapely. V pátek vystoupí například Rytmus, Mig 21 či Rybičky 48. Sobota potěší fanoušky Tomáše Kluse, Xindla X, Vypsané fiXy nebo Daniela Landy.
Pevnou součástí programu je i karneval masek, jeho vyhlášení bude první den večer. „Karneval k Hradům CZ neodmyslitelně patří, stal se jejich nedílnou součástí od druhého ročníku festivalu. Jsme nadšeni, že si ho návštěvníci oblíbili,“ pochvaluje si organizátor festivalu a také kurátor karnevalu Viktor Souček. Benefitem je, že zakoupená festivalová vstupenka zahrnuje možnost sobotní prohlídky hradu.
Rock in Olomouc, to je jednodenní putovní festival, který ohlásil olomouckou zastávku na 12. září na Korunní pevnůstce. Zahrají Koblížci, Alkehol, Trautenberk, Traktor i Horkýže Slíže.