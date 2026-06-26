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Rockové kytary, irské tance i flamenco. Kraj čeká záplava letních festivalů

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  5:55
Tomáš Klus vystoupí v Bouzově na festivalu Hrady CZ 22. srpna.

Tomáš Klus vystoupí v Bouzově na festivalu Hrady CZ 22. srpna. | foto: archiv Hrady CZ

Tomáš Klus vystoupí v Bouzově na festivalu Hrady CZ 22. srpna.
Tomáš Klus vystoupí v Bouzově na festivalu Hrady CZ 22. srpna.
Tomáš Klus vystoupí v Bouzově na festivalu Hrady CZ 22. srpna.
Tomáš Klus vystoupí v Bouzově na festivalu Hrady CZ 22. srpna.
8 fotografií
Oblíbené kapely, dobrá nálada a kamarádi. Sezona letních festivalů je tady. Předprodeje vstupenek běží naplno a redakce iDNES.cz přináší přehled vybraných akcí v Olomouckém kraji. Volit se dá od jednodenních přehlídek až po ty delší s tisícovkami návštěvníků.

Hned zkraje letních prázdnin je tu 5. července pravidelná akce v Dřevorockfest v Dřevohosticích na Přerovsku. V lineupu 21. ročníku se objeví kapely Alkehol, Dymytry, Komunál, Krucipüsk, Mňága a Žďorp, Morčata na útěku, Tublatanka a Visací zámek. „Akce vychází na neděli, ale jelikož je to opět na svátek Cyrila a Metoděje, tak na druhý den je volno, tudíž je zde prodloužený víkend,“ zvou pořadatelé do areálu místního zámku.

Městský park Michalov v Přerově bude 11. července hostit přehlídku hvězd české a slovenské hudební scény Velká Morava Fest. „Bezpochyby největší domácí hvězdou je Michal David. Na pódiu se představí také Petr Kolář, fanoušky rapu i amerického country potěší Marpo a přerovské barvy bude hájit kapela Kameron. Slovenskou scénu reprezentují Richard Müller, Adam Ďurica a Kristína Peláková,“ uvedl primátor Petr Vrána (ANO).

Přibude rovněž velký stan pro ochranu před sluncem či deštěm. Pořadatelé očekávají další nárůst počtu návštěvníků.

Plumlov roztančí keltská hudba. Bude i medovina

Stálicí letních festivalů je Keltská noc v kempu Žralok v Plumlově na Prostějovsku. Její letošní termín je od 16. do 18. července. „Čekají vás tři dny naplněné skvělou keltskou hudbou, irskými tanci, keltskými řemesly a boji, workshopy a přednáškami, keltskou spiritualitou, dobrým jídlem a pitím, včetně keltské medoviny a hlavně krásnou atmosférou,“ zve dramaturg akce Tom Somr.

Novinkami programu 23. ročníku s kapelami pozvanými z osmi zemí jsou The Cloverhearts, Patty Gurdy, Foggy Dude a Damsha Alainn.

Kam za hudbou open air v Olomouckém kraji

  • 5. července: Dřevorockfest – Dřevohostice, Dymytry, Krucipüsk, Mňága a Žďorp, Visací zámek, vstupné 1 190 Kč, zlevněné 590 Kč
  • 11. července: Velká Morava Fest – park Michalov, Přerov, Michal David, Richard Müller, Adam Ďurica, vstupné 900 Kč, děti do 12 let zdarma
  • 16.-18. července: Keltská nockemp Žralok, Plumlov, The Cloverhearts, Patty Gurdy, Foggy Dude, jednodenní 590 Kč, permanentka 1 150
  • 17.-18. července: Branná Fest – Branná, Schodiště, Už jsme doma, Původní Bureš, Ty Syčáci, pátek 200 Kč, sobota 200 Kč, oba dny 300 Kč
  • 18. července: Šternberský kopec - Šternberk, Alkehol, Tublatanka, Legendy se vrací, Michal Hrůza, Argema, vstupné 690 Kč
  • 23.-26. července, Colores Olomouc, Pedro Navarro, Maise Márquez, Roberto Fabbri, Fabio Macera, vstup zdarma
  • 21.-22. srpna, Hrady CZ – Bouzov, Rytmus, Tomáš Klus, Vypsaná fiXa, Daniel Landa, permanentka od 2 100 Kč, pátek 1 200 Kč, sobota 1 300 Kč
  • 12. září, Rock in Olomouc, Alkehol, Trautenberk, Traktor, Horkýže Slíže, vstupné 1 090 Kč, zlevněné 545 Kč

Dvacet let oslaví letošní festival v Branné na Šumpersku v místním kamenolomu 17. a 18. července. Branná Fest zaplesá v pátek a v sobotu s kapelami Schodiště, Už jsme doma, Původní Bureš nebo Ty Syčáci.

Hráli tu Plastici i hvězdná jména. V Olomouci by opět mohl ožít proslulý U-klub

Prostor u sportovní haly Ecce Homo ve Šternberku je místem, kam lze v sobotu 18. července vyrazit na koncert kapel Alkehol, Tublatanka, Legendy se vrací, Michal Hrůza, Martina Pártlová, Argema a Metalinda. Šternberský kopec začíná ve 14 hodin.

Kofola, léto začíná na festivalech

Čtyři dny plné hudby, atmosféry, emocí a nezapomenutelných zážitků, to je od 23. do 26. července mezinárodní festival nejen iberoamerické kultury Colores Olomouc. Třetí den návštěvníci na galavečeru zažijí strhující energii a vášeň současného flamenca špiček španělské scény. Na Horním náměstí se představí kytarista Pedro Navarro a charismatická tanečnice Maise Márquez.

K Hradům CZ patří karneval, bude i na Bouzově

Podhradí hradu Bouzov rozezní 21. a 22. srpna kytary kapel vystupujících na festivalu Hrady CZ. Dramaturgie akce staví na žánrové pestrosti a důrazu na tuzemské interprety a kapely. V pátek vystoupí například Rytmus, Mig 21 či Rybičky 48. Sobota potěší fanoušky Tomáše Kluse, Xindla X, Vypsané fiXy nebo Daniela Landy.

Tomáš Klus na festivalu Hrady CZ
Skupina Dymytry
Jan Görgel - kytarista kapely Dymytry
Kapela Mig 21
8 fotografií

Pevnou součástí programu je i karneval masek, jeho vyhlášení bude první den večer. „Karneval k Hradům CZ neodmyslitelně patří, stal se jejich nedílnou součástí od druhého ročníku festivalu. Jsme nadšeni, že si ho návštěvníci oblíbili,“ pochvaluje si organizátor festivalu a také kurátor karnevalu Viktor Souček. Benefitem je, že zakoupená festivalová vstupenka zahrnuje možnost sobotní prohlídky hradu.

Rock in Olomouc, to je jednodenní putovní festival, který ohlásil olomouckou zastávku na 12. září na Korunní pevnůstce. Zahrají Koblížci, Alkehol, Trautenberk, Traktor i Horkýže Slíže.

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